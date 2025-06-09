¸ÜµÒ»öÎã¡§ÂæÏÑÂç¼êÊÝ¸±²ñ¼Ò TransGlobe Life ¤¬¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò´Æ»ë¡¦¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¼«Æ°²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö XCockpit ¡×¤òºÎÍÑ
¢¡ ÇØ·Ê¤ÈÄ©Àï
¡¡¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¸å¤Î¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÂæÏÑ¶âÍ»Ä£¤Ï 2022 Ç¯¤Ë¡Ö¶âÍ»¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹ÔÆ°·×²è 2.0(https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202212270001&dtable=News)¡×¤ò¸øÉÛ¤·¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢12 ¤Î¿·¤¿¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò´Þ¤à 40 ¤ÎÂÐºö¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£¶âÍ»¶È³¦¤Ë¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¤³¦½é¤Î»î¤ß(https://www.ithome.com.tw/article/159273)¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¤Î»æ¥Ùー¥¹¤Î¥Çー¥¿¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¤«¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¤«¡¢¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥»¥¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¸½à²½¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤Î»î¤ß¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢·ø¸Ç¤Ç±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TransGlobe Life ¼Ò¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÃÄÂÎÊÝ¸±¡¢¶ä¹ÔÊÝ¸±¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢Ìµ¿Í¸ÜµÒÂÐ±þ¥µー¥Ó¥¹¡¢¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤Î AI Ê¬ÀÏ¤Ê¤É IT ²½¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿®Íê¤Ï¶âÍ»¶È³¦¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³±Ì¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÂ»³²¤Ï½¤Éü¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÜµÒ¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£2022 Ç¯°ÊÍè¡¢ TransGlobe Life ¼Ò¤Ï CyCraft ¤Î MDR ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î MDR ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢TransGlobe Life ¼Ò¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô¤È CyCraft ¤¬ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë´Æ»ë¤·¡¢ÄÌ¿®¡¦Ê¬ÀÏ¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¶¼°Ò¥ì¥Ýー¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö XCockpit ¡×¤È¤Ï
¡¡¡Ö XCockpit ¡×¤Ï¡¢ AI ¤òÅëºÜ¤·¤¿À¤³¦½é¤Î¼«Æ°¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò´Æ»ë¡¦¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¶·â¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¹¶·â·ÐÏ©¤ò»öÁ°¤ËÍ½Â¬¤·´ÉÍý¡¢ÂÐºö²ÄÇ½¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.cycraft.com/ja/xcockpit
¢¡ ¸ú²Ì
¡¡¶âÍ»¶È³¦¤Ï¹â¤¤¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤«¤é¹â¤¤´Æºº´ð½à¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ XCockpit ¤ÏÀµ³Î¤ÊÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤ò¿×Â®¤ËÄó¶¡¤·¡¢¥¢¥éー¥ÈÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤ÎÏ²Èñ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¶É¤¬µá¤á¤ëÂÐ±þ´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡XCockpit ¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò´Æ»ë¡¦¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¼«Æ°²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢ AD ¥É¥á¥¤¥óÆâ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò´Æ»ë¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢¾Íè¤Î¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ç§¾Ú¤È¥æー¥¶¤Î¿®ÍêÅÙ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½Â¤¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î DX ²½¤ÈÊ£¿ô¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹³èÍÑ¤Î¤¿¤á¤Î¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¢¡ »²¹Í»ñÎÁ
¡¡ËÜÊ¸¾Ï¤Ï¡¢¡Ú¸ÜµÒ»öÎã¡§ÂæÏÑÂç¼êÊÝ¸±²ñ¼Ò TransGlobe Life ¡Û¤ÎÈ´¿è¤ª¤è¤Ó¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¸ÜµÒ»öÎã¾Ò²ð¤ò¤´ÀÁµá¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://www.cycraft.com/ja/use-case/transglobelife-jp
CyCraft Japan ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://www.cycraft.com/ja)
CyCraft¡Ê¥µ¥¤¥¯¥é¥Õ¥È¡Ë¤Ï¡¢ AI ¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½µ»½Ñ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ë¶È¡£ 2017 Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÂæÏÑ¤ËËÜ¼Ò¡¢ÆüËÜ¤È¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë³¤³°µòÅÀ¤ò»ý¤Ä¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¡¢·Ù»¡¡¦ËÉ±Òµ¡´Ø¡¢¶ä¹Ô¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯À½Â¤¶È¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CyCraft ¤Î AI µ»½Ñ ¤Èµ¡³£³Ø½¬µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢CID ¥°¥ëー¥× ¤È¥Æ¥Þ¥»¥¯¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹´ú²¼¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤«¤é¶¯ÎÏ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝÅª¥È¥Ã¥×¸¦µæµ¡¹½¤Ç¤¢¤ë Gartner¡¢ IDC¡¢Frost & Sullivan ¤Ê¤É¤«¤éÊ£¿ô¤Î¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÃøÌ¾¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë»²²è¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£