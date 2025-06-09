¡Ú6·î15Æü¡ÛCNP¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à Âè2ÃÆÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ
¥â¥Î¥ê¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ã· Á±À²¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë18:00 ¤«¤é CNP ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÆü¤Ï¡ÖCNP ¥È¥ì¥«¡×¥Áー¥à¤è¤êº£²Æ¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î¡È¼¡¤Ê¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤ò½éÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ÉÊÌ¾¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÜÈÖ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
ÇÛ¿®Æü¡§6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
ÇÛ¿®»þ´Ö¡§18:00-19:30¤´¤í¤Þ¤Ç
ÇÛ¿®URL¡§X¤ÈYoutubeÆ±»þÇÛ¿®
X¡§https://x.com/Monolithos_CNP
Youtube¡§https://www.youtube.com/channel/UC2TDGaETDsLYXhblADGcfoQ
ÅöÆü¤Î¼ç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯É½¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¨¦ Á°ÃÆ¤«¤éÂç¤¤¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿¼¡ÃÆ¤ÎÆÃÄ§¤ò½é¸ø³«
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¨¦ ORG³ô¼°²ñ¼Ò Ãæß·¸÷Çî »á¤È¤Î³«È¯¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¦Q&A
º£²Æ³«ºÅ¤ÎÂç·¿Âç²ñ¡õ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Í½¹ð
À¸ÇÛ¿®»ëÄ°¼Ô¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¨¦ »ëÄ°ÃæÆÃÄê¤Î¥ー¥ïー¥É¤òÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
CNP ¥È¥ì¥«¤È¤Ï
CNP¥È¥ì¥«¤Ï¡¢¡ÖÂÐÀï¡×¡Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢½¾Íè¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥«ー¥É¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
NFT¤äNFC¥Á¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤¬¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¡È¤«¤ó¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢±ü¤¬¿¼¤¤¡ÉÍ·¤Ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°ÄìÅª¤ËËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Î¥ê¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥â¥Î¥ê¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ã· Á±À²
ÀßÎ©¡§2024Ç¯5·î30Æü
½êºßÃÏ¡§¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-19-15 µÜ±×ºä¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°609
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡§info@monolithos.co.jp