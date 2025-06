¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Alternative Rap Battle-¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼ÂÏ¿¡ª¼ö¤ï¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ªÅ¹～¤½¤³¤Ë¤¤¤ë～¡×ËÜÆü³«ºÅ¡ª

アイディアファクトリー株式会社

スマートフォン向けゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』にて、イベント「実録!呪われたビデオ店~そこにいる~」を本日開始いたしました。

■イベント「実録!呪われたビデオ店~そこにいる~」

開催期間:2025年6月9日(月)17:00~2025年6月20日(金)10:59

ヨコハマにはとある潰れた『レンタルビデオ店』がある。

“幽霊が出る”と噂のその店で一夜を明かそうと集まったのは、

怪談モノの新作の取材に訪れた幻太郎、

動画の撮影に訪れた簓、

そして、この店を所有する火貂退紅の命を受けた左馬刻の3人だった。

やがて、時計の針は丑三つ時を指し示し……

いわくつきのこの場所で、肝試しが始まる――!

イベントでは、楽曲をプレイしてイベントptやイベントアイテムを集め、書き下ろしのイベントストーリーや「SSR【撮れ高バッチリ】白膠木簓」をはじめとした豪華報酬を獲得することができます。SSR【撮れ高バッチリ】白膠木簓は、イベントチケット(緑)を手に入れ「実録!呪われたビデオ店~そこにいる~ 報酬BOX Gコレクト」を回すことでも手に入れることが可能です。詳細については、アプリ内のお知らせをご確認ください。

■実録!呪われたビデオ店~そこにいる~ Gコレクト

▲SSR【撮れ高バッチリ】白膠木簓

開催期間:2025年6月9日(月)17:00~2025年6月20日(金)10:59

イベント期間中に同時開催されている「実録!呪われたビデオ店~そこにいる~ Gコレクト」では、「SSR【いわくつきのシマ】碧棺左馬刻」「SSR【南無阿弥陀仏】夢野幻太郎」の2点がイベントの特効カードとして登場します。

▲SSR【いわくつきのシマ】碧棺左馬刻▲SSR【南無阿弥陀仏】夢野幻太郎

その他、イベント限定報酬カード「SSR【撮れ高バッチリ】白膠木簓」や「碧棺 左馬刻」「夢野 幻太郎」「白膠木 簓」の既存カードなどにもイベントpt獲得量やイベントアイテム獲得数がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。イベントの特効カードについての詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■実録!呪われたビデオ店~そこにいる~ ログインボーナス

開催期間:2025年6月9日(月)17:00~2025年6月20日(金)10:59

イベント開催にあわせて、「実録!呪われたビデオ店~そこにいる~ ログインボーナス」を開催します。

期間中にアプリにログインすると、イベントが進めやすくなる「ライズドリンクEX+」「オートプレイカセット」などのアイテムを獲得することができます。

■June シブヤ Gコレクト

開催期間:2025年6月1日(日)00:00~2025年6月30日(月)23:59

「SSR【in the silence】飴村乱数」「SSR【in the silence】夢野幻太郎」「SSR【in the silence】有栖川帝統」を獲得することができるGコレクトを開催しています。

■その他のキャンペーン

▲SSR【in the silence】飴村乱数▲SSR【in the silence】夢野幻太郎▲SSR【in the silence】有栖川帝統

▽SUDDEN SCRATCH!!~Special~

開催期間:2025年6月7日(土)00:00~2025年6月13日(金)23:59

イベント期間中、KILLER SCRATCH!!をプレイするとライズ消費量に応じた確率でSUDDEN SCRATCH!!が発生します。SUDDEN SCRATCH!!をプレイすると、通常の報酬アイテムの他、限定アイテム「SUDDENコイン」を獲得することができます。「SUDDENコイン」を集めることで、「Ultimate Gコレチケット」やこれまでに登場したストーリーカード【Live it up】シリーズを最大5枚まで獲得できるほか、「A.R.B remix」楽曲などと交換することが可能です。Specialの期間中は、SUDDENコインの獲得量が通常のSUDDEN SCRATCH!!開催時より増量しており、最大18000個まで集めることができます。詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

▽コイン獲得量ボーナスキャンペーン

開催期間:2025年6月8日(日)00:00~2025年6月19日(木)23:59

「スキルスターマテリアル:SSR」など豪華アイテムと交換できる限定コイン交換をはじめ、ビンゴミッションやログインボーナス、KILLER SCRATCH!!をプレイした際のコイン獲得量が2倍になるキャンペーンなどを開催しています。詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

【アプリダウンロードURL】

[App Store]

https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

[Google Play]

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

[Amazonアプリストア]

https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK

※各ストア内で検索する場合「ヒプノシスマイク -A.R.B-」と入力してください。

【ゲーム概要】

タイトル:ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-(オルタナティブラップバトル)

対応プラットフォーム:iOS / Android / Amazon Appstore

サービス開始: 2020年3月26日(木)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金型)

公式サイトURL:https://hypnosismicarb.com/

公式SNS:【ゲーム】ヒプノシスマイク -A.R.B- https://x.com/hypnosismic_arb

配信元/開発運営:株式会社アイディアファクトリープラス

権利表記:(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会

※「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-」は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」を原作とするゲームアプリです。

※「株式会社アイディアファクトリープラス」(代表取締役社長:佐藤 嘉晃/所在地:東京都豊島区)は、アイディアファクトリー株式会社(代表取締役社長:佐藤 嘉晃/所在地:東京都豊島区)と株式会社オルトプラス(代表取締役CEO:石井 武/本社:東京都豊島区)との合弁会社です。

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。