サンエイト貿易株式会社（製菓製パン向け原材料輸入販売）がオリジナルブランド名を「SUN-EIGHT+（サンエイトプリュス）」に改変し始動！新商品第一弾アーモンド菓子を発売。早期受注キャンペーン実施中。

サンエイト貿易株式会社

サンエイト貿易株式会社は原材料や人件費の高騰など製菓・製パン及び外食品業界を取り巻く環境が大きく変化している中、変わりゆくお客様のニーズに真摯に向き合い寄り添っていきたいという強い思いから、オリジナルブランド名を「SUN-EIGHT+（サンエイトプリュス）」に改変しスタートいたしました。

同ブランド下では、シェフの創造性を掻き立てる原材料「カテゴリー名：クレアシオン」、利便性を備えた半製品・完成品「カテゴリー名：アンヴィタシオン」の2つの柱を設け、ご提案してまいります。

SUN-EIGHT+（サンエイトプリュス）とは：https://www.sun-eight.com/brand-suneight/

サンエイトプリュス改変後の第1弾として、2025年6月よりアーモンド菓子を発売。

世界生産量0.2％という希少価値の高いスペイン産マルコナ種アーモンドホール、KAOKAのオーガニック・フェアトレードチョコレート、大西洋の海水から自然の力を利用して作られたゲランドの塩など、

環境への配慮や社会貢献につながるエシカルな素材を使用した当社オリジナルの「アマンド・サレ」、「アマンド・ショコラ」です。

マルコナ種の特徴である甘みと柔らかな食感、KAOKAの力強いカカオ感、ゲランドのミネラル豊富でまろやかな味わい、それぞれの素材が互いを引き立て、調和した美味しさとなっています。

2025年6月発売サンエイトプリュス アマンド・サレ

◨ 商品形態 １kg×8（アルミ袋）

◨ 賞味期限 製造後180日

◨ 保存方法 高温多湿、直射日光を避け、

常温で保存

◨ 使用原料 ゲランド セル・ファン

2025年12月発売予定サンエイトプリュス アマンド・ショコラ・ノワール

◨ 商品形態 １kg×8（アルミ袋）

◨ 賞味期限 製造後180日

◨ 保管方法 高温多湿、直射日光を避け、

20℃以下で保存

◨ 使用原料 KAOKA トロアコンチネンツ 61％

2025年12月発売予定サンエイトプリュス アマンド・ショコラ・レ

◨ 商品形態 １kg×8（アルミ袋）

◨ 賞味期限 製造後180日

◨ 保管方法 高温多湿、直射日光を避け、

20℃以下で保存

◨ 使用原料 KAOKA ミコロ 32％

※「アマンド・ショコラ・ノワール」「アマンド・ショコラ・レ」は冬季数量限定販売となり、現在早期受注キャンペーンを実施中です：https://www.sun-eight.com/product-guide/suneight001/

【サンエイト貿易株式会社】

1979年に設立した洋菓子を中心とした高級製菓原材料の専門商社。KAOKAオーガニック・フェアトレードチョコレートやBABBIナッツペーストなどの世界の選りすぐりの製品を取扱いしています。また、それらを原料に国内の協力工場で加工した新鮮かつ高品質なオリジナル商品の開発も行い、全国の製菓・製パン原材料取扱問屋、製菓製パンメーカー、パティスリー、ホテルなどにお届けしています。

所在地 : 〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館22階

事業内容 : 製菓・製パン原材料など高級食材の輸出入販売

公式HP：https://www.sun-eight.com/

公式Instagram: https://www.instagram.com/sun_eight_trading/

公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/channel/UCVREH9hs2EdDmte7mwF42kg