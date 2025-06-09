¡ÚÂçºåÉÜÆâ½é¡Û±©±ÈÌî»Ô¤ÏÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÍÜ°éÈñ³ÎÊÝ¤Î¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤ê¿Æ¤Ë´Ø¤ï¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê
Î¥º§¸å¤ÎÍÜ°éÈñ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¿Æ¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤à¤¦¤¨¤Ç¤â½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎáÏÂ£³Ç¯ÅÙÁ´¹ñ¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓÅùÄ´ºº·ë²Ì¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êì»ÒÀ¤ÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÜ°éÈñ¤Î¼è¤ê·è¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï46.7¡ó¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Î¥º§¤·¤¿Éã¿Æ¤«¤éÍÜ°éÈñ¤ò¡Ö¸½ºß¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦³ä¹ç¤Ï¡¢¤ï¤º¤«28.1¡ó¤Ë²á¤®¤º¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ¤Îº¤µç¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì±Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤êÍÜ°éÈñ¤ä¿Æ»Ò¸òÎ®¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÇ§¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÍÜ°éÈñ¤ä¿Æ»Ò¸òÎ®¤Î¼è·è¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÜ°éÈñ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÊÝ¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì¤¤ÀÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¤¤Þ¤Þ¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È²ÝÂê
±©±ÈÌî»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ4Ç¯10·î¤«¤éÍÜ°éÈñ³ÎÊÝ»Ù±ç»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÍÜ°éÈñ¤Î¼è·è¤á¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¾Ú·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ëºÝ¤ËÍ×¤·¤¿ÊÝ¾ÚÎÁ¤òÊä½õ¤¹¤ëÍÜ°éÈñ¤ÎÊÝ¾ÚÂ¥¿ÊÊä½õ»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÊä½õ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ´Ö¤ÇÍÜ°éÈñ¤Î¼è·è¤á¡Ê¸øÀµ¾Ú½ñÅùºîÀ®¡Ë¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÍÜ°éÈñ¤ÎÊÝ¾Ú¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤òÃµ¤·¡¢¤½¤ÎÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Î¿³ºº¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¾Ú·ÀÌó¤Ë¤«¤«¤ëÊÝ¾ÚÎÁ¤ò¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Æ»ÙÊ§¤¤¡¢ÍÜ°éÈñ¤ÎÊÝ¾ÚÂ¥¿ÊÊä½õ¤Î¿½ÀÁ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤¦¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÍÜ°éÈñ¤ÎÊÝ¾ÚÂ¥¿ÊÊä½õ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¾ÚÎÁ¤ò¤Þ¤º¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±©±ÈÌî»Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¤½¤³¤Ç¡¢½¾Íè¤Î»Ù±ç¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î·ÐºÑÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤äÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±©±ÈÌî»Ô¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¿·¤¿¤ÊÍÜ°éÈñ³ÎÊÝ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ¤¬ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤òÃµ¤¹¼ê´Ö¤ä»öÌ³¼êÂ³¤¤ò»Ô¤¬»Ù±ç¤·¡¢ÊÝ¾ÚÎÁÁêÅö³Û¡Ê¾å¸Â5Ëü±ß¡Ë¤òÊä½õ¤¹¤ë»ö¶È¤ò¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ¤Î·ÐºÑÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢´Ê°×¤Ê¿³ºº¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÝ¾ÚÎÁ¤ÎÉéÃ´¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÍÜ°éÈñ¤Ë·¸¤ëÊÝ¾Ú·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂçºåÉÜÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤Î¼èÁÈ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍÜ°éÈñ¤Ë·¸¤ëÊÝ¾Ú·ÀÌó¤È¤Ï
ÍÜ°éÈñ¼õ¼è¿Í¤ÈÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤¬ÊÝ¾Ú·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤¬ÍÜ°éÈñ»ÙÊ§¿Í¤ÎÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ÍÜ°éÈñ¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢ÍÜ°éÈñ¼õ¼è¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢·ÀÌó¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Î¶â³Û¤ÇÎ©¤ÆÂØ¤¨Ê§¤¤¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍÜ°éÈñ»ÙÊ§¿Í¤ËÆÄÂ¥¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ö¶È³µÍ×
¶ÈÌ³Äó·ÈÀè¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥È¥é¥¹¥È
»ö¶È³«»ÏÆü¡§¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯6·î£²Æü¡Ê·î¡Ë
ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡¡¡§¡¡±©±ÈÌî»Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÜ°éÈñ¤Î¸øÀµ¾Ú½ñºîÀ®Â¥¿ÊÊä½õ¶â¤Î¸òÉÕ¤ò¼õ¤±¤¿Êý
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ :¡¡ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤¬ÍÜ°éÈñ»ÙÊ§¼Ô¤ÎÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ÍÜ°éÈñ¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢ÍÜ°éÈñ¤Î¼õ¼è¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢·î³Û£µËü±ß¤ò¾å¸Â¤ËÎ©¤ÆÂØ¤¨Ê§¤¤¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍÜ°éÈñ»ÙÊ§¼Ô¤ËÆÄÂ¥¤ò¹Ô¤¦¡£
Êä½õ¶â³Û¡¡¡§¡¡50,000±ß¡Ê¾å¸Â¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ¾Ú·ÀÌó¤Ë·¸¤ë½éÇ¯ÅÙ¤ÎÊÝ¾ÚÎÁ¤ò»Ô¤¬Êä½õ¤·¡¢Ä¾ÀÜÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤¦¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»
±©±ÈÌî»Ô ¤³¤É¤â¤¨¤¬¤ªÉô ¤³¤É¤âÀ¯ºö²Ý »ùÆ¸»Ù±çÃ´Åö
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§072-958-1111¡ÊÆâÀþ1220¡Ë
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§kodomoseisaku@city.habikino.lg.jp