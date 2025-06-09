¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçºåÂç³Ø¡Û¿Í¹©ÃÎÇ½¤¬¿Í¤ÈÆ±¤¸»ëÀþ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ª ¡ÖµÍ¤á¹þ¤ß¶µ°é¡×¤Ç¤Ï¤À¤á¡¢¡Ö¾ðÊóÎÌ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¼«È¯Åª¤Ê³Ø½¬¡×¤¬¸°
¡Ú¸¦µæÀ®²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡ü¾ðÊóÎÌ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¼«È¯Åª¤Ê³Ø½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¢¨1¡ÊViT¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¹©ÃÎÇ½¤¬¡¢¿Í´Ö¤È¶Ë¤á¤Æ¤è¤¯»÷¤¿¾ì½ê¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö°é¤Ä¡×¤³¤È¤òÈ¯¸«¡£¡ü¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ë³Ð¾ðÊó¤ò½èÍý¤·¡¢¤É¤³¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤À´°Á´¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÃí°Õµ¡¹½¤òAI¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¡£¡üViT¤Ï¡¢¾ìÌÌ¤ò¡Ö¿Í¤äÊª¤ÎÃæ¿´¡×¡¢¡Ö¿Í¤äÊª¤ÎÁ´ÂÎ¡×¡¢¡Ö¾ìÌÌ¤ÎÇØ·Ê¡×¤Î3·²¤ËÊ¬²ò¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿Í´Ö¤âViT¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤ò3·²¤ËÊ¬¤±¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£¡ü¿Í¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î³«È¯¤ä¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ê¶µ°é¡¦³Ø½¬Ë¡¤Î³«È¯¡¦É¾²Á¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¡£ ¢¡³µÍ× ¡¡ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡À¸Ì¿µ¡Ç½¸¦µæ²Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¸¦µæ¼¼ ËÌß·ÌÐ¶µ¼ø¤ÈÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÇ¾À¸Íý³Ø¸¦µæ¼¼ »³ËÜÂóÅÔ¤µ¤ó¡ÊÇî»Î²ÝÄø¡Ë¤é¤Ï¡¢Æ°²è¤ò¸«¤ë¤È¤¤Î¿Í´Ö¤Î»ëÀþ·×Â¬¥Çー¥¿¤È¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊViT¡Ë¤Î¡ÖÃí°Õ¡×¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¾ðÊóÎÌ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¼«È¯Åª¤Ê³Ø½¬¡ÊDINOË¡¢¨2 ¤Î³Ø½¬¡Ë¤ò¤·¤¿¿Í¹©ÃÎÇ½¤¬¿Í´Ö¤È¶Ë¤á¤Æ¤è¤¯»÷¤¿¾ì½ê¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö°é¤Ä¡×¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²èÁü¼±ÊÌ¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¡ÖµÍ¤á¹þ¤ß¡×·¿¤Î¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿ViT¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¡DINOË¡¤Î³Ø½¬¤ò¤·¤¿¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ï¡¢°ìÀÚ¡Ö´é¡×¤Î³µÇ°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä±Ç²è¤Î¥·ー¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¼çÌò¤òÁª¤ó¤Ç¤½¤Î´é¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ë³Ð¿´Íý³Ø¤ÇÃí°Õ¤Î¸¦µæ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¿Í¹©Åª¤Ê²èÁü¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤È¤è¤¯»÷¤¿¾ì½ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¡ViT¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÃí°Õ¤Î¼çÂÎ¡Ê¥Ø¥Ã¥É¡Ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯Ãí°Õ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ò²òÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿Í´Ö¤È¤è¤¯»÷¤¿¾ì½ê¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤ë¥°¥ëー¥×1¡¢¾ìÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Í¤äÊªÁ´ÂÎ¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤ë¥°¥ëー¥×2¡¢¤µ¤é¤ËÇØ·Ê¤À¤±¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤ë¥°¥ëー¥×3¡¢¤Î3·²¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¡ÅÁÅýÅª¤Ê¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¡¢¿´¤ÏÀ¤³¦¤òÃí°Õ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Þ¡×¤È¤½¤ì°Ê³°¤Î¡ÖÃÏ¡×¤ËÊ¬Î¥¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÃÏÊ¬Î¥¢¨3¡Ë¡£ËÜ¸¦µæ¤ÎDINOË¡¤Ç°é¤Æ¤¿ViT¤Ï¡¢¿Þ¤ò¿Þ¤ÎÁ´ÂÎ¡Ê¥°¥ëー¥×2¡Ë¤È¿Þ¤ÎÃæ¿´¡Ê¥°¥ëー¥×1¡Ë¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Î»ëÀþ¤¬¥°¥ëー¥×1¤È°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿Í´Ö¤âViT¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤ò3·²¤ËÊ¬¤±¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡ËÜ¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¿Í¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î³«È¯¤ä¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ê¶µ°é¡¦³Ø½¬Ë¡¤Î³«È¯¡¦É¾²Á¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯5·î21Æü¤Ë¹ñºÝ¿À·Ð²óÏ©³Ø²ñ¤Îµ¡´Ø»ïÅÅ»ÒÈÇ¡ÖNeural Networks¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚËÌß·¶µ¼ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û ¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤ò¸«¤ë¤È¤¡¢²æ¡¹¤Î»ëÀþ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É°ìÃ×¤·¤¿Æ°¤¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Æ±¤¸¹½Â¤¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ç¤â¡¢¡Ö°é¤ÆÊý¡×¼¡Âè¤Ç¿Í¤Ë»÷¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢»÷¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È³Ø½¬¤·¤¿¸ÄÂÎ¤À¤±¤¬¿Í´Ö¤Ë»÷¤¿»ëÀþ¤ÎÆ°¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î°é¤ÆÊý¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤ë·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¡¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê ¡¡Chat GPT¡Êgenerative pretrained transformer¡Ë¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¢¨4 ¤Ï¤â¤È¤â¤È¸À¸ì½èÍý¤Î¤¿¤á¤Ë2017Ç¯¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¿Í¹©¿À·Ð²óÏ©¤Ç¤¹¡£¸À¸ì¤Î¾ì¹ç¡¢Ê¸¾Ï¤ò¤ª¤ª¤è¤½Ã±¸ì¤Ë¶èÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö¥Èー¥¯¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥í¥Ã¥È¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¡¢¾ðÊó¤ò½èÍý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²èÁü¤ò¸ëÈ×ÌÜ¾õ¤ËºÙ¤«¤¯Ê¬³ä¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëºÙÊÒ¤ò¡Ö¥Èー¥¯¥ó¡×¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢²èÁü¤Î½èÍý¤Ë¤â°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡ÊVision Transformer, ViT¡Ë¤Ç¤¹¡£ViT¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È²èÁü¤ÎÊ¬Îà¡Ê¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï²¿¤«¡©¡Ë¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ViT¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¡¦¥Èー¥¯¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²èÁüÁ´ÂÎ¤Î¾ðÊó¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Èー¥¯¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹¡¦¥Èー¥¯¥ó¤¬½¸Ìó¤·¤¿¾ðÊó¤ò»È¤Ã¤ÆºÇ½ªÅª¤ÊÊ¬ÎàÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÁüÁ´ÂÎ¤«¤é¤Î¾ðÊó½¸Ìó¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢attention head¡ÊÃí°Õ¤Î¥Ø¥Ã¥É¡Ë¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¹¡¦¥Èー¥¯¥ó¤ÎÃí°Õ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ï²èÁüÁ´ÂÎ¤«¤é½ÅÍ×¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤ò½¸Ìó¤·¤Þ¤¹¡£ ¡¡¿Í´Ö¤Î¾ì¹ç¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ËÃí°Õ¡áÌÜ¡Ê»ëÀþ¡Ë¤ò¸þ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ViT¤ÎÃí°Õ¤Ï¿Í´Ö¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Äê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢ViT¤ÎÃí°Õ¤Î¥Þ¥Ã¥×¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ôー¥¯¤òViT¤¬¡Ö¸«¤ë¡×¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ç·×Â¬¤·¤¿»ëÀþ¥Çー¥¿¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£ ¢¡¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì ¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ViT¤òÊ£¿ô¸ÄÂÎ¤ò¡Ö°é¤Æ¡×¤Æ¼Â¸³¤ËÍÑ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤Î¹½Â¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢4ÁØ¡¢8ÁØ¡¢12ÁØ¤Î3¼ïÎà¡¢³Ø½¬ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢100ËüËç¤Î²èÁü¤Î¥é¥Ù¥ë¡ÊÊ¬Îà¤ÎÀµ²ò¡Ë¤ò¶¯À©Åª¤Ë¶µ¤¨¹þ¤à¶µ»ÕÉÕ¤³Ø½¬Ë¡¡ÊSupervised Learning¡¢SLË¡¡Ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ê²èÁü¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ö¾ðÊóÎÌ¡×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡Ö¼«È¯Åª¡×¤Ê³Ø½¬¡ÊDistillation with No Label, DINOË¡¡Ë¤Î2¼ïÎà¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é6ÄÌ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢6¸ÄÂÎ¤º¤Ä°é¤Æ¤¿¾å¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¬±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î»ëÀþ¥Çー¥¿¡ÊNakano¤é 2010, Costela & Woods 2010¤«¤é»ÈÍÑ¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶µ»ÕÉÕ³Ø½¬Ë¡¡ÊSLË¡¡Ë¤Ç°é¤Æ¤¿ViT¤ÎÃí°Õ¤ÏÄê·¿È¯Ã£¤Î¿Í¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¼«Î§³Ø½¬Ë¡¡ÊDINOË¡¡Ë¤Ç°é¤Æ¤¿8ÁØ¤È12ÁØ¤ÎViT¤ÎÃí°Õ¤ÏÄê·¿È¯Ã£¤ÎÀ®¿Í¤È¶Ë¤á¤ÆÎà»÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹½Â¤¤¬Á´¤¯Æ±¤¸ViT¤Ç¤â¡¢µÍ¤á¹þ¤ß³Ø½¬¡ÊSLË¡¡Ë¤Ç¤Ï¥Ò¥È¤ÎÃí°Õ¤Ë¤Ï»÷¤é¤º¡¢¥Ò¥È¤Ë»÷¤¿Ãí°Õ¤Ï¡¢Àµ²ò¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡Ö¼«È¯Åª¡×¤Ê¾ðÊóÎÌºÇÂç²½³Ø½¬¡ÊDINOË¡¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î¤ß³ÍÆÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¡ViT¤Î³ÆÁØ¤Î¥¯¥é¥¹¡¦¥Èー¥¯¥ó¤Ë¤Ï6¸Ä¤ÎÃí°Õ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢12ÁØ¤ÎViT¤Ë¤ÏÃí°Õ¤Î¼çÂÎ¤¬12¡ß6=72¸ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ò¥È¤Ë»÷¤¿Ãí°Õ¤ò¼¨¤¹Ãí°Õ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ï12ÁØViT¤Î9ÁØ¤È10ÁØ¤È8ÁØViT¤Î7ÁØ¤È8ÁØ¤Ë½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2º¸²¼¡Ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤é4ÁØ¤ÎÃí°Õ¤Î¥Ø¥Ã¥É24¸Ä¤ò6¸ÄÂÎÊ¬¡¢·×144¸Ä½¸¤á¤ÆÃí°Õ¥Ñ¥¿ー¥ó¤Îµ÷Î¥¤ò»È¤Ã¤ÆÊ¬Îà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ãí°Õ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ï3·²¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3º¸¡¢G1, G2, G3¡Ë¡£ ¡¡¤³¤ì¤é3·²¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ÎÃí°Õ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢G1¤Ï¥Ò¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë´é¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¡¢G2¤Ï¥Ò¥È¤ÎÂÎÁ´ÂÎ¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¡¢G3¤ÏÇØ·Ê¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3±¦¡Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢G1¤Ï¿Þ¤ÎÃæ¿´¡¢G2¤Ï¿Þ¤ÎÁ´ÂÎ¡¢G3¤ÏÃÏ¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤ë¡¢¤È·ëÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿´Íý³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÃí°Õ¤Î¸¦µæ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¿Í¹©Åª¤Ê²èÁü¤òViT¤Ë¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¿Í´Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿§¡¢Âç¤¤µ¡¢·Á¡¢·¹¤¤ÎÃç´Ö³°¤ì¤ä¡¢¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÀÚÂØÎÎ°è¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4¡Ë¡£ ¡¡¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Î¡Ö´é¡×¤È¤¤¤¦¥é¥Ù¥ë ¤ä¡¢¿Þ4¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¹©Åª¤Ê²èÁü¤òDINOË¡¤Î³Ø½¬¤Ç¤Ï°ìÀÚ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ViT¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²èÁü¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ö¾ðÊóÎÌ¡×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë³Ø½¬¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Æ¤â¤è¤¯»÷¤¿Ãí°Õ¤¬ÁÏÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¡¿Í´Ö¤¬ÃÂÀ¸¤·À®Ä¹¤¹¤ë²áÄø¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ù¥ë¤ÎÉÕ¤¤¤¿²èÁü¤ÇÀµ²ò¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢À¤³¦¤«¤é²¿¤«¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤è¤¦¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²¿¤«¤Î°ÕÌ£¤ò¸«½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¼«È¯Åª¤Ë³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢DINOË¡¤Ë´ð¤Å¤¯ViT¤Î³Ø½¬²áÄø¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸¸å¤ÎÇ¾¡¢¤È¤ê¤ï¤±»ë³Ð·Ï¡¢¤Ç¿Þ¤ÈÃÏ¤ÎÊ¬Î¥¤¬À¸¤¸¤ë²áÄø¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ãí°Õ¤Î´ðËÜ¤Ï¿ÞÃÏ¤Î2·²¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Þ¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ëG1¤ò²Ã¤¨¤¿3·²¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²¾Àâ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ ¡¡º£¸å¤Ï¡¢G1¡¢G2¡¢G3¤¬ËÜÅö¤ËÇ¾¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£ ¢¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤¬¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡ÊËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Î°ÕµÁ¡Ë ¡¡¿Í¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î»ë³ÐÉôÊ¬¤Î³«È¯¤ä¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ê¶µ°é¡¦³Ø½¬Ë¡¤Î³«È¯¡¦É¾²Á¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¢¡ÆÃµ»ö¹à ¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯5·î21Æü¤Ë¹ñºÝ²Ê³Ø»ïÅÅ»ÒÈÇ¡ÖNeural Networks¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§ Emergence of Human-Like Attention and Distinct Head Clusters in Self-Supervised Vision Transformers: A Comparative Eye-Tracking Study ¡¦»¨»ï¡§Neural Networks ¡¦Ãø¼ÔÌ¾¡§ »³ËÜÂóÅÔ¡¢ÀÖÀ±¹¨ÃÎ¡¢ËÌß·ÌÐ ¡¦DOI¡§ https://doi.org/10.1016/j.neunet.2025.107595 ¢¡ÍÑ¸ì²òÀâ ¢¨1¡¡¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー ¡¡Vision Transformer¡¢ViT¡£2020Ç¯¤ËDosovitsikiy¤é¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤Î¥Èー¥¯¥ó¤Ë¡¢²èÁü¤ÎºÙÊÒ¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¡¢²èÁü¤ÎÊ¬Îà¤ËÅ¾ÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥¯¥é¥¹¡¦¥Èー¥¯¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Èー¥¯¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹¡¦¥Èー¥¯¥ó¤¬²èÁüÁ´ÂÎ¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¡¢½Å¤ß¤Å¤±¤·¤Æ¾ðÊó¤òÅý¹ç¤¹¤ë¡£2020Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ViT¤Ç¤Ï¡¢100ËüËç¤Î²èÁü¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³Æ²èÁü¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥Ù¥ë¡×¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶µ»ÕÉÕ¤³Ø½¬Ë¡¡ÊSupervised learning SLË¡¡Ë¤Ç·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¢¨2¡¡DINOË¡ ¡¡Distillation with No Label method¡¢¥é¥Ù¥ë¤Ê¤·¾øÎ±Ë¡¡£2021Ç¯¤ËCaron¤é¤¬ViT¤Î³Ø½¬¤ËÆ³Æþ¤·¤¿³Ø½¬Ë¡¡£À¸ÅÌ¤ÈÀèÀ¸Ìò¤ò²Ì¤¿¤¹2¤Ä¤ÎÆ±¤¸¹½Â¤¤ÎViT¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤¬ÀèÀ¸¤òÌÏÊï¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀèÀ¸¤ÏÀ¸ÅÌ¤ÎÍúÎò¤òÊ£À½¥³¥Ôー¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Áê¸ß°ÍÂ¸Åª¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢²èÁü¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊóÎÌ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë³Ø½¬¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤¬Æ°¤¤¤ÆÌÖËìÁü¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤âÀ¤³¦¤Î¾ðÊó¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊóÎÌ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÍÑÅª¤Ê³Ø½¬Ë¡¤Ç¤¢¤ë¡£ ¢¨3¡¡¿ÞÃÏÊ¬Î¥ ¡¡¿ÞÃÏÊ¬Î¥¤È¤Ï¡¢»ë³Ð¾ðÊó½èÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÂÐ¾Ý¡Ê¿Þ¡Ë¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¡ÊÃÏ¡Ë¡×¤È¤ò¶èÊÌ¤·¤ÆÃÎ³Ð¤¹¤ëÇ¾¤Î´ðËÜÅª¤ÊÆ¯¤¤ò»Ø¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥²¥·¥å¥¿¥ë¥È¿´Íý³Ø¤ÎÃæ³ËÅª³µÇ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î»ë³Ð·Ï¤¬Ê£»¨¤Ê´Ä¶¤«¤é°ÕÌ£¤¢¤ë¾ðÊó¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÉÔ²Ä·ç¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ ¢¨4¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー ¡¡Transformer¡£2017Ç¯¤ËVaswani¤é¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¸À¸ìËÝÌõÍÑ¤Î¿Í¹©¿À·Ð²óÏ©¡£±Ñ¸ì¤òÃ±¸ì¡Ê¥Èー¥¯¥ó¡Ë¤ËÊ¬²ò¤·¤ÆÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢Àµ¤·¤¤¥É¥¤¥Ä¸ì¤¬½ÐÎÏ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë1²¯¸ì¤Î¥Çー¥¿¤Ç·±Îý¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿Í¹©¿À·Ð²óÏ©¤È°Û¤Ê¤ê¡¢³ÆÁØ¤Ë²£Êý¸þ¤Î¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¹Ô¤¦¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÃí°Õ¡Ë¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÃ±¸ì¤Î°ÕÌ£¤òÂª¤¨¤ë¤Î¤Ë¼þÊÕ¤ÎÃ±¸ì¤Î¾ðÊó¤òÊ¸Ì®¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÃ±¸ì¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê°ÕÌ£¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤Ï²£Êý¸þ¤Î¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÂçÊÑÍ¥¤ì¤¿¸À¸ì½èÍýÇ½ÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢Chat GPT¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤½¤Î¸å¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤Ç¤¢¤ë¡£Âç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤Ï¥µ¥¤¥º¤À¤±¡£ºÇ½é¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¤Ï6ÁØ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Chat GPT4¤ÏµðÂç²½¤·¤Æ¿ôÉ´ÁØ¤È¤Ê¤ê¡¢·±Îý¤Ë¤Ï1Ãû¸ì¤Î¥Çー¥¿¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢¡SDGsÌÜÉ¸ ¡¡3.¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë·ò¹¯¤ÈÊ¡»ã¤ò ¡¡17. ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÇÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤è¤¦ ¢¡»²¹ÍURL¡¡ËÌß· ÌÐ ¶µ¼ø ¸¦µæ¼ÔÁíÍ÷ ¡¦URL¡§ https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/9591da725175def9.html¡¡¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¸¦µæ¼¼¡¦Ç¾À¸Íý³Ø¹ÖºÂ ¡¦URL¡§ https://kitazawa-lab.jp/¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/