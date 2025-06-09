¡Úºë¶Ì¸©¡Û¡Ö¶åÅÔ¸©»Ô¹çÆ±¾¦ÃÌ²ñ in Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¶åÅÔ¸©»Ô¹çÆ±¾¦ÃÌ²ñ¤Î¾¦ÃÌÉ÷·Ê¡Ê²ñ¾ì¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥ÊÅ¸¼¨¥Ûー¥ë¡Ë
¡¡¶åÅÔ¸©»Ô¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹âÆ¤äÊÆ¹ñ´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê·Ð±Ä´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢´ë¶È¤Î¹°èÅª¤Ê¼è°ú¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹çÆ±¾¦ÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¤Ç¤¢¤ëÅìµþÅÔ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÌÅº¤Î¤È¤ª¤êÈ¯ÃíÂ¦¤Î»²²Ã´ë¶È¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¸æ°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼õÃíÂ¦¤Î»²²Ã´ë¶È¤ÎÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢7·î²¼½Ü¤ËÊÌÅÓ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆ±»þÈ¯É½¡§ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢²£ÉÍ»Ô¡¢Àîºê»Ô¡¢ÀéÍÕ»Ô¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔµÚ¤ÓÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î¶åÅÔ¸©»Ô¡Ë
1 Êç½¸°ÆÆâ¡¡
¢¨º£²ó¤Ï¡¢È¯ÃíÂ¦»²²Ã´ë¶È¤Î¤ßÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡û°ÆÆâ¥Á¥é¥·
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-678-1fc23127b2668203c924558607862fb5.pdf
2 ¤ª¿½¹þ¤ßÀè
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔÃæ¾®´ë¶È¿¶¶½¸ø¼Ò »ö¶ÈÀïÎ¬Éô ¼è°ú¿¶¶½²Ý
¡¡TEL ¡§ 03-5822-7250
¡¡Email¡§ 9tokenshi@tokyo-kosha.or.jp
¡¡URL ¡§ https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2506/0013.html
3 º£Ç¯ÅÙ¤Î³«ºÅ³µÍ×
¡Ê1¡Ë³«ºÅÆü»þ
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡12¡§40～16¡§55¡Ê¼õÉÕ 12¡§00～¡Ë
¡Ê2¡Ë²ñ¾ì
¡¡Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ëA¡¦B
¡¡¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-11-1¡Ë
¡Ê3¡Ë¾¦ÃÌ·Á¼°
¡¡È¯Ãí´ë¶ÈËè¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¾¦ÃÌ¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¯Ãí´ë¶È¤È¼õÃí´ë¶È¤¬ÂÐÌÌ¼°¤Ç¾¦ÃÌ¤ò¼Â»Ü
¡¡¡Ê¾¦ÃÌÁê¼ê¤È¾¦ÃÌ»þ´Ö¤Ï»öÁ°¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡Ê4¡Ë¼çºÅ
¡¡Âè18²ó¶åÅÔ¸©»Ô¹çÆ±¾¦ÃÌ²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¡¡Ú¹½À®¡Û ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ²£ÉÍ»Ô¡¢Àîºê»Ô¡¢ÀéÍÕ»Ô¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔµÚ¤Ó´Ø·¸ÅÔ¸©»Ô¤ÎÃæ¾®´ë¶È»Ù±çµ¡´Ø
¡¡¡Ú¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡Û ÅìµþÅÔ »º¶ÈÏ«Æ¯¶É ¾¦¹©Éô ·Ð±Ä»Ù±ç²Ý
4 ¤ªÌä¹ç¤»Àè
¡¡ºë¶Ì¸© »º¶ÈÏ«Æ¯Éô »º¶È»Ù±ç²Ý
¡¡ÅÅÏÃ¡¡048-830-3910
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Íºë¶Ì¸©»º¶È¿¶¶½¸ø¼Ò ÁÏ¶È¡¦¼è°ú»Ù±çÉô ¼è°ú»Ù±ç¥°¥ëー¥×
¡¡ÅÅÏÃ¡¡048-647-4086