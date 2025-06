ファンがプロデュースしたTOMORROW X TOGETHER日本オリジナル商品 “PRODUCED BY MOA”『Summer Together #MOAと過ごす夏』発売決定！

株式会社HYBE JAPAN

グローバルに活躍する5人組グループTOMORROW X TOGETHERの、ファンプロデュース型MERCHANDISE、 “PRODUCED BY MOA”『Summer Together #MOAと過ごす夏』の発売が決定しました。

TOMORROW X TOGETHER JAPAN ORIGINAL MERCHANDISE “PRODUCED BY MOA”とは、TOMORROW X TOGETHERのファンクラブである「TXT GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MOA MEMBERSHIP (JP) 」会員のアンケート結果を元に、撮影コンセプトやアイテムが決定された初のファンプロデュース型MERCHANDISE企画です。

たくさんのMOA(TOMORROW X TOGETHERのファンの呼称)のみなさんにご応募いただいた中から『浴衣コンセプト』に決定し、『Summer Together #MOAと過ごす夏』MERCHANDISEを販売する運びとなりました。

MOA待望のメンバーの浴衣姿や、MOAと一緒過ごす夏をイメージした姿がたくさん盛り込まれた、夏らしいアイテムが満載です。

メンバーと電話をしているような体験のできるMOSHI MOSHI CARDが入ったMOA LIMITED SETや、MOA LIMITED DIARY PHOTOBOOKと、MOA限定アイテムもラインナップされています。

MOAのみなさんの素敵なアイディアでプロデュースされたアイテムをぜひチェックしてみてください!

【TOMORROW X TOGETHER JAPAN ORIGINAL MERCHANDISE “PRODUCED BY MOA”

『Summer Together #MOAと過ごす夏』 予約販売概要】

■販売商品

・PHOTO CARD (RANDOM)

・PHOTO CARD 10SET (RANDOM)

・INSTANT PHOTO CARD (RANDOM)

・CAN BADGE (RANDOM)

・ACRYLIC STAND (SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI)

・FABRIC POSTER (SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI)

・KEYRING

・4 CUTS PHOTO HOLDER (SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI)

・WATER BASED PERFUME (SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI)

・GLASS

・POUCH

・SCRUNCHIE SET

・S/S T-SHIRT

・CROP S/S T-SHIRT (M / L)

■「TXT GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MOA MEMBERSHIP (JP) 」会員限定商品

・MOA LIMITED SET #MOAと過ごす夏 (SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI)

・MOA LIMITED DIARY PHOTOBOOK #MOAと過ごす夏

■購入数制限

お一人様1会計につき、各商品5個まで

※より詳細な購入数制限については公式サイトをご確認ください

■予約販売期間

2025年6月10日(火)12:00~2025年6月15日(日)17:59

※商品は数に限りがございます。予約販売期間中であっても商品が上限数へ達し次第、販売を終了いたします。

■予約販売サイト

TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop(https://go.weverse.io/qt3S/0xdnfcmf)

※本プロジェクトはWeverse Shop内のWeverse Japan国内発送商品が対象になります。

■商品発送日

2025年8月28日(木)以降順次発送予定

※商品の発送は日本国内のみ対応可能です。

【TOMORROW X TOGETHER】

TOMORROW X TOGETHERはHYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICに所属するSOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIで結成された、5人組ボーイグループ。グループ名の「TOMORROW X TOGETHER」は「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という意味を持つ。

2020年1月にシングル「MAGIC HOUR」で日本デビュー。同年発売の2nd Album『The Dream Chapter: ETERNITY』でオリコン週間アルバムランキング1位を記録して以降、最新作7th Mini Album『The Star Chapter: SANCTUARY』まで11作連続で1位を記録(2024年11月18日付)し、海外アーティストによるアルバム連続1位獲得作品数歴代1位の記録を保有している。また日本4th Single『誓い (CHIKAI)』は75万枚以上出荷され、日本レコード協会のゴールドディスク認定(2024年9月度)でトリプル・プラチナ認定を獲得した。

音盤成績だけにとどまらず、アメリカ・シカゴの大型音楽フェスティバル「Lollapalooza」に2年連続(2022~2023)参加、2023年にはK-POPグループとしては初めてヘッドライナーとして招待されるなど、世界の公演市場でも影響力を急速に拡大しており、2024年には自身初でK-POPアーティスト史上最速となる4大ドームツアーの開催し30万人以上を動員。年末には『第66回 日本レコード大賞』で自身初となる「特別賞」を受賞し、『第75回NHK紅白歌合戦』にもK-POPボーイグループとして唯一出場した。

2025年4月からは新曲「Rise」と「Step by Step」がTVアニメ『BEYBLADE X』オープニングテーマと、『めざましどようび』テーマソングに異例の2曲同時タイアップが決定するなど、日本での人気と注目度が爆発的に高まっている。

※画像ご使用の際は「(C) BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.」のコピーライト表示をお願いします。