XEX×ジョニーウォーカーブルーラベル“MUSIC LIVE & DJ SPECIAL NIGHT”開催

世界 180 以上の国々で酒類ブランドを展開する英国大手酒造企業ディアジオ社の完全子会社ディアジオジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小泉達也、以下ディアジオ ジャパン)は、保有するジョニーウォーカー ブルーラベルと、株式会社ワイズテーブルコーポレーション(代表取締役社長 :船曵 睦雄、本社:東京都港区赤坂)が運営する「XEX TOKYO」とのコラボレーションの企画第4弾として、G月20日(金)に「XEX × JOHNNIE WALKER BLUE LABEL MUSIC LIVE & DJ SPECIAL NIGHT」を開催します。

コラボレーションについて

開放感あふれる寛ぎのひと時を提供し続けているXEX。究極のブレンドによりジョニーウォーカーの

頂点を極めたラグジュアリースコッチウイスキー、ジョニーウォーカー ブルーラベル。二つのラグジュアリーブランドのコラボレーションにて、両者の魅力を堪能いただける様々なコラボレーション企画、2024年7月の第一回以降、4回目となるコラボレーションイベントをお届けします。

6月20日(金)に開催する「XEX x JOHNNIE WALKERBLUE LABEL MUSIC & LIVE SPECIAL NIGH

T」は、LIVE、DJ による音楽が流れる中、ジョニーウォーカー ブルーラベルをお楽しみいただけるプレミアムな一夜をお届けします。

Live出演に、ストリーミングで総再生回数は1,100万回越え、FUJI ROCK FESTIVAL ’24 に出演するなど注目を集めるソウルシンガー、プロデューサー「Nenashi」が登場。

DJには、40年以上に渡り第一線で活躍を続ける、レコード番長こと須永辰緒(Sunaga t Experience)

を筆頭に、Sam is Ohm, Ne-NYOが出演する。

XEX × JOHNNIE WALKER BLUE LABEL MUSIC LIVE & DJ SPECIAL NIGHT概要

日程:2025年G月20日(金)13:00~23:00

会場:「XEXTOKYO」

〒100-G701 東京都千代田区丸の内1-3-1大丸東京13F

料金:チャージ 3,000円(税込)

※事前のお席のご予約はXEX TOKYO(電話03-6266-0065)まで

出演者情報

■Nenashi

シンガー/ラッパー/プロデューサー。歌、ラップ、ビートボックスまでを自由に使いこなすソウルシンガー、プロデューサー、Hiro-a-keyによるプロジェクト。アジア人としてR&B 、ソウルミュージックを世界に向けて発信することに対するレッテルや先入観をなくし、純粋に音楽だけを聴いてほしいという思いから、共通言語である英語で歌い、国籍や顔などアイデンティティーを一切公表せずに活動を開始。これまでアメリカ、カナダ、ブラジル、バハマ、アルゼンチン、韓国、香港、タイ、カザフスタ

ン、フランス、イギリス、ドイツ、スイスなど20ヶ国以上の地域を転々と旅しては異文化に触れてきた Hiro-a-keyは、自らを”根無し草”と重ね合わせ、アーティスト名をNenashiと名付ける。2024年4月にリリースしたデビューアルバム『Found in Tokyo』では、Hocus Pocusの20syl (フランス)、J.LAMOTT A すずめ (イスラエル)、Daichi Yamamoto (日本)、FORD TRIO (タイ)、Mike Larry Draw (アメリカ) など世界各国の豪華アーティストをフィーチャー。ストリーミングで総再生回数は1,100万回越え、FUJI ROCK FESTIVAL ’24 に出演、タワーレコードの広告シリーズ「NO MUSIC, NO LIFE.@」への登場、さらに中国、タイを巡るアジアツアーを果たすなど注目を集めた。また、オーディオブランド「Beats」のスペシャルムービーのテーマ曲を担当、720万人フォロワーを持つハワイが生んだTikTokスター Halia Beamerをはじめ、ホセ・ジェイムズ、Chara、加藤ミリヤ、Aile The Shota、Ovall、Sincere、LHRHN D、THE SUPER FLYERS、SMOKIN’theJAZZ、maeshima soshi、Snowkなど国内外のアーティストのプロデュース・客演・ソングライディング・コーラスを手がけるなど積極的に活動の場を広げている。 アイデンティティを明かした後もさまざまなジャンルや世界の文化からインスピレーションを得て、作品ごとに進化するNenashiの旅は続く。

■須永辰緒(sunaga t experience)

DJプレイでは国内47都道府県を全て踏破。また各国大使館と連動して北欧諸国=日本の音楽交流に尽

力、欧州やアジア、アメリカなど世界各国での海外公演は多数。ジャズ・コンピレーションアルバム

『須永辰緒の夜ジャズ』は20作以上を継続中。国内外の多数のリミックスワークに加えソロユニット"Sunaga t experience"としてアルバムは7作を発表。アナログ啓発活動として自身主宰のレーベル「DISC MINOR」からヴァイナルのみのリリースも活発。Dancyu Webにて料理の連載やミシュラン店の音楽ブランディング、出身地である栃木県足利市の「あしかが未来応援大使」として地域でも活動中。公益社団法日本芸能実演家協議会会員における一般社団法人「Japan Dance Music&DJ associatio n」理事。

Instagram: https://www.instagram.com/tatsuo_sunaga/

■Sam is Ohm Producer / DJ

Aile The Shota、ゴスペラーズ、MALIYA、s**t kingz、REIKO、SIRUP、倖田來未、鈴木真海子、鎮座D OPENESS、

様々なアーティストへ楽曲、REMIXを提供し、また、C.P. CAMPANY、doublet、GUCCI、converse、などの企業へCM楽曲や、ショー音楽、劇伴音楽も担当し、幅広く活動中。

音楽を作る事を念頭に置きつつ健康にも気を使っていきたい。



■NE-NYO

2007年クラブDJとしてのキャリアをスタート。ターンテーブリズムに魅了され、2012年に単身渡米。L Aの様々な音楽シーンを経験し、男勝りのプレイを武器にDJとして更に活躍の場を広げてきた。また、自らもダウンタウンLAでパーティーを主催し、帰国後にはRas-GやD-Stylesの日本ツアーを企画するなど、オーガナイザーとしても活躍している。2018年にはルーブル美術館アブダビで行われた世界初のターンテーブルオーケストラの一員に選ばれ、2013年には念願のDMCのファイナリストに選ばれた。

XEXについて

日常から解き放たれる上質な時間と空間を、ゆったりとしたハイグレードな空間に複数の業態を備えた複合型レストラン。お客様おひとりおひとりに、心からくつろげる、特別な時間を楽しんでいただきたい。XEXは本物の「おもてなし」を追求し続けています。

エントランスを入ると、そこは非日常の空間。

イタリアン、バー、和食、鉄板焼など、多彩な食の楽しみ方をこだわりの空間でご提供。

バーで食前酒を楽しんでからイタリアンのメインダイニングへ。デザートはラウンジで生演奏とともに。夜景を眺めながら一日を締めくくる一杯を。ここにしかない豊かで特別な時間をご提供いたします。

■ジョニーウォーカー ブルーラベルについて

神秘性、希少性、高貴さを意味する「⻘」を冠したジョニー ウォーカーの最高峰にして、200 年にわたり継承されてきたブレンディング技術の粋を集めた、究極のブレンデッドウイ スキー。

スコットランドの隅々から厳選された原酒の中でも、一万樽に一樽しか存在しない、極めて希少性の高い熟成の頂点に達した原酒だけがブルーラベルになることを許されます。

この上なく芳醇で、スモーキー。蜂蜜とフルーツが滑らかに層をなし、徐々にウッディーな香りへと姿を変えてゆく。そして力強く心地よい余韻がゆったりと長く続きます。

さらに詳しい情報は、ブランドサイトでご確認いただけます。ブランドサイト

ブランドサイト:https://www.johnniewalker.com/ja-jp/our-whisky/core-range/johnnie-walker-blue-label

