¡ÚÄ¾Êý»Ô¡ÛÄ¾ÊýÃ«ÈøÈþ½Ñ´Û Âè21´ü »Ò¤É¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ»ÏÆ°
ºòÇ¯¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ÎÍÍ»Ò
KEN¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ
¡¡2005Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç21Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¾ÊýÃ«ÈøÈþ½Ñ´Û¡Ö»Ò¤É¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤Î³èÆ°¤¬£¶·î£¸Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£·î£²²óÄøÅÙ¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä²ñµÄ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍèÇ¯£²·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ÎÈþ½Ñ´Û21¡×¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÏºî³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢»ÔÆâºß½»¤Î¾®³ØÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ëÀÚ¤ê³¨¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーKEN¤µ¤ó¡ÊÄ¾Êý¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±çÂç»È¡Ë¤â»Ò¤É¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢£²·î¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ÏKEN¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤È¤Î¥³¥é¥ÜÅ¸¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£»Ò¤É¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ÎÈþ½ÑÅ¸¤È¤Ï¡©
¡¡Èþ½Ñ´Û¤Î¸øÊç¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¾®³Ø£³Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø£³Ç¯À¸¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤È¤·¤ÆÅ¸Í÷²ñ¤ò´ë²è¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡£ËèÇ¯£¶·î¤«¤éÍâÇ¯£²·î¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ê»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ÎÈþ½ÑÅ¸¡Ë³«»Ï¤Þ¤Ç·î£²²óÄøÅÙ½¸¤Þ¤ê³èÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¸Í÷²ñ²ñ´üÃæ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Áª¤ó¤À¤ê¤·¤¿Å¸¼¨ºîÉÊ¤Î²òÀâ¤ò¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î³èÆ°¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç£²£±²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Ä¾ÊýÃ«ÈøÈþ½Ñ´Û¤ÇÄ¹Ç¯Â³¤¯¶µ°éÉáµÚ³èÆ°¤ÎÃìÅªÂ¸ºß¤Î³èÆ°¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°èÁÏÂ¤Âç¾Þ¡ÊÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¡Ë¤äÄ«Æü¤Î¤Ó¤Î¤Ó¶µ°é¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Ø·Ý°÷¤ÎÝ¯ÄíÍýºÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢2005Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂè£±´üÀ¸¤Ç¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢³Ø·Ý°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Ä¾ÊýÃ«ÈøÈþ½Ñ´Û¤Ç¼¡À¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Ä¾ÊýÃ«ÈøÈþ½Ñ´Û¡¡TEL¡§0949-22-0038
¶µ°é°Ñ°÷²ñÊ¸²½¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¿ä¿Ê²Ý¡¡TEL:0949-25-2326