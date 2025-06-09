¤¸¤²¤ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÄÂÂßÊª·ï¡¦¤ªÉô²°Ãµ¤·¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥¹¥â¥Ã¥«¡×¤¬¡¢¡ÖÅìµþÅÔ¡¡¥¨¥ê¥¢ÊÌ²ÈÄÂÊ¿¶Ñ¡¦²Á³ÊÊÑÆ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò¤¸¤²¤ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡§Ê¿Èø¾æ¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§3679¡¢°Ê²¼¤¸¤²¤ó¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÄÂÂßÊª·ï¡¦¤ªÉô²°Ãµ¤·¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Î¡ÖÄÂÂß¥¹¥â¥Ã¥«¡×¡Ê°Ê²¼¡§¥¹¥â¥Ã¥«¡Ëhttps://smocca.jp/¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡ÖÅìµþÅÔ¡¡¥¨¥ê¥¢ÊÌ²ÈÄÂÊ¿¶Ñ³Û¡¦²Á³ÊÊÑÆ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢²áµî4²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÅìµþÅÔ¡¡»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤¥¨¥ê¥¢¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¥·¥êー¥º¡§
- ¡Ö～ÅÔ¿´6¶èÊÔ¡×¡Êhttps://zigexn.co.jp/13899/¡Ë
- ¡Ö～¾ëÅì¥¨¥ê¥¢ÊÔ¡×¡Êhttps://zigexn.co.jp/14127¡Ë
- ¡Ö～¾ëÀ¾¡¦¾ëËÌ¥¨¥ê¥¢ÊÔ¡×¡Êhttps://zigexn.co.jp/14295/¡Ë
- ¡Ö～¾ëÆî¥¨¥ê¥¢ÊÔ¡×¡Êhttps://www.zigexn.co.jp/14475/¡Ë
¤Îµ»öÆâ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¡¢ÅìµþÅÔ23¶è¡¦63¥¨¥ê¥¢¡¢·×65540·ï¤ÎÊª·ï¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²ÈÄÂÁê¾ì¤È¤½¤ÎÊÑÆ°¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢Ê£¿ô¤Î¸õÊä¥¨¥ê¥¢¤«¤é¼«¿È¤Î´õË¾¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤òÈæ³Ó¡¦¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤Êý¡¢º£ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Î²ÈÄÂ»ö¾ð¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ÎÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ³Û¤È²ÈÄÂÊÑÆ°Î¨¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¥Çー¥¿½¸·×Æü»þ¡§2024Ç¯4·î10ÆüµÚ¤Ó2025Ç¯4·î10Æü¡Ë
¢£´Ö¼è¤êÊ¬Îà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó½¸·×¤ËÍÑ¤¤¤¿Êª·ï¤Î´Ö¼è¤ê¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î3¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- °ì¿ÍÊë¤é¤·¸þ¤±¡§1R¡¢1K¡¢1DK¡¢1SLDK¡¢2K¡¢2DK¡¢2LDK
- Æó¿ÍÊë¤é¤·¸þ¤±¡§1LDK¡¢2K¡¢2DK¡¢2LDK¡¢2SLDK¡¢3K¡¢3DK¡¢3LDK
- ¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±¡§2LDK¡¢2SLDK¡¢3K¡¢3DK¡¢3LDK¡¢3SLDK¡¢4K¡¢4DK¡¢4LDK°Ê¾å
- °ì¿ÍÊë¤é¤·¸þ¤±Êª·ï¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç15.8%¤Î²ÈÄÂ¾å¾º¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢30%°Ê¾å¤Î¾å¾º¤òµÏ¿¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ï6¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- Æó¿ÍÊë¤é¤·¸þ¤±Êª·ï¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç9.2%¤Î¾å¾º¤ÈÈæ³ÓÅª²º¤ä¤«¤Ê¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- °ìÊý¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±Êª·ï¤Ï¡¢Á´63¥¨¥ê¥¢¤Î¤¦¤Á24¥¨¥ê¥¢¡Ê30%¡Ë¤Ç²ÈÄÂ¤¬²¼Íî¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¿¶Ñ2.8%¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢³ÆÀ¤ÂÓ¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤ª¤±¤ë²ÈÄÂ¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×£³¥¨¥ê¥¢¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
À¤ÂÓ¥«¥Æ¥´¥ê¤´¤È¤Î1°Ì¥¨¥ê¥¢¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢²ÈÄÂ¾å¾º¤ÎÇØ·Ê¤äÆÃÄ§¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
°¤º´¥öÃ«¡¦¹â±ß»û¥¨¥ê¥¢
¿ùÊÂ¶èÁ´ÂÎ¤Ç¿Í¸ý¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë1¿ÍÀ¤ÂÓ¤Ï²áµî5Ç¯´ÖÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¸þ¤±Êª·ï¤Î²ÈÄÂÊ¿¶Ñ¤ÏÁ´63¥¨¥ê¥¢Ãæ48°Ì¤ÈÈæ³ÓÅª¹µ¤¨¤á¤Ê¿å½à¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÏÅÔ¿´Éô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¡¢¹â±ß»û¡Êhttps://smocca.jp/livability/tokyo/station/2199340¡Ë¤Ï¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦¸ÅÃå¡¦²»³Ú¤Î³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢°¤º´¥öÃ«¡Êhttps://smocca.jp/livability/tokyo/station/2199350¡Ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¾¦Å¹³¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿³¹¤Î¸ÄÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÎÎ®Æþ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥â¥Ã¥«¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ßÉ¾²Á¤Ç¤ÏÁí¹ç¥¹¥³¥¢4.14¤È¡¢Á´¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¡µë¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²ÈÄÂÊ¿¶Ñ³Û¤¬¾å¾º¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»²¹Í¡§¿ùÊÂ¶èÅý·×½ñ¡¡ÎáÏÂ6Ç¯¡Ê2024¡ËÈÇ¡¡2¡¡¿Í¸ý¡Êhttps://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/19976/r6-2.pdf¡Ë
³ëÀ¾¥¨¥ê¥¢
Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¤Ë¤è¤êÂç¼êÄ®¤äÆüËÜ¶¶¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤ÈÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸òÄÌÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¼þ°Ï¤Ë¤Ï³ëÀ¾Î×³¤¸ø±à¤Ê¤É¤ÎÎÐË¤«¤Ê¸ø±à¤âÂ¿¤¯¡¢½»´Ä¶¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó¿ÍÊë¤é¤·¸þ¤±¤ÎÊª·ï¤Î²ÈÄÂ¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²ÈÄÂ¼«ÂÎ¤ÏÁ´63¥¨¥ê¥¢Ãæ15ÈÖÌÜ¤Ë°Â¤¯¡¢ÅÔ¿´Éô¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈæ³ÓÅª¼ê¤´¤í¤Ê¿å½à¤Ç¤¹¡£ÅÔ¿´Éô¤Ç¤Î²ÈÄÂ¹âÆ¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢Í½»»Æâ¤Ç¤Ç¤¤ë¤À¤±¹¤¤Êª·ï¤òµá¤á¤ë¥«¥Ã¥×¥ëÁØ¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ê¤´¤í¤Ê²ÈÄÂ¡×¤È¡ÖÅÔ¿´Éô¤Ø¤ÎÊØÍø¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÁØ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¡Ö¼¡¤ÎÁªÂò»è¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÀô¡¦ÀÐ¿À°æ¥¨¥ê¥¢
ÎýÇÏ¶èÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ¿À°æ¸ø±à¤äÂçÀôÃæ±û¸ø±à¤Ê¤ÉÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸ø±à¤¬ÅÀºß¤·¡¢ÎÐË¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿½»´Ä¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÃÓÂÞ¡¦¿·½É¡¦½ÂÃ«ÊýÌÌ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢ÍøÊØÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢²ÈÄÂ¿å½à¤ÏÈæ³ÓÅªÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎýÇÏ¶è¡Êhttps://smocca.jp/livability/tokyo/city/13120¡Ë¤Ï»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ°é½êÅù¤ÎÂÔµ¡»ùÆ¸¿ô¥¼¥í¤ò4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃ£À®¡£¶µ°é´Ä¶¤âÀ°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤¬¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¸Í·ú¤Æ¤äÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¹ØÆþ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤¬ÄÂÂß»Ô¾ì¤ËÎ®Æþ¤·¡¢¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¤È¤È¤â¤ËÄÂÂß²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ÀµÜÁ°¡¦½ÂÃ«¡¦Æ»¸¼ºä¥¨¥ê¥¢¤äÀéÂÌ¥öÃ«¡¦Âå¡¹ÌÚ¥¨¥ê¥¢
¤¤¤º¤ì¤â23¶è¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë²ÈÄÂ¤¬¹â³Û¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤ÊÊ¬¾ù¡¦ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤Ï°ìÄê¿ô¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²ÈÄÂ¿å½à¤Î¹â¤µ¤¬ÁªÂò¤Î¾ãÊÉ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÀøºßÅª¥Ëー¥º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÈÄÂ¤¬°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡ÖÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Í½»»¤ò°Õ¼±¤·¤¿¼ûÍ×¤ÎºÆÄ´À°¤¬È¯À¸¤·¡¢²ÈÄÂ¤¬²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·îÅç¥¨¥ê¥¢¤äÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢
ºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤à¤³¤ì¤é¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±¿·ÃÛ½»¸Í¤Î¶¡µë¤¬µÞÁý¡£¤³¤Î¶¡µë²áÂ¿¤¬¡¢²ÈÄÂ¤Î²¼Íî¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀ²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¤ä¥Ñー¥¯¥¿¥ïー¾¡¤É¤¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤â²¼Íî·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¡ÖÏÑ´ß2024Ç¯ÌäÂê¡×¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¤Ï¾ÍèÅª¤Ê»ñ»º²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï²á¶¡µë¤Ë¤è¤ëÄÂÎÁ¤ÎÄ´À°¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ë¤âÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²¼°æÁð¡¦Åí°æ¥¨¥ê¥¢¤ä¶âÄ®¡¦¼ÆËô¥¨¥ê¥¢
¤³¤ì¤é¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ÅÔ¿´Éô¤«¤é¤ä¤äµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤È´×ÀÅ¤Ê½»´Ä¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÄÂ¿å½à¤â63¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª°Â²Á¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë²Á³Ê¤ËÉÒ´¶¤Ê³ØÀ¸¤ä¼ã¼ê¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤É¤ÎÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ±²Á³ÊÂÓ¤Ç¤è¤ê½»´Ä¶¤ä³Ø¶è¤ÎÀ°¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤¬Â¾¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ë¶É½êÅª¤Ê¼ûÍ×ÉÔÂ¤¬²ÈÄÂ¤Î²¼ÍîÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤È¤á
ÅìµþÅÔÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï²ÈÄÂ¤¬¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¼óÅÔ·÷¤Ø¤Î¿Í¸ý²óµ¢¤ä¿·ÃÛÊª·ï¤Î¶¡µëÁý¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢°¤º´¥öÃ«¡¦¹â±ß»û¥¨¥ê¥¢¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¸þ¤±Êª·ï¤ä¡¢ÄéÄÌ¡¦ËÏÅÄ¡¦²¡¾å¥¨¥ê¥¢¤ÎÁ´À¤ÂÓ¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤Î¹âÆ¤¬¸²Ãø¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È²ÈÄÂ¿å½à¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¿ÀµÜÁ°¡¦½ÂÃ«¡¦Æ»¸¼ºä¥¨¥ê¥¢¤äÀéÂÌ¥öÃ«¡¦Âå¡¹ÌÚ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤¬¤ä¤ä²¼Íî¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·îÅç¡¦ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏºÆ³«È¯È¼¤¦¶¡µë²áÂ¿¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÄÂ¤¬Ä´À°¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¶èÃ±°Ì¤Ç¤·¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÈÄÂÁê¾ì¤ò¡¢¤è¤êºÙ¤«¤Ê¥¨¥ê¥¢Ã±°Ì¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤ä²Á³Ê´¶¤ËÂ¨¤·¤¿È½ÃÇ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Êª·ïÃµ¤·¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ê¥¢Áª¤Ó¤Î»²¹Í¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
====================
¡Ú½¸·×ÊýË¡¡Û
ÅìµþÅÔ23¶èÆâ¤ÎÁ´63¥¨¥ê¥¢¡¦·×65,540·ï¤ÎÊª·ï¥Çー¥¿¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢
¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¡×¡ÖÆó¿ÍÊë¤é¤·¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±¡×¤Î3¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÊ¬Îà¤·¡¢
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ¤ª¤è¤ÓÁ°Ç¯Èæ¤Î²Á³ÊÊÑÆ°Î¨¤ò»»½Ð¡£
¥Çー¥¿½¸·×Æü¡§2024Ç¯4·î10ÆüµÚ¤Ó2025Ç¯4·î10Æü
===================
¢£¡ÖÄÂÂß¥¹¥â¥Ã¥«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÄÂÂß¥¹¥â¥Ã¥«¤Ï¡¢Ìó550Ëü·ï¤ÎÊª·ï¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤«¤éÄÂÂß½»Âð¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÃµ¤»¤ëÄÂÂß¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¿ô¡¹¤ÎÄÂÂß¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¾ðÊó¤¬½¸Ìó¤µ¤ì·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª·ï¾ðÊó¤ÏËèÆü¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¯ÅÙ¤Î¹â¤¤ÄÂÂßÊª·ï¾ðÊó¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é´ÊÃ±¤ËÃµ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÎURL¡Ïhttps://smocca.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤¸¤²¤ó ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Î¼ÒÌ¾¡Ï ³ô¼°²ñ¼Ò¤¸¤²¤ó (ZIGExN Co., Ltd.)
¡Î¾Ú·ô¥³ー¥É¡Ï 3679 ¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ë
¡ÎËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡Ï ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3-4-8
¡ÎÀßÎ©Ç¯·îÆü¡Ï 2006Ç¯6·î1Æü
¡ÎÂåÉ½¼Ô¡Ï ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO Ê¿Èø¾æ
¡Î»ñËÜ¶â¡Ï 125É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¡Ë
¡Î»ö¶ÈÆâÍÆ¡Ï ¥é¥¤¥Õ¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
¡Î¼çÍ×¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡Ï ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¸¥ç¥Ö¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥¯¥¹¡¡³ô¼°²ñ¼Ò»°¸÷¥¢¥É¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¦¥é¥Ü¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥Ùー¥¹¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥è¥ó¥É¥Üー¥Àー¥º¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥º¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥µ¥à¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥ë¥ïー¥ë¥É¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTCV¡¡
³ô¼°²ñ¼Òand A company ZIGExN VeNtura Co.,Ltd¡¡ ³ô¼°²ñ¼ÒCORDA¡¡
ÊÝ¸±¥Þ¥ó¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÎURL¡Ï https://zigexn.co.jp/
¢£¤¸¤²¤ó¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ç¤¢¤ë¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖUpdate Your¡¡Story ― ¤¢¤Ê¤¿¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ë¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎÎ°è¡Êµá¿Í¡¦½»¤Þ¤¤¡¦¼Ö¡¦Î¹¹Ô¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÌ¤Íè¤òUpdate ¤¹¤ë40°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2013Ç¯¤ËÅì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¤Ë¾å¾ì¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏÅì¾Ú°ìÉô¤Ø»Ô¾ìÊÑ¹¹¡¢2022Ç¯¤Ë¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø°Ü¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å¾ì¸å¤Ï¡¢M&A¤Ë¤è¤ë»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÄ¥¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÈóÏ¢Â³¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£