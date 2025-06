¡ÖSame Life, Same Rights¡×LGBTQ+¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£À­¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±Ì¾¾ÎÊÑ¹¹¤·¤¿¡ÖTokyo Pride 2025¡×¥×¥é¥¤¥É¥Ñ¥ìー¥É¡õ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë³«ºÅ

特定非営利活動法人 東京レインボープライド

特定非営利活動法人 東京レインボープライド(共同代表理事:山田なつみ、佐藤ユウコ、以下 TRP) は、アジア最大級のLGBTQ+関連イベントである「Tokyo Pride 2025」の一環として「プライドフェスティバル」および「プライドパレード」を6月7日(土)、6月8日(日)の2日間、代々木公園にて開催いたしました*1。

*1 プライドパレードは6月8日(日)のみ実施

プライドパレード参加者 15,000人/梯団数60

プライドフェスティバルのべ動員数 6月7日(土) 113,000人/6月8日(日)160,000人

協賛団体数 270

共同代表理事 山田なつみ/佐藤ユウコからのメッセージ>

今年は大きくイベントの形を変え「Tokyo Pride」へ名称を新たにし、プライドパレードとプライドフェスティバルを開催しました。

今年のTokyo Pride全イベントのテーマは「Same Life, Same Rights」。「同じ権利がすべての命に」という意味を込め、プライドパレードの原点である性的マイノリティの権利回復への思いを立ち返り、すべての命が平等な権利を持つべきだという強いメッセージを発信しました。

どんな属性であっても、誰もが自分らしく生きられる社会の実現へ向け、私たちは改めて、LGBTQ+として一丸となってお互いの権利回復を後押ししていく決意を新たにしています。

プライドパレード&フェスティバルは終了いたしましたが、Tokyo Pride 2025はまだ続きます。Youth Pride、Queer Art Exhibition、Human Rights Conferenceなど、多様な企画を展開し、プライド月間を通じて、LGBTQ+コミュニティが直面する多様な人権課題に向き合う機会をつくります。

LGBTQ+に限らず、多様な誰もが「らしく、楽しく・ほこらしく!」HAPPY!な社会の実現を目指して、一歩ずつ着実に歩んでまいります。

これからも引き続き、応援をよろしくお願いいたします。

Happy Pride!

山田なつみ、佐藤ユウコ

Day1 6月7日(土)

「Tokyo Pride」に名称を変更して初の開催となったプライドフェスティバルがいよいよ開催しました。今年のテーマ「Same Life, Same Rights」のもと、代々木公園イベント広場には、国内外の団体・NPO・飲食店・企業など計209のブースが出展。展示紹介、ワークショップ体験、座学などを通して、あらゆる人がつながる場として賑わいをみせていました。

「聞こう×話そう×つながろう!~LGBTQ+と多様な課題~」をテーマに、主催・TRPのブースではインターセクショナリティ(社会的な属性が交差することで生じる複合的な課題)に焦点を当てた企画を展開。初日は、「ろう者とLGBTQ+」「LGBTQ+と貧困」といった重要なテーマに取り組む団体の代表者を招き、ピッチトークや交流会を実施。参加者同士が意見を交わし、共感や新たな視点を得る場となりました。ブースのデザインには、株式会社ヘラルボニーとの特別コラボレーションにより、同社とライセンス契約を結ぶアーティスト・竹内聖太郎氏の作品を使用。カラフルな「まる」のデザインが象徴する多様性のメッセージは、来場者の視線を集めました。

また、全国のプライド団体を応援する「推しを応援!」をテーマに、各団体の活動紹介と募金企画を展開。来場者は応援したいプライド団体へ募金することで、オリジナルステッカーを受け取り、支援の輪を広げました。この企画を通じて、全国のプライド団体の取り組みを知るだけでなくり、楽しみながら応援したい団体を選び、自分に合った支援方法を見つける機会となりました。

さらに、同性婚法制化の実現を目指し、Marriage For All Japanと連携して発信を強化。Marriage For All Japan × Tokyo Pride 2025のコラボ企画として、会場では、『「当たり前」が欲しいのです展』 を展示。同性カップルにとって認められていない権利や制度上の不公平を、具体的な事例をもとに紹介し、日常生活に潜む不便さをリアルに可視化しました。展示を通じて、来場者は共感したり、新たな気づきを得たり、自身が感じるモヤモヤをシェアしながら、課題について考え、社会における不平等と改めて向き合う機会となりました。

プライドステージに登場したのは、公募によって選ばれた才能溢れる5組のアーティスト。女性同士でペアを組む社交ダンスサークル・ラティーナ、自身の体験や周りに起こったことをリアルに描くシンガーソングライターの川森晶望音さん、新宿二丁目シンガーソングライターのかつ江率いる深夜/xinya、「トランス女子をもっとポップに!」をかかげるスタジオさつきぽんさん、マイノリティパフォーマー集団のまぜこぜ一座が、個性豊かなパフォーマンスを披露してくれました。

最後に個性の光るファッションに身をつつみダンサーを引き連れて登壇したのはAisho Nakajimaさん。中毒性のあるビート、力強くセクシーな歌声で新曲「I Kissed a Boy」を含む全6曲を披露。最後に「また絶対にお会いしましょう」と締めくくり、会場全体が大興奮のなか1日目を終えました。

Day2 6月8日(日)

プライドフェスティバル2日目は、前日を超える来場者でさらに活気が増し、午後には渋谷・原宿間を行進するプライドパレードがスタート。15,000人・60梯団が参加し、イベントのテーマ「Same Life, Same Rights」のもと、同性婚法制化やトランスジェンダーの権利、Youth世代の声、全国のプライド活動の可視化など、LGBTQ+コミュニティが直面する多様な課題を掲げて行進しました。

先頭は主催であるTokyo Prideが歩き、「Same Life, Same Rights」 を掲げながら、すべての人が平等な権利を持つ社会の実現を訴えました。続くフロートには婚姻の平等(同性婚法制化)を求めるMarriage For All Japanが登場し、法律上同性同士のカップルたちとともに行進。

また、トランスジェンダーの権利を訴えるTrans Rights、若者の声を可視化するYouth Pride、日本全国のプライド団体の連携を強化する全国プライドネットワークなどが、それぞれの視点からLGBTQ+コミュニティの多様性を発信。参加者も自身の思いを込めたメッセージを掲げ、それぞれのテーマに沿って歩きました。

プライドパレード終了後は、婚姻の平等(同性婚)実現のために活動する団体・Marriage For All Japanに参加した、50組100名の法律上同性どうしのカップルがプライドフェスティバルのステージに登壇。100名が一斉にメッセージカードを掲げ、同性婚法制化への願いを力強く発信。それぞれの愛の形を称えながら、「私たちを結婚させてください」と結婚の自由を求めるメッセージが来場者一人ひとりに届けられました。

プライドステージでは、日本を拠点に活動する総合芸術音楽家の清水舞手さん、性別やジャンルの壁を歌とドレスであざやかに飛び越えるKayaさんが、それぞれパフォーマンスで観客を魅了し会場の熱は最高潮に。続いて登場したのは、マドンナをはじめとした、国内外多数アーティストの振付師、ダンサーとして活動するAya Satoさん。観るひとを惹きつけるビジュアルと、チームの息のあった動きで来場者の視線を釘付けにしました。そしてTokyo Pride 2025ステージプログラムの最後を彩ってくれたのは、DRAG QUEENS SHOW。ドラァグクイーンを中心とした総勢50名以上のパフォーマーが、煌びやかな衣装をまとい、会場全体を巻き込むエネルギーたっぷりのパフォーマンスを披露。改めて「Same Life, Same Rights」のメッセージを体感させてくれるような、ジャンルも性別も超えてありのままの輝きを称えるステージに興奮冷めやらぬなか、Tokyo Pride 2025のPride FestivalとPride Paradeは幕を閉じました。

特定非営利活動法人東京レインボープライドは、性的指向および性自認にかかわらず、すべての人が、差別や偏見にさらされることなく、より自分らしく、前向きに生きていくことができる社会の実現を目指し、Tokyo Pride*2の運営や、教育・啓発、芸術・文化、コミュニティ支援、ウェルネスサポートの各事業、アドボカシーを通じて、多様性の尊重と理解促進を目指しています。

毎年、アジア最大級のLGBTQ+関連イベントとして「Tokyo Pride」を開催し、多様な文化やコミュニティが一堂に集うことで、相互理解と連帯を深める機会を創出しています。

*2 2024年までは、東京レインボープライド(Tokyo Rainbow Pride)の名称にて開催。

