¡ÖÂè27²ó¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë½ÐÅ¸
¡¡ZACROS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¼ÅÄ Âó¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é11Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè27²ó¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹ WeekÅìµþ[°åÌôÉÊ][²½¾ÑÉÊ]¸¦µæ¡¦À½Â¤Å¸¡×¤Î¡ÖÂè27²ó¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°åÌôÉÊÀ½Â¤ÍÑ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥æー¥¹À½ÉÊ¤äÂçÎÌÇÝÍÜÁõÃÖ¡¢°åÌôÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ¤ÎÎ¾Ê¬Ìî¤Ç´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë»ñ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ¤ä¡¢ÆâÍÆÊª¤ÎÊÑ¼Á¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÈóµÛÃå¡¦ÄãÍÏ½ÐÀÍÆ´ïÊñÁõ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°åÌôÉÊÀ½Â¤¤ò¹Ô¤¦¥áー¥«ーÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥æー¥¹À½ÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µë²½¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß¡¡J-STAC¤È¹ñ»ºÀ½ÉÊ¾å»Ô¤Î¤´¾Ò²ð¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡¡Ì¾¾Î¡§¡ÖÂè27²ó¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂè27²ó¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹ WeekÅìµþ[°åÌôÉÊ][²½¾ÑÉÊ]¸¦µæ¡¦À½Â¤Å¸Æâ¡Ë
¡¡²ñ´ü¡§2025Ç¯7·î9Æü(¿å) ～ 11Æü(¶â)¡¡10:00～17:00
¡¡¾ì½ê¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡À¾¥Ûー¥ë1F¡¡¾®´ÖÈÖ¹æ W9-76
¡¡¥¢¥¯¥»¥¹¡§¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¡Ö¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡×±Ø²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâÌó7Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤æ¤ê¤«¤â¤á¡ÖÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡×±Ø²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâÌó3Ê¬
¡¡Íè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1359977531315016-P3H)¤«¤é
¢£½ÐÅ¸ÆâÍÆ
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÅ¸¼¨µÚ¤Ó¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢°åÌôÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ¶È³¦¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¿·¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¡¦ºÆÀ¸°åÎÅ¥¾ー¥ó¡Û
¡¡¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤ä¹³ÂÎ°åÌô¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¥æー¥¹À½ÉÊ ¥Ð¥¤¥Õ¥¡¥¹¤È¡¢¤½¤Î¹ñ»º¤Î¥Ñー¥ÄÀ½ÉÊ¤ò¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¡¦°äÅÁ»Ò¼£ÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤ÏºÙË¦¤Î³ÈÂçÇÝÍÜ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÂçÎÌÇÝÍÜÁõÃÖ¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬ºÙË¦ÇÝÍÜ¥×¥í¥»¥¹¤Î³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¿·¤·¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëºÙË¦ÇÝÍÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¸¦µæ¤ä¼õÂ÷»ö¶È¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú°åÌôÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¾ー¥ó¡Û
¡¡ÍÆ´ïÊñÁõ¤Î»ñ¸»½Û´Ä¸þ¾å¡¢²½ÀÐ»ñ¸»Í³Íè¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Îºï¸º¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌÄã¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈóµÛÃå¡¦ÄãÍÏ½ÐÀµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÍÆ´ïÊñÁõµ¡Ç½¤Î¹âÅÙ²½¡¢ÍøÊØÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ëÉôºà¤È¥Õ¥£¥ë¥à²Ã¹©Ë¡¡¢¤½¤·¤Æ»Ô¾ì¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¿·µ¬À¤È°Õ¾¢À¤òÄÉµá¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¡¦µ»½Ñ¥»¥ß¥Êー¡¡
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥·¥ó¥°¥ë¥æー¥¹À½ÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µë²½¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß¡¡J-STAC¤È¹ñ»ºÀ½ÉÊ¾å»Ô¤Î¤´¾Ò²ð
¡¡Æü»þ¡§2025Ç¯7·î11Æü(¶â)¡¡14:10～14:40
¡¡¾ì½ê¡§À¾¥Ûー¥ë1F¡¡½ÐÅ¸¼Ò¥»¥ß¥Êー²ñ¾ì£´.
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
- ¥Ð¥¤¥Õ¥¡¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://biophas.zacros.co.jp/product/index.html
- Flowpack¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://flowpack.zacros.co.jp/index.html
- CUBITAINER¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://cubitainer.zacros.co.jp/index.html
- °åÌôÉÊÊñÁõ¥µ¥¤¥È¡§https://www.zacros.co.jp/product/individual-sachets-stickpacks/
- J-STAC¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://biophas.zacros.co.jp/column/2023-03-28.html
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ZACROS³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±ÄÀïÎ¬Éô ¹Êó¥°¥ëー¥×
URL¡§ https://www.zacros.co.jp/contact/
°Ê¾å