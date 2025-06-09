¡Ú¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥ºÊÂÌÚ¡Û´èÄ¥¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Ø´Å¤¤¤´Ë«Èþ¤ò¡£Ç»¸ü¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¤Ç¿´²¹¤Þ¤ëÉã¤ÎÆü¤ò±é½Ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥È¥ë¡¦¥Õ¥£¥æ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥ºÊÂÌÚ¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©¹Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ÏÆ ½¤¡Ë¤è¤ê¡¢Éã¤ÎÆü¡Ê2025Ç¯6·î15Æü¡Ë¤ËÂ£¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥±ー¥¤Î¤´Äó°Æ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Ø¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¤ò¡¢Éã¤ÎÆüÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤òÅº¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://basquecheese.thebase.in/)
¢£ ¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¾¦ÉÊ¼Ì¿¿
¡Ö¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥ ¥«¥Ã¥È 9¼ï¥»¥Ã¥È ¡×¡¡
¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥ºÊÂÌÚ¤ÎÁ´¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥½ー¥È¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥×¥ìー¥ó¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¡¢¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ£¤ò¾¯¤·¤º¤Ä³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¹¥¤ß¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊ¬¤±¹ç¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Éã¤ÎÆü¤ÎÃÄ¤é¤ó¤òºÌ¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸URL¡§https://basquecheese.thebase.in/items/59097829
¾¦ÉÊ¼Ì¿¿
¾¦ÉÊ¼Ì¿¿
¾¦ÉÊ¼Ì¿¿
¡ÖËèÆü¤Î¤´Ë«Èþ¥Ð¥¹¥¯¡×¡¡
Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ÆÍËÆü¤Ç´¶¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿º£Æü¤Î¼«Ê¬¤Î¤´Ë«Èþ¡×¡Ö´èÄ¥¤ëÁ°¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤´Ë«Èþ¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¤Ë¤âÆÃÊÌ´¶¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¡¢½¾Íè¤Î´Ý·¿¤Ç¤Ê¤¯¥¥åー¥Ö·¿¤ÇÀ½ºî¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£2¥ö·îËèÆü»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢7¼ï¤¾¤ì¤¾¤ì¤Î¾Æ¤»þ´Ö¡¢²¹ÅÙ¤ÎÀßÄê¤Ç²Ð¤ÎÆþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ê¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Î¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç»¸ü¤·¤Ã¤È¤ê¤À¤±¤É¸åÌ£¤¬¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¥®¥Õ¥È¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸URL¡§https://basquecheese.thebase.in/items/95119061
¾¦ÉÊ¼Ì¿¿
¾¦ÉÊ¼Ì¿¿
¢£Éã¤ÎÆü¸ÂÄê¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É
¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¼Ì¿¿
Éã¤ÎÆü¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¡¢Éã¤ÎÆüÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²¹¤«¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥ºÊÂÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥ºÊÂÌÚ
¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥ºÊÂÌÚ¤Ï¹Åç¸©¹Åç»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁÇºà¤ÎÌ£¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÁÇºà¤ä¹©Äø¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºàÎÁ¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡¦À¸¥¯¥êー¥à¡¦º½Åü¡¦Íñ¤Î£´¤Ä¤À¤±¡£Åº²ÃÊª¤Ê¤É¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤´¹âÎð¤ÎÊý¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê»ä¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ä¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÁÇºàÁª¤Ó¡¦À¸ÃÏ¤Îº®¤¼Êý¡¦¾Æ¤¶ñ¹ç¤Ê¤É¡¢ºî¤ê¼ê¤ÎÏÓ¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤ë¡ÖÆñ¤·¤µ¡×¡Ö±ü¿¼¤µ¡×¤Ë¼æ¤«¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¤ò³§ÍÍ¤Ë¤â¤è¤êÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é2020Ç¯4·î¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥ºÊÂÌÚÅ¹¤òOPEN¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì£¤ÎÆÃÄ§¤ÏÇ»¸ü¤Ê¤Î¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ý¤«¤éÍÏ¤±¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡Ö¤â¤¦°ì¸ý¡×¤È¼ê¤¬¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÀìÌçÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ÈÃµµá¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥ºÊÂÌÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥ÀìÌçÅ¹ ¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥ºÊÂÌÚ
½»½ê¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è»°ÀîÄ®10-18 ²¼°æ¥Ó¥ë1F
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://basquecheese.thebase.in/
Instagram¡¡¡¡ ¡¡ ¡§https://www.instagram.com/basque_qf/
TEL¡§082-241-3930
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥È¥ë¡¦¥Õ¥£¥æ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¿¹ÏÆ ½¤
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¢©734-0007¡¡¡¡¹Åç¸©¹Åç»ÔÆî¶è³§¼ÂÄ®£²ÃúÌÜ£µ－£±
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2008Ç¯
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§300Ëü±ß