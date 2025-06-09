¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úºë¶Ì¸©¡Û´ë²èÅ¸¡ÖNerhol¡Ê¥Í¥ë¥Û¥ë¡Ë¡×µÚ¤Ó´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
ºë¶Ì¸©
Nerhol¡ÔCirsium vulgare¡Õ2024Ç¯ (C)Nerhol Courtesy of Yutaka Kikutake Gallery
- Å¸Í÷²ñÌ¾
Nerhol : Misreading Righteousness¡¡¼ï¼¬¤¤È±¨
- ²ñ´ü
2025Ç¯7·î12Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë～10·î13Æü¡Ê½ËÆü¡¦·îÍËÆü¡Ë
- µÙ´ÛÆü
·îÍËÆü¡Ê7·î21Æü¡¢8·î11Æü¡¢9·î15Æü¡¢10·î13Æü¤Ï³«´Û¡Ë
- ³«´Û»þ´Ö
10:00～17:30¡ÊÅ¸¼¨¼¼¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ï17:00¤Þ¤Ç¡Ë
- ´ÑÍ÷ÎÁ
°ìÈÌ 1400±ß¡Ê1120±ß¡Ë¡¢Âç¹âÀ¸ 1120±ß¡Ê900±ß¡Ë
¢¨¡Ê ¡ËÆâ¤Ï20Ì¾°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎÎÁ¶â
¡¦Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤È¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¸æÄó¼¨¤ÎÊý¡ÊÉÕ¤Åº¤¤1Ì¾¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡¦´ë²èÅ¸´ÑÍ÷·ô¡Ê¤°¤ë¤Ã¤È¥Ñ¥¹¤ò½ü¤¯¡Ë¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆMOMAS¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê1³¬Å¸¼¨¼¼¡Ë¤â¸æÍ÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ¼çºÅ
ºë¶Ì¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò
- ¶¨ÎÏ
Yutaka Kikutake Gallery
- ¹Êó¶¨ÎÏ
JR ÅìÆüËÜÂçµÜ»Ù¼Ò¡¢FM NACK5
- ÆâÍÆ¡¡¡¡ËÜÅ¸¤Î¥Æー¥Þ¤ä¿·ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Nerhol ¤Î¤ªÆó¿Í¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
- ÅÐÃÅ¼Ô¡¡Nerhol¡ÊÅÄÃæµÁµ×¡¢ÈÓÅÄÎµÂÀ¡Ë¡¢Âç±º¼þ¡ÊÅö´Û³Ø·Ý°÷¡Ë
- Æü»þ¡¡¡¡7·î20Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë15:00～16:30 ¢¨³«¾ì¤Ï14:30
- ²ñ¾ì¡¡¡¡2³¬¹ÖÆ²
- Äê°÷¡¡¡¡80¿Í¡ÊÅöÆüÀèÃå½ç¡Ë
- ÈñÍÑ¡¡¡¡ÌµÎÁ
¡Ê2¡Ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê»Ò¤É¤â¸þ¤±¡Ë
- ¹Ö»Õ¡¡¡¡Nerhol¡ÊÈÓÅÄÎµÂÀ¡Ë
- Æü»þ¡¡¡¡8·î17Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë10:30～12:00
- ²ñ¾ì¡¡¡¡3³¬ÁÏºî¼¼
- Äê°÷¡¡¡¡15¿Í¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡¦Í×»²²ÃÈñ¡Ë ¢¨7·îÃæ½Ü¤è¤ê¼õÉÕ³«»ÏÍ½Äê
- ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡5ºÐ～¾®³Ø6Ç¯À¸¡¡¢¨Ãæ³ØÀ¸¤â¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊÂç¿Í¸þ¤±¡Ë
- ¹Ö»Õ¡¡¡¡Nerhol¡ÊÈÓÅÄÎµÂÀ¡Ë
- Æü»þ¡¡¡¡8·î17Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë17:00～19:00
- ²ñ¾ì¡¡¡¡2³¬¹ÖÆ²
- Äê°÷¡¡¡¡20¿Í¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡¦Í×»²²ÃÈñ¡Ë ¢¨7·îÃæ½Ü¤è¤ê¼õÉÕ³«»ÏÍ½Äê
- ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¹â¹»À¸°Ê¾å
¡Ê4¡ËÃ´Åö³Ø·Ý°÷¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯
- Æü»þ¡¡¡¡8·î31Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¡¡³Æ15:00¤«¤é30Ê¬ÄøÅÙ
- ²ñ¾ì¡¡¡¡2³¬Å¸¼¨¼¼
- ÈñÍÑ¡¡¡¡´ë²èÅ¸´ÑÍ÷ÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
- JRµþÉÍÅìËÌÀþËÌ±ºÏÂ±ØÀ¾¸ý¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬¡ÊËÌ±ºÏÂ¸ø±àÆâ¡Ë¡£JRÅìµþ±Ø¡¢¿·½É±Ø¤«¤éËÌ±ºÏÂ±Ø¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌó35Ê¬¡£
- Åö´Û¤ËÀìÍÑÃó¼Ö¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Äó·ÈÃó¼Ö¾ì¡Ö¥¿¥¤¥à¥ººë¶Ì¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´ÛÅì¡×¤Ç¤ÏÃó¼ÖÎÁ¶â¤Î³ä°ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê´ë²èÅ¸´ÑÍ÷¤Ç300±ß°ú¤¡¢MOMAS¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó´ÑÍ÷¤Ç100 ±ß°ú¤¡Ë¡£
- ÃÄÂÎ¥Ð¥¹¤Ï»öÁ°¤Ë¸æÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¤ªÂÎ¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤ÎÍè´Û¤Ë¤Ï¶ÈÌ³ÍÑÃó¼Ö¾ì¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Âæ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç»öÁ°¤Ë¸æÏ¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
- ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/momas_kouhou
- ¸ø¼°Facebook ¡§https://www.facebook.com/momaspr
¡¡¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢´ë²èÅ¸¡ÖNerhol¡×µÚ¤Ó¡¢´ØÏ¢¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
1 Nerhol¡Ê¥Í¥ë¥Û¥ë¡Ë¤È¤Ï
Nerhol¡ÔCirsium vulgare¡Õ2024Ç¯ (C)Nerhol Courtesy of Yutaka Kikutake Gallery
¡¡¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÅÄÃæµÁµ×¡Ê1980Ç¯-¡Ë¤ÈÄ¦¹ï²È¤ÎÈÓÅÄÎµÂÀ¡Ê1981Ç¯-¡Ë¤Ë¤è¤ê2007Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥å¥ª¤Ç¤¹¡£
¡¡Ï¢Â³¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿²èÁü¤Î½ÐÎÏ»æ¤ÎÂ«¤òÄ¦¤ê¹ï¤àÆÈ¼«¤ÎÀ©ºî¼êË¡¤ò´ð¼´¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î´ÑÂ¬ÈÏ°Ï¤òÂ¾¼Ô¤äÂ¾ÎÎ°è¤ÈÀÜ¹ç¤·¡¢»þ¶õ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿°ø²Ì´Ø·¸¤ÎÊ£»¨¤ÊÍí¤ß¹ç¤¤¤ä¡¢ÉÔ²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿Êª¸ì¤Þ¤Ç¤â¸ì¤ê¤¦¤ëË¤«¤ÊÉ½¸½¤Ø¤È¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2 ´ë²èÅ¸¾ðÊó
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉ½¸½³èÆ°¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÀéÍÕ»ÔÈþ½Ñ´Û¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÄÅ¸¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·ºî¡¦Ì¤È¯É½ºî¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤¹¤ë¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÂ¿ÁØÅª¤ÊÃµµæ¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÉ½¸½¸À¸ì¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤òÌÜ·â¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
- Å¸Í÷²ñÌ¾
Nerhol : Misreading Righteousness¡¡¼ï¼¬¤¤È±¨
- ²ñ´ü
2025Ç¯7·î12Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë～10·î13Æü¡Ê½ËÆü¡¦·îÍËÆü¡Ë
- µÙ´ÛÆü
·îÍËÆü¡Ê7·î21Æü¡¢8·î11Æü¡¢9·î15Æü¡¢10·î13Æü¤Ï³«´Û¡Ë
- ³«´Û»þ´Ö
10:00～17:30¡ÊÅ¸¼¨¼¼¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ï17:00¤Þ¤Ç¡Ë
- ´ÑÍ÷ÎÁ
°ìÈÌ 1400±ß¡Ê1120±ß¡Ë¡¢Âç¹âÀ¸ 1120±ß¡Ê900±ß¡Ë
¢¨¡Ê ¡ËÆâ¤Ï20Ì¾°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎÎÁ¶â
¡¦Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤È¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¸æÄó¼¨¤ÎÊý¡ÊÉÕ¤Åº¤¤1Ì¾¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡¦´ë²èÅ¸´ÑÍ÷·ô¡Ê¤°¤ë¤Ã¤È¥Ñ¥¹¤ò½ü¤¯¡Ë¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆMOMAS¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê1³¬Å¸¼¨¼¼¡Ë¤â¸æÍ÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ¼çºÅ
ºë¶Ì¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò
- ¶¨ÎÏ
Yutaka Kikutake Gallery
- ¹Êó¶¨ÎÏ
JR ÅìÆüËÜÂçµÜ»Ù¼Ò¡¢FM NACK5
3 ´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê1¡Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Èー¥¯
- ÆâÍÆ¡¡¡¡ËÜÅ¸¤Î¥Æー¥Þ¤ä¿·ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Nerhol ¤Î¤ªÆó¿Í¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
- ÅÐÃÅ¼Ô¡¡Nerhol¡ÊÅÄÃæµÁµ×¡¢ÈÓÅÄÎµÂÀ¡Ë¡¢Âç±º¼þ¡ÊÅö´Û³Ø·Ý°÷¡Ë
- Æü»þ¡¡¡¡7·î20Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë15:00～16:30 ¢¨³«¾ì¤Ï14:30
- ²ñ¾ì¡¡¡¡2³¬¹ÖÆ²
- Äê°÷¡¡¡¡80¿Í¡ÊÅöÆüÀèÃå½ç¡Ë
- ÈñÍÑ¡¡¡¡ÌµÎÁ
¡Ê2¡Ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê»Ò¤É¤â¸þ¤±¡Ë
- ¹Ö»Õ¡¡¡¡Nerhol¡ÊÈÓÅÄÎµÂÀ¡Ë
- Æü»þ¡¡¡¡8·î17Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë10:30～12:00
- ²ñ¾ì¡¡¡¡3³¬ÁÏºî¼¼
- Äê°÷¡¡¡¡15¿Í¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡¦Í×»²²ÃÈñ¡Ë ¢¨7·îÃæ½Ü¤è¤ê¼õÉÕ³«»ÏÍ½Äê
- ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡5ºÐ～¾®³Ø6Ç¯À¸¡¡¢¨Ãæ³ØÀ¸¤â¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊÂç¿Í¸þ¤±¡Ë
- ¹Ö»Õ¡¡¡¡Nerhol¡ÊÈÓÅÄÎµÂÀ¡Ë
- Æü»þ¡¡¡¡8·î17Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë17:00～19:00
- ²ñ¾ì¡¡¡¡2³¬¹ÖÆ²
- Äê°÷¡¡¡¡20¿Í¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡¦Í×»²²ÃÈñ¡Ë ¢¨7·îÃæ½Ü¤è¤ê¼õÉÕ³«»ÏÍ½Äê
- ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¹â¹»À¸°Ê¾å
¡Ê4¡ËÃ´Åö³Ø·Ý°÷¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯
- Æü»þ¡¡¡¡8·î31Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¡¡³Æ15:00¤«¤é30Ê¬ÄøÅÙ
- ²ñ¾ì¡¡¡¡2³¬Å¸¼¨¼¼
- ÈñÍÑ¡¡¡¡´ë²èÅ¸´ÑÍ÷ÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
4 ²ñ¾ì¡¦¸òÄÌ°ÆÆâ
¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´Û
¢©330-0061 ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶è¾ïÈ× 9-30-1
- JRµþÉÍÅìËÌÀþËÌ±ºÏÂ±ØÀ¾¸ý¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬¡ÊËÌ±ºÏÂ¸ø±àÆâ¡Ë¡£JRÅìµþ±Ø¡¢¿·½É±Ø¤«¤éËÌ±ºÏÂ±Ø¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌó35Ê¬¡£
- Åö´Û¤ËÀìÍÑÃó¼Ö¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Äó·ÈÃó¼Ö¾ì¡Ö¥¿¥¤¥à¥ººë¶Ì¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´ÛÅì¡×¤Ç¤ÏÃó¼ÖÎÁ¶â¤Î³ä°ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê´ë²èÅ¸´ÑÍ÷¤Ç300±ß°ú¤¡¢MOMAS¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó´ÑÍ÷¤Ç100 ±ß°ú¤¡Ë¡£
- ÃÄÂÎ¥Ð¥¹¤Ï»öÁ°¤Ë¸æÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¤ªÂÎ¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤ÎÍè´Û¤Ë¤Ï¶ÈÌ³ÍÑÃó¼Ö¾ì¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Âæ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç»öÁ°¤Ë¸æÏ¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¾ðÊó¡Û- ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡¡¡¡¡¡§https://pref.spec.ed.jp/momas/
- ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/momas_kouhou
- ¸ø¼°Facebook ¡§https://www.facebook.com/momaspr