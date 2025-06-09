¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤·¤ç¤¦¤®¡×¤ò¥¥é¥¥é¤Ë¥Ç¥³¤Ã¤Æ»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤âÍ·¤Ù¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡Ú¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»ÜÃæ¡Û
¤³¤Î¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆÃÄ§
£±.¥é¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ó¤Ç±úÆÌ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤â³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤Ë
£².Ã±¤Ê¤ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
£³.À©ºî¤Ï´ôÉì¸©¤Î½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀßGreen bird¤¬Ã´Åö¤·¡¢¼«Î©»Ù±ç¤Ë¤â
£´.¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò»ë³Ð¾ã³²´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Ë´óÂ£
¥¢¥Ê¥í¥°¥²ー¥à¤Î³Ú¤·¤µ¤ä³Ø¤Ó¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡ª
¾´ý¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥Üー¥É¥²ー¥à¤Ë¤Ï¡¢Æó¼ê»°¼êÀè¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡¢Éé¤±¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢Â¾¼Ô¤ÈÍ·¤ÖºÝ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¿ô³ØÎÏ¤Ê¤É¡¢³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ÎÍ·¤Ù¤ë¥Üー¥É¥²ー¥à¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÉÔÊ¿Åù¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡ÖÍ·¤Ó¤«¤é³Ø¤Ö¡×ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿»ë³Ð¾ã³²Åö»ö¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ö»ë³Ð¾ã³²ÂÐ±þ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤·¤¿¤¤¡×
¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥Ç¥³¤É¤¦¤Ö¤Ä¤·¤ç¤¦¤®¡×¤Ï¡¢¾ã³²¤¢¤ë¤Ê¤·´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ÜºÙ
¥é¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ó¤Ç¥Ç¥³¤ë¤È¡¢¥³¥Þ¤Ë±úÆÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜ¤Ç¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¿¨¤Ã¤Æ¶ð¤Î¼ïÎà¤äÊý¸þ¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ë±úÆÌ¤ò¤Ä¤±¤Æ»ë³Ð¾ã³²¼ÔÂÐ±þ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¤Ç¤ÎÈ¿¶Á
¸«¤¨¤ë¤È¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥È¥¤TOY¢ö ¤¹¤Ã¤Æ¤´¤¯¤¤¤¤¡ª¡ª ¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¡ª¤³¤ì¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë ¥¥é¥¥é¡õ¥Ç¥³¥Ç¥³¡¢¿¨¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê
¶öÁ³X¸«¤«¤±¤Æ¡¢ ¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡ª¡× ¤È¡¢¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ ¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¤ã¢ö¡× ¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬µÞ¤¤¤Ç¤Æ¸í»ú¤À¤é¤±¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÆÉ¤ó¤Ç»Ù±ç¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª
¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¥Úー¥¸ÆÉ¤ó¤Ç¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¥¥é¥¥é¤·¤¿
´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤è¤ê¡¢±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥ë¹Í°Æ¼Ô¡¦ËÌÈø¤Þ¤É¤«¤µ¤Þ
¤É¤¦¤Ö¤Ä¤·¤ç¤¦¤®¤ò²Ä°¦¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥²ー¥à¤Ê¤Î¤Ç¤É¤Ê¤¿¤Ë¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥³¤É¤¦¤Ö¤Ä¤·¤ç¤¦¤®¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾´ý¤Î³Ú¤·¤µ¤ä±ü¿¼¤µ¤¬¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¦¤Õ¤¸¤¿¤Þ¤¤¤³¤µ¤Þ
¤ï¤¿¤·¤¬°ÊÁ°·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤·¤ç¤¦¤®cafe¡¡¤¤¤Ã¤×¤¯¡×¤Ë¤âÅÙ¡¹»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢³Àº¬¤Ê¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤È¤É¤¦¤Ö¤Ä¤·¤ç¤¦¤®¤Ï¤¸¤á¥Üー¥É¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ÎÊý¤È¤â¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¸µ¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥Ôー¤µ¤Þ
¾´ý¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¤Ï¡¢¿Í¤ò³Ö¤Æ¤ë³Àº¬¤¬Ìµ¤¯¡¢ÀÊÌ¤äÇ¯Îð¤òÌä¤ï¤º¡¢¤Þ¤¿¡¢¹ñÀÒ¤âÄ¶¤¨¤Æ°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÍ·¤Ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¾ã³²¼Ô¤ÎÊý¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡È¥Ç¥³¡É¤ÇÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Êý¤ÈÍ·¤Ü¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾ã³²¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Í·¤Ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¹¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ø»º»ÜÀßGreen bird¤µ¤Þ
https://www.minokamo.or.jp/green/
¾ã³²¤Î¤¢¤ë¤Ê¤·¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¿Í¤Î³Àº¬¤ò¤Ê¤¯¤¹¿´¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤ò¡¢¿È¶á¤ÊÍ·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¥Ç¥³¤É¤¦¤Ö¤Ä¤·¤ç¤¦¤®¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ©ºî¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¶È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È¤½¤ÎÂ¾¼è¤êÁÈ¤ß
»Ù±ç¶â¤Ë¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ë³Ð¾ã³²´ØÏ¢¤ÎÃÄÂÎ¤µ¤Þ¤Ø¡Ö¥Ç¥³¤É¤¦¤Ö¤Ä¤·¤ç¤¦¤®¡×¤ò´óÂ£¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ë³Ð¾ã³²´ØÏ¢¤Î¶µ°éµ¡´Ø¡¦»Ù±çÃÄÂÎ¤Ç´óÂ£¤Î¤´´õË¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥©ー¥à(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtAB5-hUZQw97CGe4GbYCuV_TvmninRfZnZsL0g1rSwZ3Kag/viewform)¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ÆÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤£±¤Ä¤º¤Ä¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
7·î25Æü¡¡¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°½ªÎ»
8·î¾å½Ü¡¡¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¤É¤¦¤Ö¤Ä¤·¤ç¤¦¤®¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî³«»Ï
9·î¾å½Ü¡¡½ç¼¡È¯Á÷³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥º¡õ¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ä°³Ð¤ä»ë³Ð¤ò¼×ÃÇ¤·¡¢Ãç´Ö¤È°ì½ï¤ËÆæ²ò¤¤¹¤ë¡ÖÆæ²ò¤¤Ç³Ø¤Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¸¦½¤¡×¤òÄó¶¡¡£
¾ã³²¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï²¿¤«¤ò¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥º¡õ¥×¥ì¥¤
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§650-0012¡¡Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èËÌÄ¹¶¹ÄÌ3-5-10 norosi.kobe
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÏÂµ×°æ¹áºÚ»Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
(1)¸Ä¿ÍµÚ¤Ó´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸þ¤±¤Î¸¦½¤¡¦¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä
(2)£Ä£Å£É¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¶½¶È¤Î´ë²è¡¢Î©°Æ¡¢´Æ½¤µÚ¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
(3)¾ã³²¼Ô¤Ë´Ø¤ï¤ë»Ù±ç¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¢Î©°Æ¡¢´Æ½¤µÚ¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
(4)½ñÀÒ¡ÊÅÅ»Ò´Þ¤à¡ËÅù¤Î´ë²è¡¢ÊÔ½¸¡¢À½ºî¡¢½ÐÈÇµÚ¤ÓÈÎÇä»ö¶È
HP¡§https://riseandplay.studio.site/
note¡§https://note.com/riseandplay