「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 137」Leminoプレミアムにて独占生配信決定！2025年6月15日（日）15：25より生配信スタート

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円(税込)※1「Leminoプレミアム」において、「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 137」を2025年6月15日(日)15:25より独占生配信※2いたします。

後楽園ホールで開催される「NTTドコモPresents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE137」では、メインマッチとして、OPBFスーパーバンタム級王者・中嶋一輝選手(大橋)と大嶋剣心選手(一力)の、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ 12回戦が行われます。

またアマ7冠・2022年世界ユース選手権優勝、プロ3戦連続KO勝利中の坂井優太選手(大橋)と宮下椋至選手(JM加古川)が対決する日本ユース・バンタム級王座決定戦 8回戦など、「Leminoプレミアム」では、当日の熱戦全8試合を独占生配信いたします。

【配信概要】

■タイトル:「NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 137」

■配信日:生配信

2025年6月15日(日)15:25~

アーカイブ配信

2025年6月15日(日)22:00~

※配信開始時間が遅れる場合がございます。

■配信形態:Leminoプレミアム(月額990円※1)にて配信

視聴URL :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDM5Yjg=?pit_git_type=LIVE_SINGLE&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202506_nr-pxb137-0609特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202506_nr-PXB137LP-0609

■製作著作:(C) Second Career

また、2025年5月28日に武居由樹選手が2度目の防衛に成功した「NTTドコモ Presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ『武居由樹 vs ユッタポン・トンデイ & エドアルド・ヌニェス vs 力石政法』」、および6月19日に佐々木尽選手が初めて世界王座へ挑戦する「NTTドコモ Presents Lemino BOXING WBO世界ウェルター級タイトルマッチ『ブライアン・ノーマンJr. vs 佐々木尽』」の開催を記念し、武居選手、佐々木選手のサイン入りグッズが当たるキャンペーンも開始いたしました。この機会にぜひご参加ください!

【キャンペーン概要】

■キャンペーン名:Leminoプレミアム会員限定 武居由樹選手 佐々木尽選手 サイン入りグッズプレゼントキャンペーン

■賞品内容・当選者数

・武居由樹選手サイン入りキャップ 10名様

・佐々木尽選手サイン入りTシャツ 10名様

※賞品は選択できません。

■応募期間:2025年6月9日(月) 11:00 ~ 2025年6月30日(月) 23:59

■応募条件

・日本国内にお住まいであること

・キャンペーンの応募フォームより必要事項を記入のうえエントリーしていること

・2025年7月31日(木)時点でLeminoプレミアム会員であること

・キャンペーン期間中に対象作品を両方視聴していること

※エントリー後に解約された場合は抽選対象外となります。

<対象作品>

1.NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 武居由樹 vs ユッタポン・トンデイ エドアルド・ヌニェス vs 力石政法

2.NTTドコモ presents Lemino BOXING WBO世界ウェルター級タイトルマッチ ブライアン・ノーマン Jr. vs 佐々木尽

※両試合とも生配信、アーカイブを対象作品に含みます。

※「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 武居由樹 vs ユッタポン・トンデイ エドアルド・ヌニェス vs 力石政法」に関しましては、キャンペーン期間以前(2025年5月28日~)のご視聴履歴も対象に含みます。

※エントリーされた「dアカウント(R)」と同一のアカウントにて作品を視聴してください。

■応募方法:下記特設サイトのキャンペーンの内容をご確認いただき、キャンペーンの応募フォームよりエントリーしてください。

キャンペーン詳細 :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202506_nr-boxingCampaign-0609#campaign

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino(レミノ)」公式

サービスサイト:https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@Lemino_official

X(@Lemino_official):https://x.com/Lemino_official

Instagram:https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok:https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」の月額使用料は1,100円(税込)です。

※2 本作品について、Leminoセレクトでの配信はありません。

※3 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」「dアカウント」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。