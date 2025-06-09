¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥ÖÅÅ»Ò¹õÈÄ¡ØMIRAI TOUCH¡Ù¡¡EXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¤µ¤Ä¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁÄÉã¹¾ ÍÎÆóÏº¡¡°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©¤ÎÅìÈàµÏÄ®¡Ê¤Ò¤¬¤·¤½¤Î¤®¤Á¤ç¤¦¡Ë ÍÍ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ë¡ØMIRAI TOUCH¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÅìÈàµÏÄ®ÍÍ¤¬EXPO2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤Ç¡ØMIRAI TOUCH¡Ù¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs¥Õ¥§¥¹¡×¤È¤Ï
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025¤Ç¡¢2025Ç¯5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¥²ー¥à¡ÖÅíÂÀÏºÅÅÅ´¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢ Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs¤òÃÎ¤êŽ¤³Ø¤ÓŽ¤¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥Æー¥Þ·¿¤ÎÂÎ¸³¡¦ÂÎ´¶¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ1700°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿52¼«¼£ÂÎ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀèÆ³Åª¤ÊÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯¿®¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÍ×ÁÇ¤ò¸ò¤¨¡¢¤½¤ÎÆÃ¿§¤òÂÎ¸³¡¦ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Öー¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖAI¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Öー¥¹¤Ç¡¢¡ØMIRAI TOUCH¡Ù¤¬³èÌö
ÅìÈàµÏÄ®ÍÍ¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¾ï¼±¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÀÚ¤êÂó¤¯¤Þ¤Á ～AI¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Î¿·»þÂå～¡×¤ÈÂê¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ¿´Éô¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»Ò¤É¤âÃ£¤¬ÉáÃÊ¸«Ê¹¤¤¹¤ë»Å»ö¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Î¾ðÊó¤äµ¡²ñ¤Ë¡¢¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìÈàµÏÄ®ÍÍ¤Ï¤³¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢Àè¿ÊÀ¤¢¤ëAI¤È¼¡À¤Âå·¿¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿AIX¡ÊAI¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ëµ»½Ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼Â»Ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥ÖÅÅ»Ò¹õÈÄ¡ØMIRAI TOUCH¡Ù¤¬Âç¤¤¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅìÈàµÏÄ®ÍÍ¤¬¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖAI¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁªÂò»è¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯À¤³¦¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Öー¥¹¤Ï¡¢ÅìÈàµÏÄ®¤Ë¤¢¤ëÀéÌÊ¾®³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤¬Ãé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ¼¼¤ÎÁë¤È¤·¤ÆÇÛÃÖ¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤«¤é¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÀéÌÊ¾®³Ø¹»¤ÎÁë¤«¤é¸«¤¨¤ëÂçÂ¼ÏÑ¤ÎÀä·Ê¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢ÅìÈàµÏÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Î°ì´Ó¤È¤·¤ÆÅìÈàµÏÄ®¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶µ¼¼¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¹õÈÄ¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¼ø¶È¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØMIRAI TOUCH¡Ù¤¬Å¸¼¨¡¦³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÈàµÏÄ®ÍÍ¤Î¡ÖAI¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÌÏµ¼Åª¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢³Ø¹»¤ÈËüÇî²ñ¾ì¤Î¥Öー¥¹¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç·Ò¤¤¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤¹¤ë»î¤ß¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Ä¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¾ÀÜÅª¤Ë¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ÅìÈàµÏÄ®ÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µï½»ÃÏ¤ä¿Æ¤Î·ÐºÑÎÏ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÎ¤ë¶µ°éµ¡²ñ¤òºî¤ì¤ëÌ¤Íè¤ä¡¢¿·¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ëÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÂçÀª¤ÎÍèË¬¼Ô¤¬¡¢ÅìÈàµÏÄ®ÍÍ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖAI¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÂÎ¸³
¡ü¡ØMIRAI TOUCH¡Ù¤Ç¡¢ÅìÈàµÏÄ®¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡ØMIRAI TOUCH¡Ù¤Ç³Ø¹»¤È¥Öー¥¹¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç·Ò¤®¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ø¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥ÖÅÅ»Ò¹õÈÄ MIRAI TOUCH¡Ù¤È¤Ï
¡ØMIRAI TOUCH¡Ù¤Ï»È¤¦¿Í¡Ê·ò¾ï¼Ô¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¢Ï·¼ãÃË½÷¡¢IT¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¡Ë¤ò¸ÂÄê¤»¤º¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥ÖÅÅ»Ò¹õÈÄ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¿ø¤¨¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ö½ñ¤¯¡×¡Ö¾Ã¤¹¡×¡Ö±Ç¤¹¡×¤ò´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ICTµ¡´ï¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëICT´Ä¶¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¤µ¤Ä¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤µ¤Ä¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1931Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡Ö´Ä¶¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¡ÖIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¡Ö²ÈÅÅ¡¦µ¡´ïÉôÉÊ»ö¶È¡×¤Î3»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ°é²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤ä³Ø½¬½Î¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢ÁàºîÀ¤Èµ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿ÅÅ»Ò¹õÈÄ¡Ö¥ß¥é¥¤¥¿¥Ã¥Á¡×¤ÏÁ´¹ñ¤Î¶µ°é¸½¾ì¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤ÎÅÅ»Ò¹õÈÄ¤Î³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.satsuki.co.jp/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¤µ¤Ä¤³ô¼°²ñ¼Ò
IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¡¡Ìø ñ¥¿Í(¤ä¤Ê¤® ¤Ï¤ä¤È)
¢©100-0011 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä®2ÃúÌÜ2ÈÖ3¹æ¡¡ÆüÈæÃ«¹ñºÝ¥Ó¥ë7³¬
¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-261-271
Web¡§https://mirai-touch.com
¡¡¡¡¡¡https://biz.mirai-touch.com(https://mirai-touch.com)
¢¨ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£