MRT¤ÈÏÂ²Î»³¸©¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¤ï¤«¤ä¤Þ°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÀ®²Ì¤È2025Ç¯ÅÙ¤Î·ÑÂ³¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MRT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÀîÃÒÌé¡¢°Ê²¼¡¡MRT¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÃÏ°è¤Î°å»Õ¡¦°åÎÅ½¾»ö¼ÔÉÔÂ²ò¾Ã¤òÌÜÅª¤ËÏÂ²Î»³¸©¤è¤ê¼õÂ÷¤·¤¿¡Ö¤ï¤«¤ä¤Þ°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÀ®²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¾åÃÊ¡§NHK¡Ö°å»Õ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡©°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸ú²Ì¤Ï¡Ä¡Êhttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20240719/k10014513851000.html¡Ë¡×¼èºàÌÏÍÍ¡¡²¼ÃÊ¡§PR TIMES STORY¡ÖÏÂ²Î»³¸©ËÌ½ÐÉÂ±¡¤¬¸ì¤ëµªÆî¥¨¥ê¥¢¤Î°åÎÅÇØ·Ê¤È¤Ï¡Êhttps://prtimes.jp/story/detail/db8RevsDRLx¡Ë¡×¤è¤êÅ¾ºÜ
¤ï¤«¤ä¤Þ°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¥³ー¥¹¡¡¡¡
¡Ú¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×¡Û
£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡Ö¤ï¤«¤ä¤Þ°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢ÅöÄ¾°å»Õ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ»²²è°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆüÄø¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÃÏ°è¤«¤éÍ¶Ã×¤·¤¿Èó¾ï¶Ð°å»Õ¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¶¨ÎÏ°å»Õ¡×¡Ë¤Ë¡¢ÏÂ²Î»³¸©Æâ¤ÎµªÆî¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë°å»Õ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò´õË¾¤¹¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Î»º²Ê¤Þ¤¿¤ÏµßµÞ²Ê¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ª¤è¤Ó¶áÎÙ´Ñ¸÷¤ÈÊ»¤»¿ôÆü´Ö¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»²²Ã¤·¤¿¶¨ÎÏ°å»Õ¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¶ÐÌ³¤ª¤è¤Ó´Ñ¸÷¤Î´¶ÁÛ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î²þÎÉ¡¦²þÁ±Åù¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ï¤«¤ä¤Þ°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë
¡¡¡Ú2024Ç¯ÅÙ¤ÎÀ®²Ì¡Û
¡¡£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö¤ï¤«¤ä¤Þ°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ë°å»Õ¤¬ÆÃ¤ËÉÔÂ¡¢¹âÎð²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸æË·¡¢ÅÄÊÕ¡¢¿·µÜ¤Î°åÎÅ·÷¤Î£µ°åÎÅµ¡´Ø¤¬¶¨ÎÏ°å»Õ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é£³£´Ì¾¤Î°å»Õ¤¬¹ç·×48²ó¤Î¶ÐÌ³¤Ë»²²Ã¤·¡¢¶¨ÎÏ°å»Õ¤Î32.4¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë11Ì¾¤¬¥ê¥Ôー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤«¤ä¤Þ°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó £²£°£²£´Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼ÒºîÀ®
¡¡»²²Ã¤·¤¿¶¨ÎÏ°å»Õ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ÈÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö´Ñ¸÷¤â»Å»ö¤â¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://medrt.com/doctor/contents/2670
¡Ô¶¨ÎÏ°å»Õ¤Ë¤è¤ë¡¡¡Ö¤ï¤«¤ä¤Þ°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×ÂÎ¸³ÃÌ¡Õ
¡ÖÎ¹¹Ô¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¤±Æþ¤ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ä¾ï¶Ð¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ë¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÉÂ±¡¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬ÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¸©¤«¤é°å»Õ¤¬Íè¤ÆÃÏ°è¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î°å»Õ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¤Ç¤â¾ï¶Ð¤ÎÀèÀ¸Êý¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤Þ¤¿»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿§¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÆ¯¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¼õ¤±Æþ¤ì°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤Ï¡ÖÅöÄ¾¤ò£µ£°Âå¸åÈ¾¤«¤é£·£°Âå¤Î°å»Õ¤Ç¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÅöÄ¾¶ÐÌ³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë°å»Õ¤¬¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢»²²è¤·¤¿¡×¡Ö°å»ÕÉÔÂ²ò¾Ã¤ÎÌÌ¤Ç¤âÏÂ²Î»³¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÌÌ¤Ç¤âÎÉ¤¤»ö¶È¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://medrt.com/doctor/contents/2688
¡Ô»²²è°åÎÅµ¡´Ø¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¡¡Ö¤ï¤«¤ä¤Þ°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Õ
¡ÖÀèÆüÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿30ÂåÈ¾¤Ð¤¯¤é¤¤¤ÎÀèÀ¸¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ÀèÀ¸¤Ç¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÏÂ²Î»³¸©¤Ë¤Þ¤ÀÍè¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°å»Õ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄ¼Ë¤ÎÉÂ±¡¤ÎµßµÞ¶ÈÌ³¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ê¤êÌµÍý¤Ê¤ª´ê¤¤¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÄ¼Ë¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µª°ËÈ¾Åç¡¦ÃæÆîÉô¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§ÈóÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÏ°èÊÐºß¤ä¿ÇÎÅ²ÊÊÐºß¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è°åÎÅ²ÝÂê¤Î¸½¾õ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂÐºö¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ô¤ï¤«¤ä¤Þ°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡¡¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¡¦Êü±Ç¾ðÊó¡Õ
¢£NHK ÏÂ²Î»³ NEWS WEB ¡Ê2024Ç¯7·î12Æü·ÇºÜ¡Ë
¡¡ÏÂ²Î»³¸©ÆîÉô¤Ë°å»Õ¤ò ¡Ö°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×»Ï¤Þ¤ë(https://www3.nhk.or.jp/lnews/wakayama/20240712/2040017776.html)
¢£NHK ´ØÀ¾ NEWS WEB¡Ê2024Ç¯7·î16Æü·ÇºÜ¡Ë
¡¡¡ÖÏÂ²Î»³¸©ÆîÉô¤Ë°å»Õ¤ò¡× °åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó»Ï¤Þ¤ë(https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20240716/2000086011.html)
¢£NHK¡Ê2024Ç¯7·î19Æü·ÇºÜ¡Ë
¡¡°å»Õ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡©°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸ú²Ì¤Ï¡Ä(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240719/k10014513851000.html)
¢£¥Æ¥ì¥ÓÏÂ²Î»³¡Ê2024Ç¯7·î23ÆüÊü±Ç¡Ë
¡¡°å»Õ¤¬Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÍ¾²Ë¤â³Ú¤·¤à¡Ö¤ï¤«¤ä¤Þ°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡× (https://www.youtube.com/watch?v=J8rkgmk-z0w)
¢£µª°ËÌ±Êó ¡Ê2024Ç¯7·î9Æü·ÇºÜ¡Ë
¡¡¡ÖÇòÉÍ¤Ç°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó °å»ÕÉÔÂ¤Î²ò¾ÃÌÜ»Ø¤¹¡¢ÏÂ²Î»³¡× (https://www.agara.co.jp/article/390591?rct=kii)
¢£CNET Japan¡Ê2024Ç¯6·î12Æü·ÇºÜ¡Ë
¡¡MRT¡¢ÏÂ²Î»³¤Ç¡Ö°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¼Â»Ü¤Ø(https://japan.cnet.com/article/35219852/)
¡Ú¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¡Û
ÏÂ²Î»³¸©¤Ï¡¢¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î°åÎÅ»ÜÀß½¾»ö°å»Õ¿ô¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æó¼¡ÊÝ·ò°åÎÅ·÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³ÊÝ·ò°åÎÅ·÷¤ò½ü¤¯°åÎÅ·÷¤ÏÁ´¹ñÃÍ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸©Æâ¤Î°åÎÅ»ÜÀß¤Ë½¾»ö¤¹¤ë°å»Õ¤Î¤¦¤Á¡¢ÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¯°å»Õ¤Î³ä¹ç¤âÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¯¡¢ÉÂ±¡¶ÐÌ³°å¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢°å»Õ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÏÂ²Î»³»Ô¤«¤é¤âµ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¡¢°å»Õ¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¸æË·¡¢ÅÄÊÕ¡¢¿·µÜ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÂ±¡¶ÐÌ³°å¤Î³ÎÊÝ¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ²Î»³¸©Ê¡»ãÊÝ·òÉô·ò¹¯¶É°åÌ³²Ý¡ÖÏÂ²Î»³¸©Æâ¤Î°å»Õ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÎáÏÂ£´Ç¯°å»Õ¡¦»õ²Ê°å»Õ¡¦ÌôºÞ»ÕÅý·×¤Î·ë²Ì¡Ë¡Êhttps://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/d00216087_d/fil/R4wakayama.pdf¡Ë¡×¤è¤êÅ¾ºÜ
¿ÇÎÅ²ÊÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¾®»ù²Ê¡¢»ºÉØ¿Í²ÊµÚ¤Ó³°²ÊÅù¤ÎÆÃÄê¿ÇÎÅ²Ê¤Ç¤Ï²£¤Ð¤¤¼ã¤·¤¯¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÎÅ²ÊÊÐºß¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µßµÞ²Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀìÌç°å¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢µßµÞ²ÊÀìÌç°å¤Î°éÀ®¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µßµÞ²Ê¤Î°å»Õ¤Ï¶ÐÌ³»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢²á½ÅÏ«Æ¯¤Î²ò¾Ã¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨1
¡¡°ìÊý¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ëÀ¸³è·÷¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢2017Ç¯¤è¤êÁ´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡Ö¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³¤¡¦»³¡¦Àî¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼«Á³¡¢À¤³¦°ä»º¤Î¹âÌî»³¤ä·§Ìî¸ÅÆ»¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤Ë²Ã¤¨¡¢´ØÅì¡¦´ØÀ¾·÷¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MRT¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è°åÎÅÂÎÀ©³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤Î¾å¡¢¶¨ÎÏ°å»Õ¤òÍ¶Ã×¤·¡¢¶ÐÌ³¤È´Ñ¸÷¤ÈÊ»¤»¿ôÆü´Ö¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤ò2022Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÃ»´üÅª¤Ë¤ÏÈó¾ï¶Ð°å»Õ¤Ë¤è¤ëÃÏ°è°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤ëÃÏ¸µ¤Î°å»Õ¤Î»Ù±ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï°Ü½»¤ä³«¶È¤Ë¤è¤ëÎ®Æþ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¡¢¡Ö¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤Ç¤¢¤ëÏÂ²Î»³¸©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¡Ö¤ï¤«¤ä¤Þ°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢¢¨2Àè½Ò¤Î¡Ö2024Ç¯ÅÙ¤ÎÀ®²Ì¡×¤Î¹¥É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢º£´ü¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯ÅÙ»²²è¤·¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¿·¤¿¤Ê°åÎÅµ¡´Ø¤Î»²²è¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÎPR¾ðÊó¤ä°å»Õ¤Î¸ý¥³¥ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·µ¬»²²Ã¤¹¤ë°å»Õ¤ä¥ê¥Ôー¥È»²²Ã¤¹¤ë°å»Õ¤Î´õË¾¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è°åÎÅ²ÝÂê²ò·è¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ÂèÈ¬¼¡¡ÊÁ°´ü¡Ë ÏÂ²Î»³¸©°å»Õ³ÎÊÝ·×²è(https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/imuka/d00203807_d/fil/8zenki_ishikakuho_keikaku.pdf)
¢¨£²¡Ú¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ÛMRT¤¬¿·¤¿¤ËÏÂ²Î»³¸©¤ÈÏ¢·È¤·¡Ö°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«»Ï¡ª(https://medrt.co.jp/pr/pdf/news-2024-0611.pdf)
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
MRT ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ 100°Ê¾å¤Î´±¸øÄ£/¼«¼£ÂÎ¤Î»ö¶È¤ò¼õÂ÷¤·¡¢ÃÏ°è¤Î°åÎÅ²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤áÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¡¢·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢°å»ÕÉÔÂ¤ä¿ÇÎÅ²ÊÊÐºß¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò»ý¤Ä¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ë¤â°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¹¤²¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³«¶È¡¦°Ü½»»Ù±ç¤äÃÏ¸µ¤Î´Ñ¸÷»ö¶È¤ò¹Ô¤¦ÁÈ¿¥ÂÎ¤ä´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¾ðÊó¤ò°å»Õ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ä°å»Õ²ñ¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê°å»Õ¤¬°Ü½»¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤â¤Æ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¼«¼£ÂÎ°åÎÅ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
MRT°åÎÅÀ¯ºö¥Áー¥à
TEL¡§050-5527-0841¡¡Email¡§mrt-bpo@medrt.com
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§MRT³ô¼°²ñ¼Ò ¡Ê±ÑÊ¸É½µ MRT Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþËÜ¼Ò¡¡¢©150-0041¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-18-2¡¡¥Õ¥ìー¥à¿ÀÆîºä3³¬
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2000Ç¯1·î26Æü
²ñ¼ÒURL¡§https://medrt.co.jp/
»ñËÜ¶â¡§540,565Àé±ß¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡Ë
³ô¼°¸ø³«»Ô¾ì¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê6034¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§237Ì¾¡Ê2024Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë
¡Ú¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò°å»Õ¤Î¤È¤â¡¢MRT¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢MRT¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ê¥åー¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥ë¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Òanew¡¢Medikiki³ô¼°²ñ¼Ò
MRT Global Management Pte Ltd