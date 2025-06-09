¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¡Ã¡Ú¹Åç½é³«ºÅ¡ª¡Û½ÐÄ¥¿Í»ö¿Þ½ñ´Û @¹Åç ～¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë»þÂå¡×¤ÎÃÏÊýºÎÍÑÀïÎ¬¤È¡Ö¿Í»öËÜ¡×¤Ç·Ò¤¬¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì～
³ô¼°²ñ¼ÒTrustyyle¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÅÄÍÎ²ð¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯6·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡Ö½ÐÄ¥¿Í»ö¿Þ½ñ´Û @¹Åç ～¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë»þÂå¡×¤ÎÃÏÊýºÎÍÑÀïÎ¬¤È¡Ö¿Í»öËÜ¡×¤Ç·Ò¤¬¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì～¡×¤ò¹Åç»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¿Í»ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¡¹¤¬ºÇ¿·¾ðÊó¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ò¤¬¤ê¡¢³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²ñ¼Ò¤Ç¿Í»ö¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¿Í»ö¤Î»Å»ö¤Ë³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¿½¹þ¥Úー¥¸¤è¤ê»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²Ã¿½¹þ¥Úー¥¸ :
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fCzwmHB6y0ihfXwQEu30tE_nbDDENCBCgVSWYvPoO_RUMkVBQlNMMUxNM0k3TUpMU0hKMVlVU0ZPWC4u&route=shorturl
³«ºÅÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Åìµþ¡¦¿Í·ÁÄ®¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ä·Ð±Ä¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡Ö¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¡×¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Ö½ÐÄ¥¿Í»ö¿Þ½ñ´Û @¹Åç¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹Åç¤ÎÃÏ¤Ë½é¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£ ÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ÏÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¤¬»ý¤ÄºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿Í»öËÜ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ò¤¬¤ê¡¢¸ß¤¤¤ÎÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÎÍÑ¤äÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦´ÉÍý¿¦¤ÎÊý¡¢¿Í»ö¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤¬¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/215_1_5625e35a7ccaf4af8b16b5638a5f5434.jpg?v=202506091055 ]
ÅöÆü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à (Í½Äê)
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/215_2_9d9acabd711092538bef416aae654b74.jpg?v=202506091055 ]
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡¦´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸ú²Ì
¡¦ÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¤ÎºÎÍÑÀïÎ¬¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ
¡¦Â¾¼Ò¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ä¿Í»ö¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»²²Ã¼Ô¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°
¡¦¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿Í»öËÜ¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê½ñÀÒ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¡¦¼«¼Ò¤ÎºÎÍÑ¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è¤Î¥Ò¥ó¥È
¡¦¿Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤ò¶¦Í¤·¡¢¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ
ÅÐÃÅ¼Ô¾ðÊó
Àõ²ì Åí»Ò¡Ê¤¢¤µ¤«¡¦¤â¤â¤³¡Ë
¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
Âç³Ø¤Ç¿Þ½ñ´Û»Ê½ñ»ñ³Ê¼èÆÀ¸å¡¢IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ë¤Æ¿Í»öÏ«Ì³¤òÃæ¿´¤Ë½¾»ö¡£
2014Ç¯ÆÈÎ©¡¢¿Í»öÏ«Ì³¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¥ã¥ê¥¢¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¤Ë¤Ï2024Ç¯4·î¤ÎÀßÎ©Åö½é¤«¤é±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ê¡¢½ñÀÒ¥Áー¥à¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
¥³¥á¥ó¥È
[Ã´Åö¼Ô¥¤¥áー¥¸]
¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2024Ç¯4·î1Æü¤ËÅìµþ¿Í·ÁÄ®¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢¿Í»ö´ØÏ¢¿¦¤¬½¸¤Þ¤ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¡ß¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£2500ºý°Ê¾å¤Î¿Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤È600Ì¾°Ê¾å¤Î²ñ°÷¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÃç´Ö¤È³Ø¤Ó¤Ç¡¢Ì¤Íè¤òÂó¤¯¡×¤ò¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³Â³ÌÄ®1-12-7¡¡WACROSS NINGYOCHO 6F
ÀßÎ©: 2024Ç¯4·î1Æü
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸: https://hr-library.jp/
¸ø¼°X: https://x.com/hr_library0401/