2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¥Þ¥ë¥±½£½µ´Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡ÖTHE POWER OF FASHION MARCHE~ ¥Þ¥ë¥±½£¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¡×³«ºÅ

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Massimiliano Giangrossi, Iris Noble, Dolce Vita Studio, Tombolini, Luca Polo Rossi, Loriblu,
Francescatti, Galmen, Dami, Sorbatti, Orlandi, Enrico Cuini