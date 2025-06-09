「没後80年記念 探偵作家・大阪圭吉展」を東京古書会館にて7/11(金)より開催
愛知県新城市出身の探偵作家、大阪圭吉（本名・鈴木福太郎）の自筆資料や著書、交友関係を紹介する「没後80年 探偵作家・大阪圭吉展」を7月11日～7月26日の期間、東京古書会館にて開催します。
大阪圭吉の没後80年を節目に、御親族のご協力の下、大阪圭吉の旧家に保存されている原稿・執筆メモ、交友関係者からの手紙・書簡、全著書を中心とした展示を行います。大阪圭吉の魅力を再認識し、仕事・交友関係を広く知っていただけますと幸いです。
■没後80年記念 探偵作家・大阪圭吉展 概要
日程 ：2025年7月11日(金)～7月26日(土)
※休館日：7月13日(日)、7月20日(日)、7月21日(月・祝)
開館時間 ：10時～18時 ※最終日のみ17時まで
会場 ：東京古書会館 2階 情報コーナー(東京都千代田区神田小川町3-22)
交通機関 ：JR「御茶ノ水」駅、都営地下鉄・東京メトロ「神保町」駅
入場料 ：無料
主催 ：盛林堂書房
後援 ：愛知県新城市、新城市教育委員会、新城市商工会、一般社団法人 新城市観光協会、新城市文化協会、JA愛知東農業協同組合
■プロフィール
大阪圭吉（おおさか・けいきち）
1912（明治45）年3月20日、愛知県新城市生まれ。本名・鈴木福太郎。別名・大阪圭吉、岬潮太郎。1932（昭和7）年、甲賀三郎の推薦で『新青年』に「デパートの絞刑吏」を発表してデビュー。以後、『新青年』『ぷろふいる』を中心に短編探偵小説を発表。1936（昭和11）年に初の単行本『死の快走船』（ぷろふいる社）を刊行。1942（昭和17）年、上京して日本文学報国会に勤務。翌年、応召。満州からフィリピンへと転戦し、1945（昭和20）年7月20日、ルソン島で病死。享年33。
■主な展示内容
【自筆資料からみる大阪圭吉】
大阪圭吉旧家保存の直筆原稿・執筆メモ
「主なき貯金」自筆原稿
自筆作品(目録)記録帳
【著書からみる大阪圭吉】
［戦前刊行書］
死の快走船・海底諜報局・ほがらか夫人・香水夫人・ここに家郷あり・人間燈台・仮面の親日
［戦後～現在刊行されている書籍］
とむらい機関車・創元推理文庫 他
［作品掲載雑誌］
新青年・ぷろふいる・キング・戦線文庫・満州良男・改造 他
大阪圭吉 戦前単行本
【交友関係からみる大阪圭吉】
江戸川乱歩・小栗虫太郎・海野十三・横溝正史他、大阪圭吉宛の手紙・書簡
■『没後８０年記念 探偵作家・大阪圭吉展』図録
本展開催に合わせて、展示図録の刊行を予定しております。
図録書影
大阪圭吉自筆資料・単行本・関係者からの書簡類をはじめ、本展示にて展示予定の全ての資料をカラーにて掲載。巻末には資料編として、著作・単行本・作品収録書籍一覧等も掲載します。
スペースの関係上、展示できない資料等もございますが、本図録で補完できる構成となっています。
『没後８０年記念 探偵作家・大阪圭吉展』図録
全200ページ（本編カラー168ページ、資料編32ページ）
会場特別頒価：2,500円（通常頒価：2,750円）