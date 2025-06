YO!GAKU TO THE FUTUREÂè3ÃÆ¤Ï¥³ー¥Á¥§¥é½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤Î¥Ù¥ó¥½¥ó¡¦¥Öー¥ó¡ª

タワーレコード株式会社

タワーレコードは、いま聴いておきたい洋楽を盛り上げる企画「YO!GAKU TO THE FUTURE」キャンペーンを6月20日(金)より開催。第3弾アンバサダーにベンソン・ブーンを迎え、全国のタワーレコードおよびタワーレコードミニ店頭でのポスター掲示をはじめ、タワーレコード オンラインを含む全店でキャンペーンを実施します。

ベンソン・ブーンはTikTokにて歌唱動画をはじめとしたカバー動画で人気を集めるシンガーソングライター。2021年、全米の人気オーディション番組「アメリカン・アイドル(第19シーズン)」に出演し、審査員たちからその歌唱力を高く評価され大きな注目を集めました。その後も動画投稿を続け、2021年10月にナイト・ストリート・レコードと契約をし、シングル『ゴーストタウン』でデビューを飾ります。

初出演となったコーチェラでは圧倒的な歌唱力で観客を魅了。またQueenのギタリスト、ブライアン・メイをサプライズゲストに迎えた共演も世界中で話題となりました。コーチェラのメインステージでリリースをサプライズ発表した2ndアルバム『アメリカン・ハート』は、レトロな雰囲気をもつ10曲が収録。彼のさらなる飛躍が期待される1枚となっています。

YO!GAKU TO THE FUTURE 特集ページURL

https://tower.jp/article/feature_item/2025/06/09/0101

■YO!GAKU TO THE FUTURE 第3弾キャンペーン概要

6月20日(金)より、全国のタワーレコード、タワーレコードミニ全店にて、YO!GAKU TO THE FUTURE ベンソン・ブーンver.のポスターを掲出。同日発売の2ndアルバム『アメリカン・ハート』リリースを盛り上げていきます。またタワーレコード オンラインでは、YO!GAKU TO THE FUTURE 特集ページにてベンソン・ブーンをより詳しく紹介します。

■対象作品情報

アーティスト:ベンソン・ブーン

タイトル:アメリカン・ハート

発売日:2025年6月20日(金)

価格:3,300円(税込)

品番:WPCR-18741

レーベル:WARNER MUSIC JAPAN

タワーレコード特典:フォトカード

特典フォトカード(左:表面、右:裏面)

<収録内容>

1. SORRY I’M HERE FOR SOMEONE ELSE

2. MR ELECTRIC BLUE

3. MAN IN ME

4. MYSTICAL MAGICAL

5. REMINDS ME OF YOU

6. MOMMA SONG

7. I WANNA BE THE ONE YOU CALL

8. WANTED MAN

9. TAKE ME HOME

10. YOUNG AMERICAN HEART

■ベンソン・ブーン プロフィール

2024年1月に9枚目のシングル「ビューティフル・シングス」をリリース。自らの経験を歌に込めた熱情的な楽曲がリスナーの心を捉え、全米シングルチャート最高2位(3月30日付 Billboard Hot 100)の他、世界チャートでは堂々の1位(2月17付 Billboard Global 200)を記録する大ヒットとなり、パワフルなフックが瞬く間に全世界のリスナーを魅了し、2024年に世界で最も聴かれた楽曲(*IFPI調べ、2025年2月20日付け)として頂点に立った。2024年4月にはファーストにてベストアルバムと名高い『Fireworks & Rollerblades』をリリース。8月には日本盤CD発売がされ、今年1月には待望の来日公演がZapp Hanedaにて開催。チケットは全席完売となり、終始オーディエンスのシンガロングが響き渡りここ日本での人気の高さをみせつけた。さらに第67回グラミー賞新人賞にノミネートされ、授賞式にて披露された「Beautiful Things」のパフォーマンス動画が瞬く間にバイラル化。”ベンブン・フィーバー”はまだまだ勢いを増すばかりだ。

■ベンソン・ブーン各サイト

TikTok: https://www.tiktok.com/@bensonboone

Instagram: https://www.instagram.com/bensonboone/

YouTube: https://www.youtube.com/bensonboone

ワーナーミュージックWebページ: https://wmg.jp/bensonboone/