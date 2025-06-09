¡Ú¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¡Û¥Áー¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ2Ì¾¤È¤Î2025-26¥·ー¥º¥ó·ÀÌó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

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2005-06¡¡West California Football Association ¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ìー¥Êー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Orange Cove High School ¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ìー¥Êー
2007-08¡¡Long Beach Breakers¡ÊABA¡Ë¥Ø¥Ã¥É¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ìー¥Êー
2008¡¡¡¡ Los Angeles Galaxy U16¡ÊMLS¡Ë¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ìー¥Êー
2008-09¡¡Los Angeles Dodgers¡ÊMLB¡Ë¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ìー¥Êー
2009-10¡¡South Gate High School ¥Ø¥Ã¥É¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ìー¥Êー
2010-22¡¡³ô¼°²ñ¼ÒBright Body
2022-23¡¡Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ëU20/U21 ¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ìー¥Êー
2022-¡¡¡¡ ¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ
2025-¡¡¡¡ JOC¶¯²½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¡Ë
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2019-¡¡¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¡¡¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¥È¥ìー¥Êー¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥³ー¥Á
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