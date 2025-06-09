¡ÚLetra¡ÛPOP UP SHOP 6·î16Æü¤è¤ê¤Ï¥ë¥ß¥ÍÎ©Àî¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥é¥ª¥Ö¥È¥¦¥¥ç¥¦¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌÅè ÀµÂ§¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥á¥¥·¥³»¨²ß¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉLetra¤¬¡¢6·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êPOP UP SHOP¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Letra¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2014Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¥á¥ë¥«¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò¼çÍ×¾¦ºà¤È¤¹¤ë¥á¥¥·¥³»¨²ß¤ò°·¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¡£
1980Ç¯Âå¤è¤ê¸ÅÃå¤Î»ö¶È¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤ÆÊÀ¼Ò¡£
2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¡¢ÊÀ¼ÒÂåÉ½ ËÌÅèÀµÂ§(https://www.instagram.com/letra_mas/)¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¿Í¡¹¤ä¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢Ç¯¤Ë¿ô²ó¥á¥¥·¥³¤ØË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥á¥ë¥«¥É¥Ð¥Ã¥°¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ú¤¯¤Æ¾æÉ×¤Ê¥á¥ë¥«¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¡¢¹ñÆâ¤ËÍ¢Æþ¡¢ÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2014Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥á¥ë¥«¥É¥Ð¥Ã¥°¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»ÅÆþ¤ì¿ôÈæ³Ó¼ÂÀÓ / 2015Ç¯¡§1,200¸Ä¡¢2024Ç¯¡§35,000¸Ä¡Ë
¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¥á¥ë¥«¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤½¤·¤ÆÀ¸»º¼Ô¤Ë¤Ï¥á¥¥·¥³¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤ä·ºÌ³½ê¤Ç¤Î¿¦¶È·±Îýµ¡²ñÁÏ½Ð¡¢¥á¥ë¥«¥É¥Ð¥Ã¥°¿¦¿Í¤ÎÀ¸³è¤Î°ÂÄê¤Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¹¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤òÊÀ¼Ò¤ÎSocial Good¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ë¥ß¥ÍÎ©Àî
¥ë¥ß¥ÍÎ©Àî
³«ºÅ´ü´Ö¡§6·î16Æü¡Ê·î¡Ë～ 7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë
¾ì½ê¡§¥ë¥ß¥ÍÎ©Àî 2³¬
½»½ê¡§¢©190-0012¡¡ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô½ìÄ®2-1-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î～ÅÚ10:00～20:30 / Æü½Ë10:00～20:00
¥ë¥ß¥ÍÎ©Àî¡§https://www.lumine.ne.jp/tachikawa/
²Æ¤Î¥Óー¥Á¤Î¤«¤´¥Ð¥Ã¥°¤ËºÇÅ¬¡ª
º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¡ÉFUN¡ªFUN¡ªFUN¡ª¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÇÛ¿§¤Î¥á¥ë¥«¥É¥Ð¥Ã¥°¤¬Â¿¿ôÆþ²Ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Letra Official WEB SHOP¡§https://www.letratokyo.jp/
POP UP SHOP ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§https://www.letratokyo.jp/events/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥é¥ª¥Ö¥È¥¦¥¥ç¥¦
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢Éþ¾þ»¨²ß
±¿±Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡§Letra¡¢flower
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1998Ç¯8·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÌÅèÀµÂ§