»Å»ö¤ÇËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î²óÅú¤¬36.4¡ó¡¢Ç¯Âå¤¬²¼¤¬¤ë¤Û¤É³ä¹çÁý¡£»Å»öÆâÍÆ¤ËÊó½·¤¬¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿Í¤Ï32.9¡ó
Áí¹ç¿Íºà¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ç¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·½É¶è¿·½É¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ñ»³ Î¼¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤ËÁí¹çµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ø¥¤ー¥¢¥¤¥Ç¥à¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æµá¿Í¤Ë±þÊç¤·¤¿²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë»Å»öÃµ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì
¡Ú»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿¤¤¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¡Ö¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¡Û
¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×36.4¡ó¡¢¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Ä»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×34.7¡ó¡¢¡Ö¿·¤·¤¤µ»½Ñ¡¦ÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¼«¸ÊÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×28.9¡ó
¡Ú»Å»ö¤Î¡Ö¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡Û
¡Ö»Å»öÆâÍÆ¤ËÊó½·¤¬¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×32.9¡ó¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»Å»ö¤Ð¤«¤êÇ¤¤µ¤ì¤ë¡×19.2¡ó¡¢¡Ö³Ø¤ó¤Ç¤¤¿µ»½Ñ¤äÃÎ¼±¤¬³è¤«¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡×18.1¡ó
¡Úµá¿Í¤Ë±þÊç¤·¤¿ÍýÍ³¡Ê¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´õË¾¤Î¾ì¹ç¡Ë¡Û
¡Ö¼«Âð¤«¤éÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×50.3¡ó¡¢¡Ö´õË¾¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¿ô¡¦Æü¿ô¤¬Áª¤Ù¤ë¤«¤é¡×40.6¡ó¡¢
¡Ö´õË¾¤Î¶ÐÌ³»þ´ÖÂÓ¤À¤«¤é¡×¤¬40.0¡ó
¡Úµá¿Í¤Ë±þÊç¤·¤¿ÍýÍ³¡ÊÀµ¼Ò°÷´õË¾¤Î¾ì¹ç¡Ë¡Û
¡Ö´õË¾¤¹¤ë»Å»öÆâÍÆ¤À¤«¤é¡×44.0¡ó¡¢¡Ö¼«Âð¤«¤éÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×36.3%¡¢
¡ÖÇ½ÎÏ¤ä·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿»Å»ö¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×28.6¡ó
Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡Ú²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡Ú»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿¤¤¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¡Ö¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¡Û
¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×36.4¡ó¡¢¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Ä»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×34.7¡ó¡¢¡Ö¿·¤·¤¤µ»½Ñ¡¦ÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¼«¸ÊÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×28.9¡ó
»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿¤¤¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤ä¡Ö¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡£ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ç36.4¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Ä»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤¬34.7¡ó¡¢¡Ö¿·¤·¤¤µ»½Ñ¡¦ÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¼«¸ÊÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤¬28.9¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÆñ¤·¤¤¡¦º¤Æñ¤Ê»Å»ö¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö°ì¿Í¤Ç¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥Áー¥à¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¾º¿Ê¤ä¾º³Ê¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Î¹àÌÜ¤Ï¡¢Ç¯Âå¤¬¼ã¤¤¤Û¤É¹â¤¯¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö30Âå°Ê²¼¡×¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹àÌÜ¤Ç¤Û¤«¤ÎÇ¯Âå¤è¤ê¤â¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£Êç½¸¤ò¤«¤±¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹»Å»ö¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥êー¥Á¤·¤ä¤¹¤¤ÂÐ¾Ý¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¤À¡£
¡Ú»Å»ö¤Î¡Ö¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡Û
¡Ö»Å»öÆâÍÆ¤ËÊó½·¤¬¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×32.9¡ó¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»Å»ö¤Ð¤«¤êÇ¤¤µ¤ì¤ë¡×19.2¡ó¡¢¡Ö³Ø¤ó¤Ç¤¤¿µ»½Ñ¤äÃÎ¼±¤¬³è¤«¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡×18.1¡ó
»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤¤¤¤¿¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡£ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö»Å»öÆâÍÆ¤ËÊó½·¤¬¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ç32.9¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»Å»ö¤Ð¤«¤êÇ¤¤µ¤ì¤ë¡×¤¬19.2¡ó¡¢¡Ö³Ø¤ó¤Ç¤¤¿µ»½Ñ¤äÃÎ¼±¤¬³è¤«¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬18.1¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö30Âå°Ê²¼¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´ÂÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»ö¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÉé¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£ÌäÂê²ò·è¤Ë¤Ï·Ð¸³¤¬¤è¤êÂ¿¤¤¿Í¤«¤é¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö50Âå¡×¤Ç¤Ï¡Ö»Å»öÆâÍÆ¤ËÊó½·¤¬¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬Â¾¤ÎÇ¯Âå¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤â·È¤ï¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¿¶ìÏ«¤È¤ÏÊÌ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢È¿ÂÐ¤Ë»Å»ö¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤âÌò¿¦¤¬³°¤ì¤ÆÄÂ¶â¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢»Å»ö¤ÈÊó½·ÌÌ¤Ç¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤¬¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¡¢Êó½·ÌÌ¤Ç¤ÎÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Úµá¿Í¤Ë±þÊç¤·¤¿ÍýÍ³¡Ê¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´õË¾¤Î¾ì¹ç¡Ë¡Û
¡Ö¼«Âð¤«¤éÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×50.3¡ó¡¢¡Ö´õË¾¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¿ô¡¦Æü¿ô¤¬Áª¤Ù¤ë¤«¤é¡×40.6¡ó¡¢
¡Ö´õË¾¤Î¶ÐÌ³»þ´ÖÂÓ¤À¤«¤é¡×¤¬40.0¡ó
¥Ñー¥È¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¸ÛÍÑ¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤Ë¡¢¼«¿È¤¬±þÊç¤·¤¿µá¿Í¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¤¤¤¤¿¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡£ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼«Âð¤«¤éÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×¤Ç50.3¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö´õË¾¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¿ô¡¦Æü¿ô¤¬Áª¤Ù¤ë¤«¤é¡×¤¬40.6¡ó ¡¢ ¡Ö´õË¾¤Î¶ÐÌ³»þ´ÖÂÓ¤À¤«¤é¡×¤¬40.0¡ó ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÊÌ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÃËÀ¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö½÷À¡×¤è¤ê¤â¡Ö¼«Âð¤«¤éÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×¤¬5.9pt¡¢¡Ö¤¹¤°¤ËÆ¯¤»Ï¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤¬5.0pt¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Î¤Û¤«¡¢»Å»ö¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬Ã»¤¤µá¿Í¤¬¡¢½÷À¤è¤êÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
°ìÊý¡¢¡Ö½÷À¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¡ÖÃËÀ¡×¤è¤ê¤â¡ÖÉÞÍÜ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÆ¯¤±¤ë¤«¤é¡×¤¬9.6pt¡¢¡Ö´õË¾¤¹¤ë»Å»öÆâÍÆ¤À¤«¤é¡×¤¬6.1pt¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ýÆþ¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤Î»Å»öÃµ¤·¤ä¡¢»Å»öÆâÍÆ¤òÃËÀ°Ê¾å¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢½÷À¤¬¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Úµá¿Í¤Ë±þÊç¤·¤¿ÍýÍ³¡ÊÀµ¼Ò°÷´õË¾¤Î¾ì¹ç¡Ë¡Û
¡Ö´õË¾¤¹¤ë»Å»öÆâÍÆ¤À¤«¤é¡×44.0¡ó¡¢¡Ö¼«Âð¤«¤éÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×36.3%¡¢
¡ÖÇ½ÎÏ¤ä·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿»Å»ö¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×28.6¡ó
Àµ¼Ò°÷¸ÛÍÑ¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤Ë¡¢¼«¿È¤¬±þÊç¤·¤¿µá¿Í¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¤¤¤¤¿¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡£Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö´õË¾¤¹¤ë»Å»öÆâÍÆ¤À¤«¤é¡×¤¬44.0¡ó¡¢¡Ö¼«Âð¤«¤éÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×¤¬36.3%¡¢¡ÖÇ½ÎÏ¤ä·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿»Å»ö¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤¬28.6¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÊÌ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÃËÀ¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö½÷À¡×¤è¤ê¤â¡ÖµÙÆü¡¦µÙ²Ë¤¬¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡¢¡ÖÄÂ¶â¤¬¹â¤¤¤«¤é¡×¡¢¡Ö¸¦½¤Åù¤Î¶µ°éÀ©ÅÙ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤¬8.6pt¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡Ö½÷À¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¡ÖÃËÀ¡×¤è¤ê¤â¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤«¤é¡×¤¬17.8pt¡¢¡Ö´õË¾¤¹¤ë»Å»öÆâÍÆ¤À¤«¤é¡×¤¬11.8pt¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¼«¿È¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢±þÊç¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ä´ºº¡¦Ê¬ÀÏÃ´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
4·î¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤ä¡Ö¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿¤¤¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¡Ö¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤¬36.4¡ó¡¢¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Ä»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤¬34.7¡ó¤Ç¤·¤¿¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡£°ìÊý¡¢¡Ö¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»Å»öÆâÍÆ¤ËÊó½·¤¬¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬32.9¡ó¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»Å»ö¤Ð¤«¤êÇ¤¤µ¤ì¤ë¡×¤¬19.2¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡£¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆâÍÆ¤ÏÀ¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µá¿Í¾ðÊó¤ÎºîÀ®¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Áí¹çµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ø¥¤ー¥¢¥¤¥Ç¥à¡Ù¤Î²ñ°÷¤Ç¡¢2025Ç¯4·î1Æü～4·î30Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¡Ø¥¤ー¥¢¥¤¥Ç¥à¡Ù¤«¤éµá¿Í¤Ë±þÊç¤·¤¿¿Í
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ç¥à
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î2Æü～5·î5Æü
Í¸ú²óÅú¡§678Ì¾
¢¨Ä´ºº·ë²Ì¤Ï»Í¼Î¸ÞÆþ¤Î¤¿¤á¤Ë¹ç·×¤¬100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹