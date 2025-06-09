¥Ï¥¨¤Î½¸ÃÄ¤Ç¤Ï¸ÄÀ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¡ÖÂçÃÀ¤µ¡×¤òÀ¸¤à～¸ÄÂÎ´Ö¤Î³èÆ°ÎÌ¤Î°ã¤¤¤¬·²¤ìÁ´ÂÎ¤ÇÂçÃÀ¤ÊÃµº÷¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹～
¡¡ÀéÍÕÂç³ØÂç³Ø±¡Í»¹çÍý¹©³ØÉÜÇî»Î¸å´ü²ÝÄø£±Ç¯¤Î±ü»³ÅÐ·¼»á¤ÈÆ±Âç¹ñºÝ¹âÅù¸¦µæ´ð´´¤Îº´Æ£Âçµ¤ÆÃÇ¤½õ¶µ¡¢Âç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ±¡¤Î¹â¶¶Í¤Ëá½Ú¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ìó100¼ïÎà¤Î¥¥¤¥í¥·¥ç¥¦¥¸¥ç¥¦¥Ð¥¨·ÏÅý¡ÊÃí£±¡Ë¤ÎÀ®Ãî¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸ÄÂÎ´Ö¤Î¹ÔÆ°¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤¬·²¤ì¹ÔÆ°¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸ÄÂÎ´Ö¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¼¨¤¹½¸ÃÄ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤½¸ÃÄ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢±Â¤Ê¤É¤òÃµº÷¤¹¤ë¹ÔÆ°¤¬¤è¤êÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤È¤¯¤Ë¸ÄÂÎ´Ö¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¡¢·²¤ìÁ´ÂÎ¤Î¹ÔÆ°¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥¨¤Î·²¤ì¤¬¿·¤¿¤Ê¹ÔÆ°ÆÃÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤Î´Ø·¸¤ÎÍý²ò¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï2025Ç¯£¶·î£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹ñºÝ³Ø½Ñ»ïJournal of Experimental Biology¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¡¡¼«Á³³¦¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÆ°Êª¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê·²¤ì¹ÔÆ°¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·²¤ì¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸¼ï¤Î¸ÄÂÎ¤ÏÆ±¤¸À¼Á¤ò¤â¤Ä¡×¤³¤È¤ò²¾Äê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ò¥È¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¥¨¤Ê¤É¤Îº«Ãî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ì¤Ä¤Î¼ï¤Î¤Ê¤«¤Ë¹ÔÆ°¤Î¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê»²¹ÍÊ¸¸¥£±¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ïÆâ¤Î¹ÔÆ°Åª¤ÊÂ¿ÍÍÀ¤¬¡¢·²¤ìÁ´ÂÎ¤Î¹ÔÆ°¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¿Þ£±¡Ë¡£
¿Þ£±. ¥Ï¥¨¤Ë¤â¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë
¢£¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¼¨¤¹Â¿¿ô¤Î¥·¥ç¥¦¥¸¥ç¥¦¥Ð¥¨·ÏÅý¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢½¸ÃÄÆâ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ÎÄøÅÙ¤ò¿Í°ÙÅª¤ËÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍÀ¤¬·²¤ì¹ÔÆ°¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤È¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸·ÏÅýÍ³Íè¤Î¥Ï¥¨£¶Æ¬¤Ç¹½À®¤·¤¿¶Ñ¼Á½¸ÃÄ¤È¡¢£²¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë·ÏÅý¤ò£³Æ¬¤º¤Äº®¤¼¤ÆÂ¿ÍÍÀ¤ò¤â¤¿¤»¤¿°Û¼Á½¸ÃÄ¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½¸ÃÄ¤òÄ¾·Â£³cm¤Î±ß·Á¤Î¶õ´Ö¤ËÆ³Æþ¤·¡¢£µÊ¬´Ö¼«Í³¤Ë¶õ´ÖÆâ¤òÃµº÷¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¡¢Æ°²è²òÀÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ï¥¨¤Î¹ÔÆ°¤ò°ÜÆ°Â®ÅÙ¤ÈÃµº÷¤ÎÌÖÍåÀ¡¢¶õ´Ö¤Î¹¥¤ß¡¢Ää»ß»þ´Ö¤Î£´¤Ä¤Î»ØÉ¸¤ÇÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶Ñ¼Á½¸ÃÄ¤Ç¤Ï¸ÄÂÎ¤¬¶õ´Ö¤ÎÃ¼¤ò¹¥¤ó¤ÇÊâ¤¯·¹¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢°Û¼Á½¸ÃÄ¤Ç¤ÏÃæ±ûÉÕ¶á¤âÊâ¤²ó¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£°ìÈÌ¤Ë¡¢¤Ò¤é¤±¤¿¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢Å·Å¨¤Ê¤É¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡Ö¶õ´Ö¤ÎÃæ±ûÉô¡×¤òÊâ¤¯¹ÔÆ°¤Ï¡¢Æ°Êª¤Î¡ÖÂçÃÀ¤µ¡×¤òÉ½¤¹¼çÍ×¤Ê¹ÔÆ°»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê»²¹ÍÊ¸¸¥£²)¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢·²¤ìÆâ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¡¢·²¤ìÆâ¤Î¸ÄÂÎ¤Î¹ÔÆ°¤ò¡ÖÂçÃÀ¤Ë¤·¤¿¡×¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Û¼Á½¸ÃÄ¤Î¹½À®¡Ê·ÏÅý¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¤Î´üÂÔÃÍ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂçÃÀ¤µ¤¬ºÇÂç¤ÇÌó30%¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ£². Â¿ÍÍÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÃÀ¤µ¤¬¸þ¾å¤·¤¿
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÂçÃÀ¤µ¤¬¤à¤·¤íÄã²¼¤¹¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÈÂçÃÀ¤µ¤Î¸þ¾å¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿·ÏÅý´Ö¤Î³èÆ°ÎÌ¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¹ÔÆ°¤¬ÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÄÂÎ¤¬¸ß¤¤¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¸½¾Ý¤Ï¡Ö¼Ò²ñÅªÂ¥¿Ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÅªÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ëÂçÃÀ¤µ¤Î¸þ¾å¤Ï¡¢¥Ï¥¨¤¬¶õ´ÖÆâ¤òËþÊ×¤Ê¤¯Ãµº÷¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë±Â¤Ê¤É¤Î»ñ¸»¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¼ïÆâ¤Î¹ÔÆ°Â¿ÍÍÀ¤¬¼Ò²ñÅªÂ¥¿Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿µ®½Å¤Ê¸¦µæÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÀ¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤¬·²¤ì¹ÔÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢À¸Êª¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬Æ³¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤ò¾ÜºÙ¤ËÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ°Êª¤Î¼ïÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÄÀ¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤ÎÌò³ä¤ä¸ÄÀ¤Î¿Ê²½¤ÎÍý²ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍÀ¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ÍÑ¸ì²òÀâ
Ãí1¡Ë·ÏÅý¡§Ìî³°¤ÇºÎ½¸¤µ¤ì¤¿1¸ÄÂÎ¡Ê»ó¡Ë¤Î»ÒÂ¹Æ±»Î¤Ç¸òÇÛ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¸òÇÛ½¸ÃÄ¤Î¤³¤È¡£³Æ·ÏÅý¤Ï1¸ÄÂÎ¤Î»ó¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î»ó¤Î°äÅÁÅªÆÃÄ§¡ÊÉ½¸½·¿¡Ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Æ±¤¸·ÏÅý¤Î¸ÄÂÎ¤É¤¦¤·¤Ï°äÅÁÅª¤Ê¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¸Â¤ê¤Ê¤¯¾®¤µ¤¯¡¢¥¯¥íー¥ó¸ÄÂÎ¤È¤ß¤Ê¤»¤ë¡£
¢£¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î½õÀ®¶â¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¿ë¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦²Ê³Ø¸¦µæÈñ½õÀ®»ö¶È¡ÖÅ·¼Ùµ´¹ÔÆ°¤¬½¸ÃÄ¤ËµÚ¤Ü¤¹¼Ò²ñÅª¡¦À¸ÂÖ³ØÅª±Æ¶Á¤È¤½¤Î°äÅÁ´ðÈ×¡×¡ÊJP23H03840¡Ë
¡¦²Ê³Ø¸¦µæÈñ½õÀ®»ö¶È¡Ö¸ÄÂÎ¤ÎÉÔ¶Ñ°ìÀ¤¬¤â¤¿¤é¤¹½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤ÎÂ¿µ¡Ç½À¡§½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤Î¹â¼¡°äÅÁ´ðÈ×¤ÈÀ©¸æ¡×¡Ê22H05646¡Ë
¢£ÏÀÊ¸¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Genetic heterogeneity induces non-additive behavioural changes in Drosophila
Ãø¼Ô¡§Takahira Okuyama, Daiki X. Sato, Yuma Takahashi
»¨»ïÌ¾¡§Journal of Experimental Biology
DOI¡§10.1242/jeb.249449(https://doi.org/10.1242/jeb.249449)
¢£»²¹ÍÊ¸¸¥1
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Balanced genetic diversity improves population fitness
»¨»ïÌ¾¡§Proceedings of the royal society B
DOI¡§10.1098/rspb.2017.2045
¢£»²¹ÍÊ¸¸¥2
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Is boldness affected by group composition in young-of-the-year perch (Perca fluviatilis)?
»¨»ïÌ¾¡§Behavioral Ecology and Sociobiology
DOI¡§10.1007/s00265-004-0834-1