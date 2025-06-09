º´²ì¸©¸¼³¤Ä®¤Ç¹Êó»Ù±ç¶ÈÌ³¤ò¼Â»Ü¤·¡¢LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÍ§Ã£Áý²Ã¤È¹Êó¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òºîÀ®¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPOTETO Media¤Ï¡¢POTETO Design¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¸¼³¤Ä®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óºîÀ®¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÈ¯¿®ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¸¼³¤Ä®¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß£±.¡§¸¼³¤Ä®LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÍ§Ã£Áý²Ã
ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤è¤ê¸¼³¤Ä®¸ø¼°LINE¤Î±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÍ§Ã£¿ô¤Ï1100¿Í°Ê¾åÁý²Ã¤·¡¢2025Ç¯5·î»þÅÀ¤Ç¤Ï¿Í¸ý¤ÎÌó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬LINEÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä®¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤ÆLINE¤Ç¤Î¥×¥Ã¥·¥å·¿¤ÎÈ¯¿®¤ò½µ3²óÄøÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤Ë´Ø¤¹¤ëPOTETO DesignºîÀ®²èÁü
¸¼³¤Ä®¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß£².¡§¸¼³¤Ä®¹Êó¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó(https://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/18/84613.html)¤ÎºîÀ®¡¦±¿ÍÑ
¹ÊóÁ´ÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä£Æâ¤ÎÅý°ìÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®Åù¤Î¹Êó±¿ÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀïÎ¬Åª¤Ê¹Êó¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¼³¤Ä®¹Êó¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ï£±.¹Êó¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ÎÄêµÁ¡¢£².¹Êó¤Î¹Í¤¨Êý¡¢È¯¿®ÊýË¡¡¦¸¡¾ÚÊýË¡¡¢£³.¥µ¥Ýー¥È¥¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Á´10¾Ï¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹Êó¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤òÌÖÍåÅª¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¹Êó¤ËÌÂ¤Ã¤¿»þ¤Ï¹Êó¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¹Êó¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿¦°÷¤Ï¹Êó¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¾ï»þ¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹Êó»þ¤Î»²¹Í¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Êó¸¦½¤²ñ¤ä¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤²ñÅù¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¹ÊóÎÏ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Êó¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢º´²ì¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Êó¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè°ì²ó¸¦½¤²ñ¡Ê2023Ç¯10·î¡Ë¡§¹Êó¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óºîÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¹Êó¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂêÃê½Ð¡¦ÄêµÁ
ÂèÆó²ó¸¦½¤²ñ¡Ê2024Ç¯2·î¡Ë¡§¹Êó¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óºîÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¹Êó¥µ¥Ýー¥È¥¥Ã¥È¤ÎÍ¸úÀ¸¡¾Ú
¹Êó¸¦½¤²ñ¡Ê2024Ç¯8·î¡Ë¡§¹Êó¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¯¹Êó¸¦½¤²ñ
¹Êó¸¦½¤²ñ¡Ê2025Ç¯2·î¡Ë¡§¹Êó¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤²ñ
¸¼³¤Ä®¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß£³.¡§Ä®»Üºö¤Î¹ÊóÀß·×¡¢È¯¿®
¡¡¡Ö¹Êó»Ù±ç¶ÈÌ³¡×¤È¤·¤Æ¡¢³Æ²Ý¤Î»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¹ÊóÀß·×¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Æ²Ý¤Î»ö¶ÈÃ´Åö¼Ô¡¢¹Êó·¸Ã´Åö¼Ô¤Ç¹Êó¥×¥é¥ó¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢À©ºîÊª¤ÏPOTETO Design¤Ë¤ÆÀ©ºîÊª¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä®¤Î»ö¶È¿ä¿Ê¤ä»ÜºöPR¤Ë·Ò¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¥¯ー¥Ý¥ó¡§¸¼³¤Ä®¤Ç¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ´ÑÀï¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÎPR³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¥¯ー¥Ý¥ó·ô¤òÈ¯·ô¤·¡¢»î¹ç´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÇäÅ¹¤Ç¸¼³¤Ä®¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹Êó»Ù±ç¶ÈÌ³¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¯ー¥Ý¥ó·ô¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¡¦¸¡Æ¤¡¢¥¯ー¥Ý¥ó·ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎÀß·×¤Ê¤É¡£
¹ñ¥¹¥Ý¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃêÁª·ô
AI¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¡Ö¤Î¤ëー¤È¸¼³¤¡×(https://www.knowroute-genkai.jp/)¡§AI¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¡Ö¤Î¤ëー¤È¸¼³¤¡×¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬»öÁ°¤ËÍ½Ìó¤ò¤·¡¢AI¤¬Í½Ìó¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ±¿¹Ô¥ëー¥È¤ò¹Í¤¨¤Æ Áö¹Ô¤¹¤ë¸òÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼ÖÎ¾¤ÎÄê°÷¿ô¤ÏºÇÂç8Ì¾¤Ç¡¢Í½Ìó¤ò¤·¤¿Êý¤Î¤ß¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä®Ì±¤Ø¤Î¼þÃÎ¤ä¡¢LINE¤Ç¤ÎÍ½Ìó°ÆÆâ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹Êó»Ù±ç¶ÈÌ³¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹Êó¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¯¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ê¹ÊóÆâÍÆ¤Î¸¡Æ¤¡¢¹Êó¥Äー¥ë¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¡£
³¤³°¤«¤é¤ÎAI¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¡Ö¤Î¤ëー¤È¸¼³¤¡×¤Î»ë»¡
¹Êó»æÉ¾²Á¥Äー¥ë¡§Ä®Æâ¤òÃæ¿´¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ëÄ®¤Î¹Êó»æ¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢É¾²Á¥Äー¥ë¤òºîÀ®¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Êó»æ¤Î³Æ¥Úー¥¸¤Î¹½À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÇºÜ¤¹¤Ù¤¹àÌÜ¤ÎÌÖÍåÀÅù¤òÄêÎÌÉ¾²Á¡¢ÆÉ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¡¦¸«¤ä¤¹¤µ¤òÄêÀÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÀÉ¾²Á¤Ç¤ÏÉ¾²Á°Ñ°÷¤¬Ëè·î»ØÄê¥Úー¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¾²Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¾²Á´ð½à¤ÎºöÄê¤ä¡¢É¾²ÁÆâÍÆ¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯Åù¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ëè·î¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ó¤·¡¢¹Êó»æ¤Î²þÁ±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Êó»æÉ¾²Á¥Äー¥ë¡Ê°ìÉô¡Ë
POTETO Design¤È¤Ï
POTETO Design¤Ï¡¢¾åµ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³«È¯¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯À¸À®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¿¦°÷¤ÎÊý¤¬Ê¸»ú¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºÇÃ»20Ê¬¤Ç¥Ð¥Êー¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¸À¸ì½èÍýµÚ¤Ó²èÁüÀ¸À®¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¡¢¡Ö¼ê·Ú¤Ë¡×¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×È¯¿®¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
POTETO Design¤È¤Ï
POTETO Design¤È¤Ï£±.
AI¤È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤òÍ»¹ç¤·¤¿¹âÂ®¥Ð¥ÊーÀ¸À®
¹ÔÀ¯¿¦°÷¤¬Ê¸»ú¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºÇÃ»20Ê¬¤Ç¡¢Àµ³Î¤«¤Ä»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥Ð¥Êー¤òÀ©ºî²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£².Ã¯¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½
ÀìÌçÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¥ë¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¿¦°÷¤ÎÊý¤¬ÉéÃ´¤Ê¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©¿ô¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³.¶ÈÌ³¸úÎ¨¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÎÎ¾Î©
¿¦°÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óºî¶È¤òÂ¾¤Î¶ÈÌ³¤Ø¥·¥Õ¥È¤Ç¤¡¢¿¦°÷£±Ì¾Ê¬¤Î¥³¥¹¥È¤Ç¿ôÉ´～¿ôÀéËü±ßµ¬ÌÏ¤Î¿Í·ïÈñºï¸º¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É¬Í×¤Ê¹ÔÀ¯¾ðÊó¤¬¡¢É¬Í×¤ÊÊý¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤Ê¤É°ìÄê¤Î¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ëÈ¿±þ¤Îº¹¤Ï¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈ¯¿®¤Ç10～300ÇÜ¡¢¼«¼£ÂÎ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï30ÇÜÄøÅÙ¤Îº¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
POTETO Design¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¿¦°÷¤ÎÊý¤¬¼ê·Ú¤Ë¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥µ¥Þ¥êー¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¡¢À¯¼£¤ÎÈ¯¿®¤ò¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡×É¬Í×¤Ê¿Í¤Ë¡ÖÆÏ¤±¤ë¡×¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¦ËÉ±Ò¾Ê¡¦ÆàÎÉ¸©»°ÂðÄ®¤Ê¤É¤ò´Þ¤à30°Ê¾å¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ç¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
POTETO Design¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ
¡ã´ØÏ¢¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ä
¡¦¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë»º¹½¿³·ÐºÑ»º¶ÈÀ¯ºö¿·µ¡¼´Éô²ñ Ãæ´ÖÀ°Íý ¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥µ¥Þ¥êー¤ÎÀ©ºî
(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000035145.html)¡¦¡ÊËÉ±Ò¾Ê¡Ë¹ç·×Ìó370¥Úー¥¸¤Î¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡¢¹ñ²ÈËÉ±ÒÀïÎ¬¡¢ËÉ±ÒÎÏÀ°È÷·×²è¡×Åù¤Î¼çÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò8Ëç¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥µ¥Þ¥êー¤Ë¡£Twitter¤Ç¤Ï85Ëü²ó°Ê¾å¤Î±ÜÍ÷¡¢2,300·ï°Ê¾å¤ÎRT¤òµÏ¿¡£(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000035145.html)
¡¦¡ÊÆàÎÉ¸©»°ÂðÄ®¡Ë¹Êó»ï¤Ï¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¼Ô¤Î£¸³ä¤ÎÊý¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È²óÅú¡£µëÉÕ¶â¤Î¿½ÀÁ¿ô¤â3ÇÜ¤Ë(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000035145.html)
¡¦¡Ê·ÐºÑ»º¶È¸¦µæ½ê RIETI¡ËPOTETO Design¤ÎÍøÍÑ¤ò³«»Ï(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000035145.html)
POTETO Design¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤â¡¢POTETO Media¤Ï¹ÔÀ¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óºîÀ®¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢»ë³ÐÅª¤ÊÁÊµáÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Î¹Êó³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¡¢¹ÔÀ¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¿Í¤ËÉ¬Í×¤Ê¹ÔÀ¯¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ÔÀ¯µ¡´Ø¸þ¤±¡Û
Æ³Æþ¸¡Æ¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://poteto.media/contact/
¢¨ 2025Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï»Ò²ñ¼Ò¤Î¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒPOTETO Design¡×¤Ë¤ÆÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒPOTETO Media / ³ô¼°²ñ¼ÒPOTETO Design
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û 03-6822-6646
¡Ú¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Û info@poteto.media
¡ÚÃ´Åö¼Ô¡Û¹ÔÀ¯»ö¶ÈÉô Æ£ÅÄ ·òÅÐ