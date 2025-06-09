¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¾Æî³Ø±¡Âç³Ø¡Û6·î11Æü(¿å)～13Æü(¶â)¡Ò³ØÀ¸´ë²è·¿¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÓÀ¾Æî¥¥ã¥ê¥¢¡¦½¢³èEXPO¤ò³«ºÅ
À¾Æî³Ø±¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ö-³ØÀ¸´ë²è·¿¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È- À¾Æî¥¥ã¥ê¥¢¡¦½¢³èEXPO¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Á°Æü¤Î15:00¤Þ¤Ç¤Ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¼èºà¿Í¿ô¤ª¤è¤ÓÂåÉ½¼Ô»áÌ¾¤ò²¼µ¡ÚËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦½¢¿¦³èÆ°¤ÎÁá´ü²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë³ØÀ¸¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜ³Ø¤Ç¤Ï2022Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤È½¢¿¦²Ý¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ë¡¢Á´³ØÇ¯ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¡¦»Å»ö´Ñ¾úÀ®¤ª¤è¤Ó½¢¿¦³èÆ°ÂÐºö¤Ë»ñ¤¹¤ë¡ÖÀ¾Æî¥¥ã¥ê¥¢¡¦½¢³èEXPO¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë ¢ÍËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ°Ê¹ß¡¢½¢¿¦Î¨¤Ï¾å¾º·¹¸þ¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ï½¢¿¦Î¨ 97.8¡ó¤È¡¢²áµî10Ç¯¤ÇºÇ¹âÃÍ¤òµÏ¿ ¡¡ ¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯ÍÌ¾´ë¶È400¼Ò¼Â½¢¿¦Î¨¤Ï¶å½£»äÎ©Âç³ØÂè£±°Ì(*½ÐÅµ¡§Âç³ØÄÌ¿®)¤Ç¤¢¤ë ¡¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î"¼«¼çÀ"¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¼«Î©¤òÂ¥¤¹¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡¦»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¡£³ØÀ¸¼«¿È¤Ç½ÐÅ¸´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÎÁªÄê¤«¤é¡¢½ÐÅ¸¸ò¾Ä¡¢³ØÆâ¤Ë¸þ¤±¤¿»²²Ã´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¾Ò²ðµ»ö¤ÎºîÀ®¡¢ÅöÆü±¿±Ä¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¤¡¢³ØÀ¸ÌÜÀþ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äã³ØÇ¯¤Î¤¦¤Á¤«¤é¶È³¦ÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¦º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢²áµîºÇÂç¤Î34¼Ò¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬½ÐÅ¸Í½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ï£³Æü´Ö±ä¤ÙÌó1,700Ì¾¤Î³ØÀ¸Íè¾ì¤ÈËÜ³Ø¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇÂçµé¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¡£ ¡ý¡Ö-³ØÀ¸´ë²è·¿¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È- À¾Æî¥¥ã¥ê¥¢¡¦½¢³èEXPO¡× ²ñ¡¡¾ì¡§À¾Æî³Ø±¡Âç³Ø¡¡Ãæ±û¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ 2¹æ´Û£±³¬³ØÀ¸¥Ûー¥ë ¤ª¤è¤Ó £¸³¬Âç²ñµÄ¼¼ Æü¡¡»þ¡§6·î11Æü(¿å)～ 6·î13Æü(¶â)14:30～18:20 ¡Ò³µÍ×¡Ó 6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë～13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î3Æü´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ëÁ´³ØÇ¯ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¡¦½¢¿¦³èÆ°»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Ï±ä¤Ù1,700Ì¾¤Î³ØÀ¸Íè¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ³Ø¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂçµé¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï²áµîºÇÂç¤Î34¼Ò¤¬½ÐÅ¸Í½Äê¤Ç¤¹¡£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï1～3Ç¯¼¡¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë³ØÀ¸ÃÄÂÎ¼çºÅ¤Ç¡¢´ë²è¤ä´ë¶ÈÏ¢ÍíÅù¤Î»öÁ°½àÈ÷¤«¤é»²²Ã´ë¶È¤Ø¤Î°ÍÍê¡¢Ä´À°¡¢ÅöÆü±¿±Ä¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¤¡¢³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÀþ¤ò³è¤«¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢½ÐÅ¸¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶È³¦¤ÎÆÃÄ§¤äµá¤á¤ë¿ÍÊªÁü¡¢³ØÀ¸ÌÜÀþ¤Ç¤Î´ë¶ÈÃÄÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¾Ò²ðµ»ö¤òºîÀ®¤·¡¢Íè¾ì³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±ÇÛÉÛ¡£³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÄÂÎ¤Î³ØÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»²²Ã³ØÀ¸¤Î¶È³¦´ë¶È¸¦µæ¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨±¿±Ä¤¹¤ë³ØÀ¸ÃÄÂÎ¡ÖBranch¡×¡Ê1～3Ç¯¼¡¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§ 2022Ç¯1·î¤Ë³ØÀ¸¼çÂÎ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Î³È½¼Åù¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢½¢¿¦²ÝÄ¾Â°¤Î³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢37Ì¾¡Ê3Ç¯¼¡À¸10Ì¾¡¢2Ç¯¼¡À¸12Ì¾¡¢1Ç¯¼¡À¸15Ì¾¡Ë¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÀèÀ¾Æî³Ø±¡¡¡Áí¹ç´ë²èÉô¡¡¹Êó²Ý½»½ê¡§Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶èÀ¾¿·6-2-92TEL¡§092-823-3248FAX¡§092-823-3249¥áー¥ë¡§koho@seinan-gu.ac.jp¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/