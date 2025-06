THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、東証スタンダード:3823、以下「ワイハウ社」)は、100%子会社のWHDCアクロディア株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:窪田圭一)が展開する保護猫応援プロジェクト「笑にゃん日和」において、KDDI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長CEO:松田浩路、以下「KDDI」)が展開する動画配信アプリ『au Short』で配信中の保護猫動画が、『au Short』アプリ内の再生回数における最新ランキングにおいて2025年6月4日付で第1位を獲得いたしましたことをお知らせいたします。

1. 「笑にゃん日和」プロジェクトの背景と理念

「笑にゃん日和」は、保護猫活動と企業活動の間にある構造的なギャップと課題を見つめ、そこに持続可能で公平な連携の道筋を描くプロジェクトです。猫たちの命を守る保護団体の多くが資金や人材の不足で苦しむ中、その活動を企業のリソースと共創しながら社会に価値を還元する、全く新しい支援モデルを提案しています。

公式サイト:https://niconyanbiyori.net

公式SNS:https://x.com/niconyanbiyori

2. 保護猫活動が直面する構造的課題

■ 保護活動の現状と課題

保護猫活動の運営は主に自己負担や寄付に依存しており、年間1匹あたり約10~35万円の飼育費用がかかるとされています。※この金額はあくまで日常的な飼育に必要な費用(食費、トイレ用品、消耗品など)であり、施設運営に関わる光熱費、人件費、治療費や手術費、医療管理などの費用は含まれていません。 参考出典:ペットフード協会、NPO法人・保護団体の活動報告などに基づく平均推計

■ CSR・寄付依存型支援の限界

企業によるCSR支援や寄付も一つの手段ですが、支援の継続は企業の都合に左右され、保護団体の活動方針や独立性を損なう危険があります。また、寄付を集めようとする活動が「営利的」と誤解され、批判の対象となることもあります。

■ 資金調達環境の不均衡

企業は金融機関からの融資、社債発行、株式市場など多様な資金調達手段を持ちますが、保護団体はほぼ寄付と自己資金に限られています。活動に注力しようとすればするほど資金が必要になり、資金を得ようとすると批判されるというジレンマに直面しています。

3. 「笑にゃん日和」が提案する新しい支援モデル

「笑にゃん日和」では、保護団体と企業が協力してコンテンツを制作し、企業がもつ販路や人材を活かして収益化を行い、その収益の一部を、公益財団法人どうぶつ基金へ寄付します。これにより、保護団体の運営の独立性を保ち、企業にとっても共通価値の創造という社会的意義が生まれます。

■ 具体的な支援内容

・保護猫活動を行う団体に保護猫たちの魅力ある動画コンテンツの制作業務を委託

・動画配信による収益の一部を「公益財団法人どうぶつ基金」に寄付

「公益財団法人どうぶつ基金」に2025年2月と5月に各15万円、合計30万円を寄付済み。

4. ランキング情報

5. 実現したい未来

本プロジェクトを通じて、以下の実現を目指します。

・社会貢献と経済活動を両立する、健全で持続可能な事業運営の仕組み

・寄付や支援を一過性で終わらせず、長期的に続けられる仕組み

・社会的価値の創出と事業活動が自然に結びつく構造の実現

6. 代表者コメント

WHDCアクロディア株式会社 代表取締役社長 窪田圭一

『笑にゃん日和』は、長年にわたり社会問題となっている野良猫の課題と、その解決に日々取り組まれている保護猫・地域猫活動の関係者の皆様が抱える様々な困難に対し、「企業として何かできることはないか」という強い思いから生まれました。

本プロジェクトを立ち上げるにあたり、これまで懸命に活動を続けてこられた方々への深い敬意を持ちつつ、以下の点を特に重視しております。

・問題の根本的な解決につながる取り組み

・特定団体への偏った支援を避け、公平かつ透明な支援

・ワイハウグループ各社が有する強みを最大限に活用し、社員が誇りを持ち、やりがいを感じる「事業」として推進

・企業として持続可能な経済活動を実現し、社会貢献との両立を目指す

「野良猫問題に取り組む皆様の現状を改善したい」という想いと、「特定団体に偏らない支援」を両立するため、保護猫団体である「一般社団法人 笑(ニコ)にゃんこ王国」様と共同で新たな価値を創出し、その収益から猫や犬を含む様々な動物の保護や福祉、そして野生動物の保全活動を行っている公益財団法人どうぶつ基金へ寄付する仕組みを構築いたしました。

この度、『笑にゃん日和』が新しい支援モデルとして多くの皆様から共感を得て、ランキング第1位を獲得することができ、大変光栄に存じます。

動画をご視聴いただきました『au Short』ユーザーの皆様、また趣旨にご賛同いただき、配信の場を提供してくださったKDDIに心より御礼申し上げます。

今後も社会課題解決への貢献と企業としての責任ある活動を両立し、持続的な成長を目指して全力で取り組んでまいります。

今後とも「笑にゃん日和」プロジェクトへの温かいご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

7. 笑にゃん日和『au Short』の視聴方法

「笑にゃん日和」公式サイトにアクセスし、視聴したい動画をお選びください。KDDI『au Short』アプリから、保護猫動画をご視聴いただけます。

利用料金:無料(別途データ通信料がかかります)

公式サイト:https://niconyanbiyori.net/

【保護猫活動団体】

団体名:一般社団法人 笑(ニコ)にゃんこ王国

所在地:埼玉県秩父市下吉田3848-1

設立:2017年6月6日

URL:https://www.nico-nyanko.org/

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCwSNIL0FG4ucGM3AUW3tV0w/

Instagram:https://www.instagram.com/niconyanko2017/

X:https://x.com/niconyanko2017/

facebook:https://www.facebook.com/niconyanko/

紹介:秩父の自然豊かな田舎に笑にゃんこ王国はあります。

100匹の保護猫達が広いシェルター内を走り回り、皆さんが遊びに来てくださるのを楽しみに待っています。

そして里親さんになってくれる方を待っています。

【撮影協力(撮影、演出)】

会社名:裕雅inc.

設立:2023年6月30日

代表者:米田裕二

代表作品:

NHK BS BSP4K鑑賞マニュアル「美の壺」(2011~継続中)

フジテレビ地球環境大賞2024 祭典直前パリ発!人生を豊かにするエコ暮らし

テレビ東京ペット大集合!ポチたま

まさお君が行く!ポチたまペットの旅

だいすけ君が行く!ポチたまペットの旅

まさはる君が行く!ポチたまペットの旅

など

【WHDCアクロディア株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2023年6月30日

代表者:代表取締役社長 窪田 圭一

事業内容:スマートフォン向けのサービス・ソリューションの提供、その他

URL: https://acrodea.co.jp

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月 上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp