¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçºå¾À°þ½÷»ÒÂç³Ø¡ÛËèÇ¯¿Íµ¤¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬º£Ç¯¤Ï²Æ³«ºÅ¡ªÊÝ°é¤ä¶µ°é¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¡¡SHOIN»Ò°é¤Æ¥«¥ì¥Ã¥¸2025³«ºÅ
Âçºå¾À°þ½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìÂçºå»Ô¡Ë»ùÆ¸¶µ°é³ØÉô»ùÆ¸¶µ°é³Ø²Ê¤Ï¡¢7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³ØÀ¸¤Î¶µ°é¼ÂÁ©³èÆ°¤ÈÃÏ°è¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSHOIN»Ò°é¤Æ¥«¥ì¥Ã¥¸2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ä¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¢£ËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ü¾À°þ³Ø±à¤¬¡¢»ùÆ¸¶µ°é¤Î¶µ°é¸¦µæÀ®²Ì¤ò¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ëÇ¯ 1 ²ó¤Î¿Æ»ÒÂÎ¸³·¿¥Ù¥ó¥È¡üÂçºå¾À°þ½÷»ÒÂç³Ø »ùÆ¸¶µ°é³ØÉô¤Î¶µ°÷¤È³ØÀ¸¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ë²è¡¦±¿±Ä¡üÃÏ°è¤Î¤ª¤è¿Æ»Ò¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯Â¿¿ô¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÜ³Ø¡ÖSHOIN »Ò°é¤Æ¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ï¡¢2008Ç¯ÅÙ¤è¤ê³«ºÅ¡¢¶µ°é¼ÂÁ©³èÆ°¤È¶¦¤Ë»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ò¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¼êºî¤ê¤¹¤ë³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ó¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÍ·¤ó¤Ç³Ø¤ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅöÆü¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ±¿±Ä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤·¤ç¤¦¤¤¤ó»Ò°é¤Æ³¨ËÜ´Û¡×¤â³«Êü¡¢Ç§Äê³¨ËÜ»Î¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¡Ö³¨ËÜÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»²ñ¡×¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¡¢¿Æ»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â¿¼¤Þ¤ê¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ç¤¤ë¤ÈÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¢£³«ºÅ³µÍ×¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～14:00¡¦¾ì½ê¡§Âçºå¾À°þ½÷»ÒÂç³Ø¡¦ÂÐ¾Ý¡§Äê°÷¡§ 400Ì¾ ¡Ê»öÁ°¿½¹þ¡¦»²²ÃÌµÎÁ¡Ë¡¦¿½¹þÄùÀÚ¡§2025Ç¯6·î30Æü¡Ê·î¡Ë23:30Ëø¡¦¼çºÅ¡§SHOIN»Ò°é¤Æ¥«¥ì¥Ã¥¸¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¢Âçºå¾À°þ½÷»ÒÂç³Ø»ùÆ¸¶µ°é³ØÉô»ùÆ¸¶µ°é³Ø²Ê¡¦¶¨»¿¡§Âçºå¾À°þ½÷»ÒÂç³Ø»ùÆ¸³Ø²ñ¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè³Ø±à¹Êó²ÝÉþÉô¡¦¹âÅÄ½»½ê¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÉ©²°À¾4-2-26TEL¡§06-6723-8152¡ÊÊ¿Æü9»þ～17»þ¡ËFAX¡§06-6723-8263¥áー¥ë¡§gakuen-pr@osaka-shoin.ac.jp¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/