AtoC¤Ë¤âCtoC¤Ë¤â¤Ê¤ë¡ªºÇÂçPD60W¤Ç¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ê¡¢¥µ¥é¤Ä¤äÄ¶¥¿¥Õ¥±ー¥Ö¥ë OWL-CBA5ACC¥·¥êー¥º¤¬È¯Çä¡£

株式会社オウルテック株式会社オウルテック(本社:神奈川県海老名市、代表取締役:山本哲也)は、USB Type-C to Type-Cケーブルとしても、USB Type-A to Type-Cケーブルとしても使える2in1ケーブル「OWL-CBA5ACC」シリーズを、オウルテックダイレクトおよび全国の各種小売店にて販売開始しました。

【製品特長】

USB Type-A、USB Type-C機器で使える2 in 1ケーブル

本製品はUSB Type-Aポート搭載機器またはUSB Type-Cポート搭載機器で使える2 in 1ケーブルです。通常時はUSB Type-C to Type-Cケーブルとして、USB Type-A変換アダプターを装着すれば、USB Type-A to Type-Cケーブルとしてお使いいただけます。

サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み

ケーブルのメッシュ編み部分は、絹のような光沢感と指先に引っかかりにくいサラサラとした手触りで高級感を演出します。

10万回以上の折り曲げ試験をクリア

弊社独自の厳しい条件下で10万回以上の屈曲試験を行っても断線が見られなかった、非常に耐久性の高いケーブルです。特に断線しやすいコネクター付け根(ブッシュ)に4方向スリットを入れてカバー範囲を広く取ることで、長く使える堅固な造りに仕上げました。

USB PD60W充電に対応(USB Type-C to Type-Cのみ)

USB Power Delivery(PD)に対応しており、最大60W充電に対応。ハイパワーな充電器と併用すれば、充電時間の短縮が可能です。

データ転送対応

データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。

シリコンケーブルバンド付属

ケーブルの収納に使えるシリコンケーブルバンドが付属しています。ケーブルの収納以外に袋留めや傘の目印など、さまざまな場面でお使いいただけます。

※ケーブルのカラーと同じ色のバンドが1つ付属します。

安心の3年保証

本製品は3年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

【製品仕様】

OWL-CBA5ACC15-BK(ブラック)

JANコード:4942322045412

OWL-CBA5ACC15-WH(ホワイト)

JANコード:4942322045429

■ケーブル長:

約 1.5m

■コネクタ形状:

USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)

USB Type-A (オス) 変換アダプター

■出力仕様:

USB Type-C - USB Type-C

最大60W充電対応 (20V/3A)

USB PD (Power Delivery) 対応



USB Type-A - USB Type-C

※USB Type-A変換アダプタ使用時

最大3A充電対応



※充電環境により供給される電流値は異なります。

※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。(USB Type-C - USB Type-C使用時)

■製品ページ:

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_cable/cat_cable-multi/cba5acc/

■販売ページ(直販店):

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003059

■販売ページ(楽天市場):

https://item.rakuten.co.jp/owltech/owl-cba5acc

■販売ページ(Amazon):

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9DG5VTN

株式会社オウルテック

https://www.owltech.co.jp/

神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。