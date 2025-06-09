interfm¡ØInvestor¡Çs Sunday¡Ù¤Ë¤Æ¥À¥ë¥È¥óÂåÉ½¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ªFMH¤ËÄó°Æ¤·¤¿¼èÄùÌò¸õÊä¤Î¿¿°Õ¡¢³ô¼ç¤ËÎ×¤à¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤ÎÌ¤Íè¤òÄó¸À¤·¤Þ¤¹¡£

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1981 Ç¯¤è¤ê±¿ÍÑ¶È³¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¡¢¥½¥í¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¤Î³°Éô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é1992 Ç¯¤ËRosenwald, Roditi & Company¡Ê¸½Rovida Asset Management Management¡Ë¤òÀßÎ©¡¢1999 Ç¯¤Ë¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥ÄLLC ¤òÀßÎ©¡£
2012 Ç¯¤è¤ê¥Ë¥åー¥èー¥¯Âç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÈó¾ï¶Ð¶µ¼ø¡£¹ÖµÁ¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥ê¥åー¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î¶µÊÜ¤ò¤È¤ê¡¢³ØÀ¸¤«¤é¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥åー¥èー¥¯Âç³ØMBA ¡¢Vassar College Â´¶È¡¢CFA Society of Los Angeles ²ñ°÷¡£
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