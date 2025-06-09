R¡¦¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¡Ô¥µ¥í¥á¡Õ£¶·î£²£·Æü(¶â)¸ø³«¡ª¥ª¥¹¥«ー¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¤Î·æºîµº¶Ê¤Ë´ð¤Å¤¯¾×·âºî¤òÏÃÂê¤Î¿·±é½Ð¤Ç¡ªÍ½¹ð¡õ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±ÇÁü ²ò¶Ø¡ª

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[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=Mycph90jvRA ]
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¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.shochiku.co.jp/met/program/6002/(https://www.shochiku.co.jp/met/program/6002/)
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https://prtimes.jp/a/?f=d53064-311-33c62d6e84e68aec6fdcc0aff2e87be0.pdf
MET¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¸ø¼°HP :
https://www.shochiku.co.jp/met/