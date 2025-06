Active Directory¤ò°ÂÁ´¡¦³Î¼Â¤Ë°Ü¹Ô¡¢Active Directory¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÈÎÇä³«»Ï

東芝デジタルエンジニアリング株式会社

東芝デジタルエンジニアリング株式会社 (本社: 川崎市川崎区、取締役社長: 三橋和夫、以下 東芝デジタルエンジニアリング) は、企業情報の中枢を担うActive Directoryを安全かつ確実に移行する「Active Directoryマイグレーションサービス」を2025年6月より販売開始します。

急激なビジネス環境の変化を背景に、国内では企業のM&Aが活発化しています。またMicrosoft365を始めとするクラウドサービスの普及に伴い、Entra ID(旧Azure AD)への移行・統合に対するニーズも年々高まっています。

マイクロソフト社が提供するActive Directory(AD)は、企業内のユーザーやPC情報、アクセス権限などを一元管理するディレクトリサービスであり、企業のIT基盤を支える中核的な存在として多くの企業で利用されています。

M&Aにともなうシステム統合・再編の過程ではActive Directoryの分割、結合が必要になるケースが多く見受けられます。しかしAD移行のトラブルは企業全体のシステムに深刻な影響を及ぼすリスクがあり、全社的な業務の停止を招く可能性があります。加えて重要な業務データの消失や情報資産の損失につながるおそれもあり、慎重な対応が求められます。

またグループポリシーやアクセス権限の設定を手動で移行・再構成する場合、設定内容が多岐にわたり、その構成も非常に複雑です。わずかな設定ミスであっても意図しないアクセス許可や権限の欠如が発生すると、結果としてシステム全体のセキュリティに重大なリスクを及ぼす可能性もあります。そのため多くの企業では十分な知識を持つ専門家の支援のもと、安全な移行を求める傾向が強まっています。

このような背景を踏まえ、東芝デジタルエンジニアリングでは、長年にわたるActive Directoryの構築・移行経験をもとに、豊富な実績を誇るクエスト・ソフトウェア社の移行ツールである「Migrator Pro for Active Directory」、「On Demand Migration for Active Directory」を用いて、安全かつ確実にActive Directoryを移行する「Active Directoryマイグレーションサービス」を販売開始しました。

◆Active Directoryマイグレーションサービスの特長

1.安全・確実な移行とユーザー作業負荷軽減によるトータルコスト削減

・リモート環境のユーザーはリモート環境からの移行、切り替えが可能

・ユーザーはPCへ再ログインのみでドメイン参加とプロファイル移行を完了でき、デスクトップ環境等も移行前の状態を保持

・ドメイン移行後も、ファイルサーバ内のアクセス権限を自動で再設定し、権限管理の整合性を確保

2.移行を安全に実施するための専門家による支援サービス

・多様なシステム構成や運用要件を踏まえた、的確な移行シナリオの策定サポート

・柔軟な切り替えパターンに対応、業務への影響を最小限に抑制

・本番移行時の現地支援

3.万が一のトラブルにも対応

・移行トラブル時にはロールバックにより対応、業務影響を極小化

・プラチナパートナーである東芝デジタルエンジニアリングとクエスト・ソフトウェア社の連携サポートにより、迅速に対応可能

詳細はこちら(https://www.toshiba-tden.co.jp/info/news/005780.htm?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes20250609)

◆サポートする移行方式

1.オンプレミスAD→オンプレミスAD移行AD環境の統合、分割が行え、ユーザー、デバイス、アプリケーションの同期を維持し複雑な移行に対応

2.オンプレミスAD→Entra ID移行AD環境のユーザー、グループ、およびデバイスをEntra ID環境へ移行

3.オンプレミスADとEntra IDの併用AD環境のユーザー、グループ、およびデバイスをEntra IDへ統合し、オンプレミスとクラウドの間で同期、一貫したユーザー認証とID管理を実現

◆移行ステップ

「Active Directoryマイグレーションサービス」の詳細について

企業活動の中枢を担うActive Directoryを安全・確実に移行

Active Directoryマイグレーションサービス

■ウェビナー開催

詳細を見る :https://www.toshiba-tden.co.jp/system/migration-active-directory/index_j.htm

クエスト・ソフトウェア社の「Migrator Pro for Active Directory」、「On Demand Migration for Active Directory」、当社の「Active Directoryマイグレーションサービス」の詳細をご紹介するウェビナーをクエスト・ソフトウェア社と東芝デジタルエンジニアリングと共同で開催します。

ウェビナーの最後には、Active Directory移行に関するご質問をお受けする時間もございますので、お気軽にご参加ください。

(第1回)6月12日(木)10:00~11:00

申し込みURL:https://majisemi-idaas.doorkeeper.jp/events/184784

(第2回)7月8日(火)15:00~16:00

申し込みURL:https://majisemi-idaas.doorkeeper.jp/events/184866

東芝デジタルエンジニアリングでは、Active Directoryをはじめ、各種インフラストラクチャの構築や刷新、ランサムウェアに代表されるセキュリティ対策、クラウドや業務改革を実現する各種システムの開発・導入等、ICT全般にわたるサービスを提供しています。ICTにおける課題やお悩みがございましたら、遠慮なく当社ホームページよりお問い合わせください。

■クエスト・ソフトウェア株式会社のエンドースメント

東芝デジタルエンジニアリング様によるクエスト・ソフトウェアのActive Directory移行ソリューションの採用は、当社との継続的なパートナーシップにおける重要な一歩です。私たちは、リスクを抑えながらコストも削減し、お客様のITのモダナイゼーションを支援するという共通の使命を共有しています。この協業により、ハイブリッドワークのニーズに対応しながら、複雑な移行に直面する日本の企業を支援します。今後もこの取り組みを継続できることを楽しみにしています。

クエスト・ソフトウェア株式会社

日本・大中華圏・韓国・東南アジア担当社長 兼 代表取締役 ローン フェゼック

※1 クエスト・ソフトウェア株式会社 https://www.quest.com/jp-ja/

※2 ソリューション: ・Migrator Pro for Active Directory

・On Demand Migration for Active Directory

クエスト・ソフトウェア(Quest Software)は、1987年に米国で設立されたグローバルITソリューションプロバイダーで、世界100カ国以上、13万人を超えるお客様にソフトウェア製品を提供しています。日本市場では約25年以上にわたりビジネスを展開しており、データ保護、エンドポイントシステム管理、データベース管理、そしてMicrosoft製品に特化したデータ移行や管理など、企業のIT運用に不可欠な領域でソリューションを提供しています。クエストは、「Your technology partner for the next IT challenge(次のIT課題に挑む、あなたの技術パートナー)」というビジョンのもと、お客様が直面する複雑なITの課題を克服するための支援を提供し続けています。

【東芝デジタルエンジニアリング株式会社について】

https://www.toshiba-tden.co.jp/

【報道関係者様からのお問い合わせ先】

東芝デジタルエンジニアリング株式会社 営業統括部 マーケティング担当

TDEN-sales@ml.toshiba.co.jp

【製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

東芝デジタルエンジニアリング株式会社

ITソリューション事業部 DX・インフラソリューション営業部

TDEN-sales@ml.toshiba.co.jp

本サービスの仕様・内容は、2025年6月時点のものであり、予告なしに変更する場合があります。

本文中の会社名、および、商品名は各社が商標、または、登録商標として使用している場合があります。