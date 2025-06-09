YO!GAKU TO THE FUTUREÂè3ÃÆ¤Ï¥³ー¥Á¥§¥é½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤Î¥Ù¥ó¥½¥ó¡¦¥Öー¥ó¡ª

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1. SORRY I¡ÇM HERE FOR SOMEONE ELSE
2. MR ELECTRIC BLUE
3. MAN IN ME
4. MYSTICAL MAGICAL
5. REMINDS ME OF YOU
6. MOMMA SONG
7. I WANNA BE THE ONE YOU CALL
8. WANTED MAN
9. TAKE ME HOME
10. YOUNG AMERICAN HEART
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