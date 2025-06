ＪリーグとKONAMIが共同開催するeスポーツ大会「eＪリーグ eFootball(TM) 2025シーズン」ＦＣ町田ゼルビアが初優勝を飾る

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(以下、Jリーグ)と株式会社コナミデジタルエンタテインメント(以下、KONAMI)は、基本プレー無料でPC、モバイル、家庭用で配信中の『eFootball(TM)』を競技タイトルとした公式eスポーツ大会「eJリーグ eFootball(TM) 2025シーズン」の決勝大会を6月7日(土)に開催し、FC町田ゼルビアが初優勝を決めたことをお知らせします。

「eJリーグ eFootball(TM) 2025シーズン」は、JリーグとKONAMIが共同開催する『eFootball(TM)』ユーザーなら誰でも参加可能な、J1・J2の全40クラブの頂点を決める公式eスポーツ大会。決勝大会は、厳しい予選を勝ち上がった16クラブのトーナメント戦となり、モバイル部門・PlayStation(R)部門の代表選手1名がそれぞれ対戦。トータルスコアで優勝クラブを決定しました。

決勝戦では、FC町田ゼルビアとアビスパ福岡が対戦。モバイル部門のFC町田ゼルビア・行徳 慎太郎選手が前半39分に先制すると、立て続けに2点を奪う猛攻で3-0の勝利を収め、影山 昭平選手にバトンを渡しました。

大量リードのアドバンテージをもって臨んだPlayStation(R)部門のFC町田ゼルビア・影山 昭平選手は、昨年の世界王者らしい試合巧者の試合運びを見せ、試合を完璧にコントロール。

1点を追加して、トータルスコア4-0で初の栄冠を手にしました。

見事、J1・J2全40クラブの頂点に輝いたFC町田ゼルビアの行徳 慎太郎選手、影山 昭平選手は、7月21日(月・祝日)にベルサール渋谷ガーデン(東京都渋谷区)で開催予定の『eFootball(TM)』世界No.1プレーヤーを決める「eFootball(TM) Championship 2025 World Finals」(以下、World Finals)への出場権を獲得しました。

J1・J2全40クラブの頂点に次ぎ、「世界No.1プレーヤー」の称号を目指し、世界中の猛者たちと対戦する両選手にご注目ください。

「eJリーグ eFootball(TM) 2025シーズン」 決勝大会アーカイブ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zvzDW3WP_tk ]

初の「eJリーグ」制覇を果たしたFC町田ゼルビア

行徳 慎太郎選手、影山 昭平選手のコメント

行徳 慎太郎選手(モバイル部門)

驚きと嬉しさが大きいです。『eFootball(TM)』プレーヤーとオフラインで対戦できて良い大会だったと思いますし、勝てて良かったです。

準々決勝、準決勝で勝利を収められず影山 昭平選手に助けてもらったので借りを返せてよかったです。

影山 昭平選手(PlayStation(R)部門)

大会を通してゲームプランが良かったと思います。決勝戦も主役になれるチャンスかと思いましたが、行徳 慎太郎選手に見せ場を持っていかれたのでなるべく相手に何もさせず試合を終わらせようとしました。勝ちにはこだわっていたので勝てて良かったです。

決勝大会トーナメント表

『eFootball(TM)』とは

長年多くのお客様に支えられてきた「ウイニングイレブン」は、大きく飛躍する本作への決意をこめて、新たなブランド名『eFootball(TM)』として生まれ変わりました。PlayStation(R)5版を含め対応するすべてのデバイスで“基本プレー無料”で

遊べるようになるなど、ゲームプレーや遊び方を一新しました。

現実の試合で活躍した選手や注目リーグの選手、サッカー史に名を刻むレジェンド選手などを獲得・育成して”自分だけ”のオリジナルチームで戦う「ドリームチーム」で楽しめるほか、オンラインで最大3vs3の協力プレーが楽しめる「Co-op」で“熱狂”を体感できます。

eFootball(TM)公式サイト: https://www.konami.com/efootball/ja/(https://www.konami.com/efootball/ja/)

公式Xアカウント: @we_konami

タイトル:eFootball(TM)

メーカー:KONAMI

ジャンル:サッカー

配信日:2024年9月12日

希望小売価格:基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種:

■家庭用版:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One

■PC版:Windows、Steam(R)

■モバイル版:iOS、Android

