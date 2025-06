[新店]香港の人気エリア「銅鑼湾(Causeway Bay)」に新スタジオオープン(2025年6月7日)

株式会社ABC Cooking Studio

ABCクッキングスタジオは、6月7日(土) に香港の中心地・銅鑼湾に位置する大型商業施設「Hysan Place(ハイサンプレイス)」7階に、新店舗「ABC Cooking Studio Hysan Place Studio」をオープンいたしました。

香港は国際的なビジネスハブとして知られ、多国籍企業が集まり、多様な食文化が日常的に交差する都市です。中でもHysan Placeは、洗練されたライフスタイルを提案するテナントが多数入居し、感度の高い若年層やビジネスパーソンを中心に高い集客力を誇る人気商業施設です。

新スタジオは、木の温もりと開放感を基調とした洗練されたデザインで、ガラス張りの外観からは活気あるキッチンの様子を一望できます。都市の中心にありながら、緑の植栽や自然素材を多用した内装により、訪れる人がホッとひと息つけるような、温かみある空間が広がります。ABCは、今後も海外各地での出店を通じて「Bringing smiles to dining tables all around the world.世界中に笑顔のあふれる食卓を」の企業理念のもと、日本国内で培ったノウハウとこれまでの海外での出店経験を活かし、食の大切さや料理を作る楽しさを提供してまいります。

ABCはじめての方限定 オープン記念体験レッスンを開催

【開催期間】6月7日(土)~7月31日(木)

【参加費】380HKD

【メニュー】

ピーチシフォンロール海老のクリーム仕立て&チーズパン

◆店舗概要

店 舗 名:ABC Cooking Studio Hysan Place Studio

所 在 地:Shop705-708, 7/F, Hysan Place, 500 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong

営業時間:10:00~22:00

定 休 日:施設休業日に準ずる

ABC クッキングスタジオ

https://www.abc-cooking.co.jp/

ABCクッキングスタジオは、国内・海外会員約170万人を抱える世界最大級の料理教室(2025年4月)。2010年海外に初出店。以降、香港・台湾・シンガポール・タイ・韓国・マレーシア・インドネシアと、日本を含む8ヶ国・地域に教室を展開し、アジア圏を中心にサービスを拡大しています。「世界中に笑顔のあふれる食卓を」の企業理念のもと、料理・パン・ケーキを学べるABC Cooking Studio、4歳からのクッキングスタジオabc kids、1回きりの料理教室1day lessonなどのサービスを提供し、生徒さまに「手作りの食」の大切さと楽しさを伝えています。また、特産品を使ったレシピ開発やコンサルティングによる地方創生事業、商品プロモーションを目的としたメディア事業、企業や自治体に人材支援を行う派遣事業ABC JOB STUDIOなども展開しています。