¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¡¹¤Î ¡ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡É ¤Ë±þ¤¨¤ë¿·¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥·¥ì¥ë¥Ð¡×¸ø³«
¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖRelance¡Ê¥ê¥é¥ó¥¹¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ Âó¿¿¡Ë¤Ï¡¢Relance¤Î¿·¤¿¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤äºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¡¢³«È¯ÁÈ¿¥¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥·¥ì¥ë¥Ð¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
URL¡§https://shireruba.jp/(https://shireruba.jp/)
¢£ ¥á¥Ç¥£¥¢Î©¤Á¾å¤²¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢µ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¥Ö¥í¥°¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ôÂ¿¤¯È¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¦ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿Í¤ÈÁÈ¿¥¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¥áー¥ë¤Ë¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÆ¯¤Êý¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¼«¿È¤â¡Ö´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤Î¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥ì¥ë¥Ð¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÎ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÅö¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡É¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È´ë¶È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¾ðÊó¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø¤ï¤ë¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò½¦¤¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤°Õ»×·èÄê¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢Î©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¦ÁÛÄêÆÉ¼Ô
¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô
¡¦³«È¯ÁÈ¿¥¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¥êー¥Àー¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
¢£ ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎã¡Ê¸ø³«ºÑ¤ß¡Ë
¡ÚÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Û
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¡ÖËÜÅö¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿ÆÈ¼«Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¸½¾ì¤ÎËÜ²»¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬»×¤¦¡¢Å¾¿¦»þ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎËÜ²»
¡¦µ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¤Ø¤Î´Ø¿´ÅÙ¤Ï¡©¾ðÊó¼ý½¸¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë
¡Ú´ë¶È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û
¸½¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤ËÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤äÊ¸²½¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ÎÀ¼¤ò¡¢¾Ü¤·¤¯¼èºà¡¦È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¼«¤éÆ°¤¯¡×Ê¸²½¤òº¬¤Å¤«¤»¤ë¡£NTT¥Çー¥¿¥°¥ëー¥×¤ÎÊÑ³×¤ËÇ÷¤ë
¡¦²ÄÍÑÎ¨99.5¡ó¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¥Áー¥à¤ÈÁ´¼ÒÅª¤Ê°Õ¼±¤È¤Ï¡©
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー´ë²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½¾ì¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ëÏ¢ºÜ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¼»È¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖRelance¡Ê¥ê¥é¥ó¥¹¡Ë¡×¤Î±¿±ÄÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÎÍÑ¡¦ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Relance¡Ê¥ê¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Relance¤Ï¡¢¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÌÜÀþ¤ÇÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿ºÇÅ¬¤Ê°Æ·ï¤ò¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ØÄó¶¡¤¹¤ë¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹â³ÛÊó½·¤äÆÈ¼«°Æ·ï¡¢Ä¹´ü·ÀÌó¡¦¥â¥À¥óµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ë°Æ·ïÅù¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê°Æ·ï¤òÂ¿¿ôÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://relance.jp
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¡Û
¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯¤Ï¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥éÎÎ°è¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ë¶¯¤ß¤ò¤â¤Ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£2015Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëSRE¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÖSreake¡Ê¥¹¥êー¥¯¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢AWS/Google Cloud/Kubernetes¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬µ»½ÑÀïÎ¬¤«¤éÀß·×¡¦³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿SREÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢2020Ç¯4·î¤Ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Çー¥¿Ï¢·È¥Äー¥ë¡ÖReckoner¡Ê¥ì¥³¥Êー¡Ë¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¬ÀÏ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò´Ê°×¤Ë¼Â¸½²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÆÃ²½·¿¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡ÖRelance¡Ê¥ê¥é¥ó¥¹¡Ë¡×¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖSecurify¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¡¢DX»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½ÑÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¥»¥¥å¥¢¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ì´ÓÄó¶¡²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥¤¥¯
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÈÅÄ Âó¿¿
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµþÄ®22-1 ¥°¥é¥ó¥Õ¥¡ー¥¹¥È¿·½É¸æ±ñ
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§SREÆÃ²½·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÖSreake¡Ê¥¹¥êー¥¯¡Ë¡×±¿±Ä¡Êhttps://sreake.com/¡Ë
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖSecurify¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×³«È¯¡¦±¿±Ä¡Êhttps://www.securify.jp/¡Ë
¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Çー¥¿Ï¢·È¥Äー¥ë¡ÖReckoner¡Ê¥ì¥³¥Êー¡Ë¡×³«È¯¡¦±¿±Ä¡Êhttps://reckoner.io/¡Ë
¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÆÃ²½·¿¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡ÖRelance¡Ê¥ê¥é¥ó¥¹¡Ë¡×±¿±Ä¡Êhttps://relance.jp/¡Ë
²ñ¼ÒHP¡§https://3-shake.com/