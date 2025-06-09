º£Ç¯¤Ç5²óÌÜ¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª¤Ä¤Å¤¯¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¦¥Þ¥Á¤È¥Ò¥È ¥µ¥¹¥Æ¥Êº× 2025 ³«ºÅ¡ª
¶Ó»åÄ®PARCO¡¦Åìµþ³ÚÅ·ÃÏ ¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢ËÏÅÄ¶è¤¬¼çºÅ¡¦³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¤¹¤ß¤À´Ä¶¥Õ¥§¥¢2025¡×¤ÈÏ¢·È¤· ¡¢ËÜÇ¯¤Ç5²óÌÜ¤È¤Ê¤ëSDGs¤¬¥Æー¥Þ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ä¤Å¤¯¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¦¥Þ¥Á¤È¥Ò¥È ¥µ¥¹¥Æ¥Êº× 2025¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤ÆËÏÅÄ¶è¤ÈÏ¢·È¤·¸ÅÃå¤Î²ó¼ý¤ä¡¢²ÈÄí¤Ç»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¤Ì¤»ÈÍÑ¤Î¿©ÉÊ¤ò½¸¤á¶èÆâ¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤äÊ¡»ã»ÜÀß¤Ë¤ªÇÛ¤ê¤¹¤ë¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÀßÃÖ¡¢»Ò¶¡·¤¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡Ökutoon¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSlowFast¡ÊÅìµþËÏÅÄ¶è¡Ë¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÍú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¶¡·¤¤Î´óÉÕ¼õÉÕ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¼«Í³¤Ë·¤¤òÁª¤Ù¤ëÂÎ¸³²ñ¤Ê¤É¤ò¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö³Ú¤·¤à¡¦³Ø¤Ö¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î´ë¶ÈÍÍ¤ä¥Ñ¥ë¥³Æâ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éSDG£ó¤Ë·Ò¤¬¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Êº× 2025 ¥¤¥Ù¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
£±. ËÏÅÄ¶è¤Ë¤è¤ë¸ÅÃå¤Î²ó¼ý / ¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÀßÃÖ¡ª
£². ËÏÅÄ¶è¤ÎÍ§¹¥ÅÔ»Ô¡¡¼¯¾Â»Ô¤¬½ÐÅ¹¡ª
£³. (³ô)SlowFast / »Ò¶¡·¤¤Î²ó¼ý¡¢ÂÎ¸³²ñ¤Î³«ºÅ¡ª
➃ Sai(¥µ¥¤¡Ë!»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¡ª
➄ NPOË¡¿ÍORS / »Ò°é¤Æ»Ù±ç¡ª¡Ö³¨ËÜ¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¡×³«ºÅ¡ª
➅ IMADEYA SUMIDA / ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÆüËÜ¼òÆÃ½¸¡ª
➆ ¥Þ¥êー¥¯¥ï¥ó¥È / ËÜÇ¯¥Ö¥é¥ó¥É70¼þÇ¯¡ª»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥êー¥¯¥ï¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤
➇ Ìµ°õÎÉÉÊ / ReMUJI¤ÎÈÎÇä¡ªMUJICYCLE²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
¡¡ Ìµ°õÎÉÉÊ¡¡/¡¡¥Ò¥È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¥Þ¥Á¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Ô¡×¤Î³«ºÅ¡ª
➈ ¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³ー¥Òー ¶Ó»åÄ®¥Ñ¥ë¥³Å¹ / ¥³ー¥ÒーÆ¦ÂÞ¥ê¥á¥¤¥¯½Ñ¡ª¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³«ºÅ¡ª
¡¡ ¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³ー¥Òー ¶Ó»åÄ®¥Ñ¥ë¥³Å¹ / Delight in the Night ³«ºÅ¡ª
➉ (Í)¾¾¸¶¹©¶È½ê / »Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥Í¥¸¤ÎÏÃ¡ª
£±£±. »æ¹©Ë¼ Æ²ÃÏÆ²/¤É¤¦¤ÁÀ½ËÜ½ê / À½ËÜ¤ÎÃ¼ºà¤ò³è¤«¤·¤¿»æ»¨²ß¤òÈÎÇä¡ª
£±£². (³ô)ÏÂ¶½ / ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¡ÖWA£Ó£È£É-TECH¡×¤ËËÌºØ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤¬ÅÐ¾ì¡ª
£±£³. ¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÆ² / Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Å¤¤ÃåÊª¤ò²ó¼ý¤·¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤Ø¡ª
£±£´. (³ô)ààÍþ¾¢»³ÅÄ¾Ë»Ò / ÅÁÅý¹©·Ý¤¬ËÂ¤°¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ª¹¾¸ÍÀÚ»Ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÁõ¾þ¡ª
£±. ËÏÅÄ¶è¤Ë¤è¤ë¸ÅÃå¤Î²ó¼ý / ¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÀßÃÖ
³«ºÅÆü»þ¡§6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡10»þ～16»þ¡¡
¡÷£±F Å¹Æ¬¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
ËÏÅÄ¶è¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¸ÅÃå¤Î²ó¼ý¡¢¤´²ÈÄí¤Ç»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¿©ÉÊ¤Î²ó¼ý¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡¡
¢¨ ²ó¼ýÉÊ¤Ë¤Ï¾ò·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¶Ó»åÄ®PARCO¡¢HP¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£². ËÏÅÄ¶è¤ÎÍ§¹¥ÅÔ»Ô¡¡¼¯¾Â»Ô¤¬½ÐÅ¹¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡10»þ～16»þ¡¡
¡÷£±F Å¹Æ¬¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
ÅöÆü¤ÏË¤«¤Ê¼«Á³¤Ç°é¤Ã¤¿¥Ë¥é¤ä½À¤é¤«¤¯¤Æ´Å¤¤½Ü¤Ê¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÌîºÚ¤äÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¼¯¾Â»Ô¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤âÅ¸³«Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
£³. (³ô)£Ó£ì£ï£÷Fast / »Ò¶¡·¤¤Î²ó¼ý¡¢ÂÎ¸³²ñ¤Î³«ºÅ¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡10»þ～16»þ¡¡
¡÷£±F Å¹Æ¬¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
¡Ö¤¹¤ß¤ÀSDG£ó¥¢¥ïー¥É¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜ½é¤Î»Ò¶¡·¤¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡Ökutoon¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë(³ô)SlowFast¤¬½ÐÅ¹¡£»Ò¶¡·¤¤Î´óÉÕ¼õÉÕ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Í³¤Ë·¤¤òÁª¤Ù¤ëÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿»Ò¶¡·¤¤ÎÈÎÇä¤âÃ×¤·¤Þ¤¹
➃ Sai(¥µ¥¤¡Ë¡ª»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡10»þ～16»þ¡¡
¡÷£±F Å¹Æ¬¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
ËÏÅÄ¶èÈ¬¹¤Ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò¤«¤Þ¤¨¤ëSai¡£¡ÖÌ¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë½à¹ñ»ºÁÇºà¥Ô¥Ã¥¯¥ì¥¶ー¤ò¹¤á¤ë¥¨¥·¥«¥ë¤Ê³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥Ésai¤ÎÈÎÇä¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¿©°é¤â³Ø¤Ù¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥°¥ì¥¶ー¥Á¥ãー¥à¤ËÃ¼ºà¤Ç¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
➄ NPOË¡¿ÍORS¡¡/ »Ò°é¤Æ»Ù±ç¡ª¡Ö³¨ËÜ¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¡×³«ºÅ¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡10»þ～16»þ¡¡
¡÷£±F Å¹Æ¬ÃæÄÌ¤ê¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï½ÐÈÇ¼Ò¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È³¨ËÜ¤ä»ùÆ¸½ñ¡¢¸Ä¿Í´óÂ£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë³¨ËÜ¡¦»ùÆ¸½ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡Ö³¨ËÜ¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸»¨²ß¤âÅöÆüÈÎÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
➅IMADEYA¡¡SUMIDA¡¡/¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÆüËÜ¼òÆÃ½¸¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡～¡¡16Æü¡Ê·î¡Ë¡¡10»þ30Ê¬～21»þ¡¡
¡÷£±F FOOD DEPT¤Ë¤Æ³«ºÅ
¼«Á³¤«¤éÇÀ²È¡¢ÇÀ²È¤«¤éÂ¤¤ê¼ê¡¢¤½¤·¤ÆÂ¤¤ê¼ê¤«¤é°û¤ß¼ê¤Î¤â¤È¤Ø¼«Á³¤Î¡È¤¤¤Î¤Á¡É¤ò·Ò¤°ÆüËÜ¼ò¡£¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤¿ÌµÇÀÌô¡¦ÄãÇÀÌô¤Î¤ªÊÆ¤È¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÀ¸¤¤ë¹ÚÊì¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Â¤¤ê¼ê¤¬Ã°Àº¤ò¹þ¤á¤Æ¾ú¤·¤¿°ìÅ©°ìÅ©¤Ë¤Ï¡¢Â¤¤ê¼ê¤Î°¦¾ð¤ÈÂç¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤¬¤½¤½¤®¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¸ÞÂ¡Ï»ç¥¤ËÀ÷¤ß¤ï¤¿¤ëÀ¸Ì¿ÎÏ°î¤ì¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÆüËÜ¼ò¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¼òÂ¤¤ê¤Ë·È¤ï¤ëÂ¤¤ê¼ê¤¿¤Á¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
➆ ¥Þ¥êー¥¯¥ï¥ó¥È / ËÜÇ¯¥Ö¥é¥ó¥É70¼þÇ¯¡ª»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥êー¥¯¥ï¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡10»þ～16»þ¡¡
¡÷£±F¥Õー¥É¥Ûー¥ëÁ°¡¡/¡¡£±F Å¹Æ¬ÃæÄÌ¤ê¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
ËÜÇ¯¥Ö¥é¥ó¥É70¼þÇ¯¡£»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Þ¥Þ¡¢Æ¯¤¯¥Þ¥Þ¤Ë¤â»î¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¥Þ¥êー¥¯¥ï¥ó¥È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à ¥¢¥¤¥ªー¥×¥Êー¡Ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡Ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÂÎ¸³¤ä¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤³¤À¤ï¤ê¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ESSENTIALS¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈÎÇä¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ÎÀßÃÖ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
➇Ìµ°õÎÉÉÊ¡¡/ReMUJI¤ÎÈÎÇä¡ªMUJICYCLE²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡10»þ～16»þ¡¡
¡÷£±F Å¹Æ¬¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
Ìµ°õÎÉÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÄ¹Ç¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Éþ¤ò²ó¼ý¤·¡¢Íõ¿§¡¦¹õ¤Ê¤É¤ËÀ÷¤á¤Ê¤ª¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¾¦ÉÊ¤ËºÆÀ¸¤µ¤»¤¿¡ØÀ÷¤á¤Ê¤ª¤·¤¿Éþ¡ÙReMUJI¤ÎÈÎÇä¤ò2015Ç¯¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
ÅöÆü¤ÏÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÃå¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ÎÂ¾Å¹Æ¬¤Ë¤Æ¡Ö MUJI CYCLE²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡ª¤´ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìµ°õÎÉÉÊ¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø3,000¥Þ¥¤¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê²ó¼ý¤ÏÌµ°õÎÉÉÊ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹°áÎÁÉÊ¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢PET ¥Ü¥È¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
Ìµ°õÎÉÉÊ¡¡/¡¡¥Ò¥È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¥Þ¥Á¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Ô¡×¤Î³«ºÅ¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡11»þ～17»þ¡¡
¡÷4F Ìµ°õÎÉÉÊÅ¹Æâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
Ìµ°õÎÉÉÊ¤ÇÉÔÄê´ü¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Ô¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¥Þ¥Á¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ê¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï£´FÌµ°õÎÉÉÊÅ¹Æâ¤Ë¤Æ¡ÖÇß±«¤ò³Ú¤·¤à¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
➈¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³ー¥Òー ¶Ó»åÄ®¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¡/¡¡¥³ー¥ÒーÆ¦ÂÞ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯½Ñ¡ª¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³«ºÅ¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡10»þ～16»þ¡¡¢¨14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¤ß¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹
¡÷£±F¡¡ÃæÄÌ¤ê¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥³ー¥ÒーÆ¦¤ÎÂÞ¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¡¢¡Ö¥³ー¥Òー¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡× ¤Î¥«¥Ðー¤Ø¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤¬¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤¬¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¡Ö¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤Î¤¿¤á¤Îcafetime¡×¤â¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ÅöÆü¤Ï¤´»²²ÃÄº¤¤¤¿¤ª»ÒÍÍ¤Ø¡¢¥¥Ã¥º¥¨¥×¥í¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ÎµÇ°»£±Æ²ñ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³ー¥Òー ¶Ó»åÄ®¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¡/¡¡Delight in the Night ³«ºÅ¡ª¡¡
³«ºÅÆü»þ¡§6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë 18»þ30Ê¬～21»þ¡¡¢¨15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤ß¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹
¡÷2F ¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³ー¥ÒーÅ¹Æâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
Delight in the Night ～ÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Á¤¬¤¦¤Ò¤È¤È¤¤ò～¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ°ìÉô¤Î¾ÈÌÀ¤ò¾ÃÅô[de-light]¤·¤Æ¡¢¥Ç¥é¥¤¥È¤Ê[delight¡¢¤¿¤Î¤·¤¤]»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Å¹Æâ¤Ç¡¢ÃÏµå¡¢´Ä¶¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ëtime¡Ê»þ´ÖÂÓ¡Ë¤ò¤´Äó¶¡Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
➉ (Í)¾¾¸¶¹©¶È½ê / »Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥Í¥¸¤ÎÏÃ¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡10»þ～16»þ¡¡
¡÷£±F Å¹Æ¬¹¾ì¼õÉÕ¡¡/¡¡Åìµþ³ÚÅ·ÃÏ¥Ó¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥³´ÛÆâ
ËÏÅÄ¶èÆâ´ë¶È¤Î¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¾¾¸¶¹©¶È½ê¡×¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ç¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¥Í¥¸¡¦¥Ê¥Ã¥ÈÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£´ÛÆâ¿ôŽ¹½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤Æ¥ー¥ïー¥É¤ò½¸¤á¤ë²óÍ··¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö¥Í¥¸¥é¥êー¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Í¥¸¥é¥êー¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥Í¥¸¤ò¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë¡Ö¥Í¥¸¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Å¤¯¤ê¡×¤ä¥Í¥¸¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¬¥Á¥ã¥Ý¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Í¥¸¥¬¥Á¥ã¡×¤òÆ±»þ³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
£±£±.»æ¹©Ë¼ Æ²ÃÏÆ² / ¤É¤¦¤ÁÀ½ËÜ½ê / À½ËÜ¤ÎÃ¼ºà¤ò³è¤«¤·¤¿»æ»¨²ß¤òÈÎÇä¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡10»þ～16»þ¡¡¡¡
¡÷1F Å¹Æ¬¹¾ì
»æ¤ÎÌµÂÌ¤ò¶ËÎÏ¸º¤é¤·¤¿µ¬³Ê³°¥µ¥¤¥º¤Çºî¤Ã¤¿¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¡¢KIKAKUGAI¡Ø¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥¹¥±¥Ã¥Á¥µ¥ó¥É¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇä¤·¡¢´Ä¶¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
£±£².(³ô)ÏÂ¶½¡¡/ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¡ÖWASHI-TECH¡×¤ËËÌºØÊÁ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤¬ÅÐ¾ì!
³«ºÅÆü»þ¡§6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡10»þ～16»þ¡¡¡¡
¡÷1F Å¹Æ¬¹¾ì
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¡ÖÏÂ»æ¡×¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖWASHI-TECH¡×¤ÎÏÂ»æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤È¥µ¥é¥µ¥é¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£²ó¤ÏËÌºØ¤ÎÌ¾²è¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤òÀè¹ÔÈÎÇä¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡£
ËèÆü»È¤¦¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¡¢·Ý½Ñ¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
£±£³.¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÆ²¡¡/ Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Å¤¤ÃåÊª¤ò²ó¼ý¤·¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤Ø¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡10»þ～16»þ¡¡¡¡
¡÷1F Å¹Æ¬¹¾ì
ËÏÅÄ¶è¤Î²¼Ä®(µþÅç)¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÃåÊª²°¤Ç¤¹¡£¤´²ÈÄí¤ËÌ²¤ë¸Å¤¤ÃåÊª¤Î²ó¼ý¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤Þ¤¹¡£ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËºÆ¤ÓÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤¬Ì¤Íè¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
£±£´.(³ô)ààÍþ¾¢»³ÅÄ¾Ë»Ò¡¡/ÅÁÅý¹©·Ý¤¬ËÂ¤°¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ª¹¾¸ÍÀÚ»Ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÁõ¾þ¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§³«ºÅÆü»þ¡§6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～7·î21Æü¡Ê·î¡ËÍ½Äê¡ª¡¡
¡÷£²F ¤ª¤Ê¤«¥¹¥¯¥¨¥¢
¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤ÎÅÁÅý¡Ö¹¾¸ÍÀÚ»Ò¡×¡ªËÏÅÄ¶èÆâ´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼ÒààÍþ¾¢»³ÅÄ¾Ë»Ò¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢³ÚÅ·ÃÏ¥Ó¥ë2³¬¤ª¤Ê¤«¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¥¬¥é¥¹ÌÌ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¹¾¸ÍÀÚ»Ò¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁõ¾þ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£