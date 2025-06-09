NRI¥»¥­¥å¥¢¡¢¡Ö¥½ー¥¹¥³ー¥É¿ÇÃÇ¡×¥µー¥Ó¥¹¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¸¡ºº¤Ë¹àÌÜ¤ò¹Ê¤Ã¤¿·ÚÎÌ¥×¥é¥ó¤òÄÉ²Ã

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[iii] ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÄ´Ã£¤«¤éÀ½Â¤¡¢Äó¶¡¡¢±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥×¥í¥»¥¹Á´ÈÌ¤È¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¼è¤ê°·¤ï¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÉôÉÊ¤ä´ØÏ¢ÁÈ¿¥¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò°Ê³°¤¬³«È¯¤·¤¿À½ÉÊ¤äIT¥µー¥Ó¥¹¤ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÉôÉÊ¤È¤·¤ÆÄ´Ã£¤·¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¤äÇÛÉÛ¥×¥í¥»¥¹¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë°°Õ¤¢¤ë¥³ー¥É¤òËä¤á¹þ¤ß¡¢Åö³º¥³ー¥É¤ò°ÍÑ¤·¤ÆÉ¸ÅªÁÈ¿¥¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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