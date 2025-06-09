【楽天スーパーSALE最終日】DOOGEE U11が最大46%OFF！過去最大割引は明日まで！

深圳市道格创想电子商务有限公司

6月4日から楽天市場にて開催中の「スーパーSALE」が、いよいよ明日6月10日で最終日を迎えます。今回、グローバルスマートデバイスブランド**DOOGEE（ドゥージー）**が、2024年～2025年の人気モデルを対象に、過去最大の割引キャンペーンを実施中です。

なかでも注目は、同ブランドの大ヒットAndroidタブレット「DOOGEE U11」が、通常価格22,700円からなんと41%OFFの13,299円で登場。さらに、6月10日は楽天カードでのお支払いでポイント4倍、DOOGEE公式ストアの店内ポイント1倍追加と合わせると、実質最大46%OFFの超お得価格に！

このチャンスを逃すと、**次回のスーパーSALEまで3ヶ月待ち！**人気モデルは在庫限りで早い者勝ち。今すぐチェックを！

注目の特価製品一覧（2024-2025年人気モデル）

【最大46%OFF】DOOGEE U11 - 高性能11インチタブレット

U11イメージ図- スーパーSALE価格：13,299円（41%OFF）- 通常価格：22,700円- 商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u11-pr/- 特徴：最新Android 15搭載、11インチ90Hzディスプレイ、16GB RAM、8580mAhの大容量バッテリー、Widevine L1対応で動画視聴も快適！

【1万円台の神コスパ】DOOGEE U10 - Wi-Fi 6対応エントリーモデル

U10イメージ図- スーパーSALE価格：10,499円（26%OFF）- 通常価格：14,900円- 商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u10/- 特徴：Android 15搭載、10.1インチ画面、16GBメモリ、軽量設計、学習用やサブ機として最適！

【5G対応】DOOGEE Note59 - 5月新発売の高性能スマートフォン

note59イメージ図- スーパーSALE価格：20,900円（32%OFF）- 通常価格：27,900円- 商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/note59-sale/- 特徴：6.75インチ120Hz画面、最新Android 15、32GB RAM、6250mAh大容量バッテリー、5G+おサイフケータイ機能搭載

【上位版】DOOGEE U11 Pro - RAM30GB＋ROM256GBのハイスペックモデル

U11PROイメージ図- スーパーSALE価格：15,900円（33%OFF）- 通常価格：23,900円- 商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u11pro/- 特徴：Android 15、11インチ大画面、30GB RAM、2TB拡張対応、仕事も遊びも快適！

今だけの購入メリットまとめ：

- 楽天スーパーSALEで最大41%OFF！- 6月10日限定：楽天カード決済で4倍ポイント + DOOGEEストア追加1倍- 実質最大46%OFFのチャンス- 次回のSALEは3ヶ月後！今が最安値！DOOGEEとは？

中国発のグローバルブランドであり、先進的な技術力と高いコストパフォーマンスが特徴。Androidタブレット・スマートフォン市場で急成長中の注目メーカーです。2024年以降、日本市場でも着実にファンを増やしています。

6月10日は今年前半最後のビッグチャンス！

人気モデルは在庫限りで売り切れ注意。今すぐDOOGEE楽天公式ストアへアクセスして、史上最大のセール価格を体験しましょう！

▶ 楽天公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/doogee-store/