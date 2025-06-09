¼¡À¤Âå¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¡ÖSASSEN¡Ê¥µ¥Ã¥»¥ó¡Ë¡×¤È¡ÖCyber KASSEN¡Ê¥µ¥¤¥Ðー¹çÀï¡Ë¡×¡¢²£ÉÍ³«¹Áº×2025¤Ë½ÐÅ¸2Æü´Ö¤Ç700Ì¾¤¬ÂÎ¸³¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ËÂçÀ¹¶·¤Î¥µ¥¤¥Ðー·¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Öー¥¹
2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö²£ÉÍ³«¹Áº×2025¡×¡Ê¼çºÅ¡§²£ÉÍ»Ô¡¢²£ÉÍ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ²£ÉÍ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ²£ÉÍÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Õ¥£¥¸¥¿¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖSASSEN¡Ê¥µ¥Ã¥»¥ó¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖCyber KASSEN¡Ê¥µ¥¤¥Ðー¥«¥Ã¥»¥ó¡Ë¡×¤ÎÂÎ¸³¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¡§https://www.kaikosai.com/
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡Ê¥Ïー¥Ðー¥é¥¦¥ó¥¸A¡Ë¤Ë¤Ï¡¢2Æü´Ö¤Ç±ä¤ÙÌó700Ì¾¤¬Íè¾ì¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë·õ¤ò»È¤Ã¤¿ÂÐÀï·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤òÂÎ¸³¡£ÆÃ¤Ë¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤òÏ¢¤ì¤¿¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î»²²Ã¤¬Â¿¤¯¡¢²ñ¾ì¤ÏÏ¢Æü¾Ð´é¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÂÎ¸³¤µ¤ì¤¿»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡§
¡¦¡Ö¥²ー¥à´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê30Âå¡¦Éã¿Æ¡Ë
¡¦¡Ö·õ¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸÷¤ë¤Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª²¿²ó¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¡Ê¾®³ØÀ¸¡¦ÃË»Ò¡Ë
¡¦¡Ö²ÈÂ²¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ïµ®½Å¡£²ÆµÙ¤ß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê40Âå¡¦Êì¿Æ¡Ë
º£¸å¤âSASSEN¤ª¤è¤ÓCyber KASSEN¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³µ¡²ñ¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥»¥ó¶¨²ñ¡ÊSASSEN¶¨²ñ¡Ë
Email¡§info@sassen.jp
Web¡§https://sassen.jp