¡À²Æµ¨¸ÂÄê¡¿ºò²ÆÂç¹¥É¾¤Î¡ØÎä¤ä½Á¡Ù¡Ø¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ù¡Ø¤º¤ó¤À¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¡Ù¤¬µ×À¤Ê¡¾¦Å¹¤Ë¤ÆºÆÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¤Ï2025Ç¯6·î¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Îµ×À¤Ê¡¾¦Å¹Å¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Èµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢²Æµ¨¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Öµ×À¤Ê¡¤ÎÎä¤ä½Á Åçº¬¤Î¤É¤°¤í¡×¡Öµ×À¤Ê¡¤ÎÎä¤ä½Á¡¡
¹ñ»º¾Æ»ª¡×¡Öµ×À¤Ê¡¤ÎÎä¤ä½Á¡¡Å·Á³¿¿Âä¡×¡¢¡ÖÇß¤·¤½¤á¤ó¤Ä¤æ¡×¡Ö¹õ¸ÕËãÃ´¡¹¤á¤ó¤Ä¤æ¡×¡Ö¤¹¤À¤Á³ï¤á¤ó¤Ä¤æ¡×¡¢¡Ö¤º¤ó¤À¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸·¤·¤¤²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë µ×À¤Ê¡¤ÎÎä¤ä½Á
µÜºê¸©¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÎä¤ä½Á¤Ï¡¢¤À¤·¤ÈÌ£Á¹¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¤ªÎÁÍý¤Ç¤¹¡£µ×À¤Ê¡¾¦Å¹¤ÎÎä¤ä½Á¤Ë¤Ï´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡ÖÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊËüÇ½¤À¤·¡×¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ËüÇ½¤À¤·¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëË¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ºÝÎ©¤ÄÎä¤ä½Á¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¤Ï¤ó¤ËÌôÌ£¤È°ì½ï¤Ë¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤ä¤¦¤É¤ó¤Î¤«¤±½Á¤È¤·¤Æ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ïµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¤ÎÎä¤ä½Á¤Ç¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ò¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÇ¹þ²Á³Ê: 590 ±ß¡Ê1¿ÍÁ°¡§140g¡Ë
³ï¤À¤·¤ÎÍø¤¤¤¿µ×À¤Ê¡¤ÎÎä¤ä½Á¡¡Åçº¬¤Î¤É¤°¤í
´õ¾¯¤Ê¹âµéµû¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Î¤É¤°¤í¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ìÔÂô¤ÊÎä¤ä½Á¤Ç¤¹¡£µ×À¤Ê¡¾¦Å¹¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡ÖÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊËüÇ½¤À¤·¡×¤È¶å½£¤ÎÇþ¤ß¤½¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿½Á¤Ë¡¢Åçº¬¸©»º¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¤Î¤É¤°¤í¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»é¤Î¾è¤Ã¤¿¤Î¤É¤°¤í¤Î¿È¤Ë¤À¤·¤äÌ£Á¹¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fsh02891
ÀÇ¹þ²Á³Ê: 550 ±ß¡Ê1¿ÍÁ°¡§140g¡Ë
³ï¤À¤·¤ÎÍø¤¤¤¿µ×À¤Ê¡¤ÎÎä¤ä½Á¡¡¹ñ»º¾Æ»ª
²Æ¤Î½ë¤¤Æü¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢»ª¤ÈÌ£Á¹¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥³¥¯¤¬¹¤¬¤ëÎä¤ä½Á¤Ç¤¹¡£Ì£Á¹¥Ùー¥¹¤Î½Á¤Ë»ª¤ÎÇ»¤¤»Ý¤ß¤¬ºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤ÇÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢±ü¿¼¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÎä¤ä½Á¤¬¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈÕ¼à¤Î¡º¤Î°ìÉÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fsh02787
ÀÇ¹þ²Á³Ê: 550 ±ß¡Ê1¿ÍÁ°¡§140g¡Ë
³ï¤À¤·¤ÎÍø¤¤¤¿µ×À¤Ê¡¤ÎÎä¤ä½Á¡¡Å·Á³¿¿Âä
À¥¸ÍÆâ¤Ç³Í¤ì¤¿¿¿Âä¤Î»Ý¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¾åÉÊ¤ÊÎä¤ä½Á¤Ç¤¹¡£¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¿¿Âä¤Î¿È¤¬²¹¤«¤¤¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤í¤Û¤í¤È¤Û¤°¤ì¡¢¤¯¤»¤Î¤Ê¤¤¾åÉÊ¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤·¡¢Ì£Á¹¡¢¿¿Âä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¿©Íß¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¤µ¤é¤Ã¤È¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fsh02786
¤½¤¦¤á¤ó¤¬¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤á¤ó¤Ä¤æ
¿©Íß¤¬Íî¤Á¤ë²Æ¤Ë¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£³«È¯¥á¥ó¥Ðー¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¡ÉÈþÌ£¤·¤µ¡É¤È¡ÉÈÆÍÑÀ¡É¤Î¤¢¤ë¤á¤ó¤Ä¤æ¤òÄÉµá¤·¡¢15¼ïÎà¤Û¤É¸õÊä¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤«¤é¡¢¡Ö¹õ¸ÕËãÃ´¡¹¤á¤ó¤Ä¤æ¡×¡Ö¤¹¤À¤Á³ï¤á¤ó¤Ä¤æ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë¡ÖÇß¤·¤½¤á¤ó¤Ä¤æ¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢3¼ïÎà¤Ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡ª¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨ËÜÉÊ£±¤ËÂÐ¤·¿å£²¤Ç³ä¤ê¡¢¤Ä¤±¤Ä¤æ¤È¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ê¬ÎÌ¤Ï¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÇ¹þ²Á³Ê: 530 ±ß¡Ê195ml¡Ë
¡Ú¿·ÅÐ¾ì¡ª¡ÛÇß¤·¤½¤á¤ó¤Ä¤æ
ÀÄ¤¸¤½¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¤½¤³¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£À½Â¤¸½¾ì¤Ç¹ñ»º¤ÎÀ¸¤ÎÂçÍÕ¤òÁÆ¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Çß¤Ïµª½£Æî¹âÇß¤ò»È¤Ã¤¿¥Úー¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çß¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âçº¬¤ª¤í¤·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤æ¤¬ÌÍ¤Ë¤è¤¯Íí¤ß¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fk00299
ÀÇ¹þ²Á³Ê: 530 ±ß¡Ê195ml¡Ë
¹õ¸ÕËãÃ´¡¹¤á¤ó¤Ä¤æ
¤·¤Ó¤ì¤ë¿É¤ß¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¡ª¥³¥¯¿¼¤¤¤´¤Þ¤Î»Ý¤ß¤È¡¢²ÖÜ¥¤Î¿É¤ß¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ç¤¹¡£¹õ¸ÕËã¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¥Úー¥¹¥È¤äÆ¦ÈÄ¾ß¡¢²ÖÜ¥¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»Ý¤ß¤ä²Ú¤ä¤«¤Ê¿É¤ß¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
Îä¤ä¤·Ã´¡¹ÌÍ¡¢Îä¤·¤ã¤Ö¡¢¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥¸ー¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎÁÍý¤Î¥¿¥ì¤È¤·¤Æ¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fk00274
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§530±ß¡Ê195ml¡Ë
¤¹¤À¤Á³ï¤á¤ó¤Ä¤æ
½ë¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¤¹¤À¤Á¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ë¹á¤ë¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ç¤¹¡£¤¹¤À¤Á¤ÏÆÁÅç¸©»º¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿»ÀÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤Û¤É¤Î³ïÀá¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê»Ý¤ß¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fk00273
¹ñ»º»ÞÆ¦»ÈÍÑ ¤º¤ó¤À¤¢¤ó¥Ð¥¿ー
µ×À¤Ê¡¾¦Å¹¤Î¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤ÏÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²Æ¤è¤ê¤âÆÃ¤ËÅß¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö²Æ¤Ç¤â¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡Ä¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢²Æ¤Ë½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë»ÞÆ¦¤ò»È¤Ã¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¤Î³«È¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§570±ß¡Ê115g¡Ë¡¡
¤º¤ó¤À¤ÎÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹á¤ê¤È´Å¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÄø¤è¤¤±öµ¤¤Î¤¤¤¤¿ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»ÞÆ¦¥Úー¥¹¥È¤Ï¹á¤êË¤«¤Ê¹ñ»º¤È¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤ò»ý¤ÄÂæÏÑ»º¤Î2¼ïÎà¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤¿±öµ¤¤Ï¡¢»ÞÆ¦¤Î¹á¤ê¤È´Å¤ß¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó°Ê³°¤Ë¤â¤ªÌß¡¢¤ªÃÄ»Ò¡¢¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤ß¤Ä¤Ë¡Ö¤º¤ó¤À¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¡¢½é²Æ¤Ë´ò¤·¤¤¾åÉÊ¤ÊÏÂ¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fj00094
µ×À¤Ê¡¾¦Å¹¤Î²Æµ¨¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤ª¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¾õ¶·¡¢¤ª¤è¤Óºß¸Ë¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ×À¤Ê¡¾¦Å¹
ÆüËÜ¤Î¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Öµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡×¤Ï¡¢¤À¤·¤äÄ´Ì£ÎÁ¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¶¡¡¢¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£µ×À¤Ê¡¾¦Å¹¤Î¥Ð¥¤¥äー¤¬Á´¹ñ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¸Ø¤ê¹â¤ºî¤ê¼ê¤¿¤Á¤È¡¢¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¡£¤½¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò²Ã¤¨¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ïºî¤ê¼ê¤È¤ªµÒÍÍ¤Î·ü¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¿©Âî¤Ë¡É¤¦¤Þ¤¤¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
WEB¥Úー¥¸¡¦SNS
¢£¥Ûー¥à¥Úー¥¸ URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡
https://www.stcousair.co.jp/company
¢£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://kuzefuku.com
¢£³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
https://www.rakuten.co.jp/sc-rkt/
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥âー¥ë¡Ö¤¿¤Ó¤Õ¤¯¡×
https://kuzefuku-arcade.jp/
¢£¸ø¼°SNS
X¡Êµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡Ë¡§https://x.com/kuzefuku
X¡Ê¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¡Ë¡§https://x.com/stcousair
X¡ÊÎ¹¤¹¤ëµ×À¤Ê¡e¾¦Å¹¡Ë¡§https://x.com/kuzefuku_arcade
Instagram¡Êµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡Ë¡§https://www.instagram.com/kuzefuku/
Instagram¡Ê¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¡Ë¡§https://www.instagram.com/st.cousair/
Instagram¡ÊÎ¹¤¹¤ëµ×À¤Ê¡e¾¦Å¹¡Ë¡§https://www.instagram.com/kuzefuku_arcade/
Facebook¡Êµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡Ë¡§https://www.facebook.com/kuzefuku/
Facebook¡Ê¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¡Ë¡§https://www.facebook.com/stcousaircoltd/
Facebook¡ÊÎ¹¤¹¤ëµ×À¤Ê¡e¾¦Å¹¡Ë¡§https://www.facebook.com/kuzefuku.arcade/
note¡Ê¥µ¥ó¥¯¥¼ー¥ë¤Î¿¹¡Ë¡§https://note.com/stcousair_forest