¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥Ë¥åー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó ¥¹¥¿ー¥º¡¡POP UP SHOP¤¬¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹ 6F¤Ë¤ÆOPEN¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´13Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É

³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÄÍ Â§ÏÂ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î12Æü(ÌÚ)¤è¤ê¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹ 6F¤Ë¤Æ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥Ë¥åー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó ¥¹¥¿ー¥º¡¡POP UP SHOP¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£





º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥Ë¥åー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó ¥¹¥¿ー¥º¡Ù¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



¡ÚÆÃÀß¥Úー¥¸¡Û


https://www.the-chara.com/blog/?p=95399



¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Û


¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥Ë¥åー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó ¥¹¥¿ー¥º¡¡POP UP SHOP


³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î12Æü(ÌÚ)～6·î24Æü(²Ð)


³«ºÅ¾ì½ê¡§¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹ 6F



¡Ú¤´¹ØÆþ¼ÔÍÍÆÃÅµ¡Û




¡ÚÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û



¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)

²Á³Ê¡§660±ß(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà¿ô¡§Á´13¼ï


¥µ¥¤¥º¡§Ìó40mm


¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£






¥í¥´¥­ー¥Û¥ë¥Àー

²Á³Ê¡§³Æ880±ß(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà¿ô¡§Á´14¼ï


¥µ¥¤¥º¡§Ìó80mm






¥·ー¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー

²Á³Ê¡§³Æ880±ß(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà¿ô¡§Á´2¼ï


¥µ¥¤¥º¡§A6






¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥ó¥É

²Á³Ê¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï


¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â92mm¡ß40mm






T¥·¥ã¥Ä

²Á³Ê¡§³Æ3,850±ß(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï


¥µ¥¤¥º¡§S/M/XL






¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢

²Á³Ê¡§³Æ1,650±ß(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà¿ô¡§Á´15¼ï


¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó150mm






¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È

²Á³Ê¡§³Æ2,530±ß(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà¿ô¡§Á´3¼ï


¥µ¥¤¥º¡§B6






¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)

²Á³Ê¡§550±ß(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà¿ô¡§Á´15¼ï


¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·ÂÌó56mm


¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£






¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Õ¥©¥ÈÉ÷¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)

²Á³Ê¡§440±ß(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà¿ô¡§Á´15¼ï


¥µ¥¤¥º¡§ÌóW63mm¡ßH89mm


¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£






¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È

²Á³Ê¡§³Æ1,100±ß(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà¿ô¡§Á´14¼ï


¥µ¥¤¥º¡§ÌóW79mm¡ßH67mm






¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°

²Á³Ê¡§³Æ2,750±ß(ÀÇ¹þ)


¼ïÎà¿ô¡§Á´2¼ï


¥µ¥¤¥º¡§


W360mm¡ßD110mm¡ßH370mm


»ý¤Á¼êW25mm¡ßH470mm





³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û


¸ø¼°URL¡§https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/ungs3/


THE¥­¥ã¥é¡§https://www.the-chara.com/



¡Ú¸¢ÍøÉ½µ­¡Û


(C)±ßÃ«¥×¥í



¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û


²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É


½êºßÃÏ¡§¢©141-0022ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ10-2 Åì¸ÞÈ¿ÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢ 6F


ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂçÄÍ Â§ÏÂ


ÀßÎ©¡§Ê¿À®24Ç¯8·î1Æü


URL¡§https://contents-seed.co.jp/


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä