¡Ö±Ñ¸ì¤Ç¹Í¤¨¡¢ÅÁ¤¨¤ëÎÏ¤òËá¤¯¡×¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥½¥Ã¥É2025Ç¯ÈÇ¥Æ¥­¥¹¥È¥ê¥êー¥¹¡ª

株式会社アイキューブ

株式会社アイキューブ(本社:長野県茅野市 代表取締役社長:盛秀晃、以下「当社」)とその関連会社であるオンライン英会話English Bellを運営するACCESS E-TALK PLUS, INC.は、2025年6月より、Direct Method English(以下、DME)の最新版テキストの販売を日本で開始しました。

DMEは世界30か国1,000以上の語学スクールで採用されている実践的な英会話の学習法です。

株式会社アイキューブはDMEの開発・販売を行うポーランドのDirect Language Lab社の唯一の日本総代理店です。

今回リリースするDMEの最新版テキストを使用したレッスンを受講できるのは、日本ではEnglish Bellだけ(2025年6月現在)です。

1. DMEとは?

DMEは「英語は英語で学ぶ」という理念のもと、母語(日本語)を介さずに英語のまま理解し、考え、表現する力を育てる教授法です。

以下のような特徴を持っています。

- 英語のみを使って授業を進める- 語彙や文法を自然な文脈の中で学ぶ- 教師の質問に即座に英語で答える形式- リスニングとスピーキングのスキルを重視- 日常会話を想定したナチュラルな対話中心

これらの手法は、まるで子どもが母語を覚えるように、繰り返しと実践を通して自然に言語を習得することを目指しています。

1-1. DMEのレッスンの進み方

まずは、講師が2回、質問を繰り返します。

Does bread have a nice smell ? Does bread have a nice smell ?

これに対して、生徒様はフルセンテンスで回答します。

Yes, bread has a nice smell. / No, bread doesn’t have a nice smell.

DMEのレッスンは最初はただ単にオウム返し、反復練習を繰り返すだけに感じるかもしれませんが、「フルセンテンスで聞くために講師の英語を注意深く聞き取る」「講師からの質問に瞬時に答える」という練習を繰り返すうちに、自然に回答が口から出てくるようになります。

1-2. DMEのレッスンのレベル

DMEはテキスト、レッスンともに初級~上級まであらゆるレベルの英語学習者に合わせて用意されています。

各テキストのレベルを、CEFR、TOEIC、TOEFL、英検と比較した対応表は次のとおりです。

※CEFRとは、Common European Framework of Reference for Languagesの略称です。語学レベルを示す国際標準規格として英語運用能力を客観的に評価するもので、欧米をはじめ世界中の大学、公的機関、法人などで幅広く導入されており、日本でも英検やNHKテキストなど多くがCEFRの規格に対応しています。

2. DMEと他のメソッドレッスンとの比較

DMEのほかにも英語学習に効果的なメソッドは他にもありますが、DMEと他のメソッドを比較した場合、次のような特徴を持っています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159262/table/6_1_07216ac4f579df3354aba1175f7e2edc.jpg?v=202506090955 ]

まとめると、DMEを他のメソッドレッスンと比較した場合、実用的な内容をもとに文法も織り交ぜながら、英語脳を鍛えることができるという特徴があります。

次のような希望がある方に向いたレッスンです。

3. 最新版DMEテキスト販売開始記念!期間限定キャンペーン実施中!なんと初月の費用11円!

- 英語を「実際に使いながら学びたい」と考える方- 英語の表現力やコミュニケーションの中での瞬発力のある回答スキルを身につけたい方- 実際の会話シーンに即した練習を求めている方- スピードよりも正確さと自然さを重視する方リスニング、スピーキングだけでなく、文法も学べるテキスト構成

DMEテキストの最新版の販売開始を記念してEnglish Bellでは期間限定の新規ご入会キャンペーンを行います。6月30日までにご入会いただいた場合は、初月の費用を11円(税込)とさせていただきます。

割引額は最大で16,089円(毎月30回+カウンセリング1回プランご購入の場合)という大変お得なキャンペーンです。

最新版のDMEテキストを使用したオンライン英会話学習ができるのは日本でEnglish Bellだけです。

是非この機会に一度ご体験ください。



English Bellについて

English Bellは2008年設立のオンライン英会話スクールです。

1回25分のマンツーマンレッスンをオフィス勤務の高品質講師が提供しております。

世界30か国1,000以上のスクールで導入されているDME(Direct Method English)を提供する日本で唯一の販売代理店であり、日本唯一のARCSモデルに基づいた教材等、さまざまな目的・レベルに対応した多くのクラスを備えております。

English Bell公式サイト:

https://english-bell.com/official/

English Bell公式Instagram:

https://www.instagram.com/englishbell_official/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイキューブ https://i-cube-education.jp

企画広報部 岩波 0266‐75‐1150 月‐金:10:00~18:00