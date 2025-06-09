ÆüËÜÈ¯¡ÖÀÄ¤Î¤ê¤·¤ç¤¦¤æ¡×¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¥¹ー¥Ñー¥¹¥×¥é¥¦¥È¡×- ³×¿·Åª¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë´ØÏ¢´ë¶È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ø¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥¢¥ïー¥É¡Ù¤Ë¤Æ¡Ø¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¾Þ¡Ù¡Ø¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¾Þ¡Ù¤Ë¡ª

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We¡Çre Smart World¥×¥ì¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë(https://manleypr.notion.site/PRESS-FILE-WE-RE-SMART-b010bdc91c584f4d94001432be3ad192)
2024Ç¯ÅÙ¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¼Ô(https://we-re-smart-world.prezly.com/were-smart-future-awards-2024-winners-known-pamela-peeters-person-of-the-year-de-vijf-seizoenen-be-wins-green-chefs-hat)
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Saskia Castelyns¡¡¥µ¥¹¥¥¢¡¦¥«¥¹¥Æ¥ê¥ó¥¹
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