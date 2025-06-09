Maker(ツクール)シリーズ最新作『ACTION GAME MAKER』体験版先行配信開始 ＆ 公式コミュニティ開設！
このたび、株式会社KADOKAWAのグループ会社である株式会社Gotcha Gotcha Games（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成田聖、以下弊社）は、2025年6月17日(火)に発売予定のMaker(ツクール)シリーズ最新作『ACTION GAME MAKER』の体験版の先行配信を開始したことをお知らせします。
概要
■先行体験版で正式発売よりひと足早く最新ツクールを体験しよう！
2025年6月9日(月)より、『ACTION GAME MAKER』の体験版の配信を開始いたしました！ 本体験版では、製品版と同等のすべての機能がご利用いただけます。本体験版の配信期間は6月20日(金)までで、期間終了後は起動できなくなりますが、6月17日(火)の正式発売に先駆けて『ACTION GAME MAKER』をお試しいただけます。
体験版の配信と合わせて、2025年6月10日(火)より開催されるValve社主催のオンラインイベント「Steam Nextフェス：2025年6月エディション」に参加いたします。
先行体験版は、下記よりダウンロードしていただけます。
https://store.steampowered.com/app/2987180/ACTION_GAME_MAKER/
■公式コミュニティに参加しよう！
2025年6月9日(月)より、『ACTION GAME MAKER』の公式コミュニティを開設いたしました。お知らせやマニュアル、チュートリアルといった公式の情報のほか、クリエイターの皆様が自由に交流いただける雑談・質問等のフォーラムをご用意しております。
日本語と英語の双方に対応しておりますので、ぜひご参加ください。
https://guild.rpgmakerofficial.com/c/agmaker/
■ACTION GAME MAKERとは？
2025年6月17日(火)にリリース予定の、誰でもプログラミングなしで2Dアクションゲームが制作できる「Maker(ツクール)」シリーズの最新作です。
2018年にPC向けに発売された『アクションゲームツクールMV』の後継作品で、前作の特長を引き継ぎつつも、ベースエンジンとして「Godot Engine」を採用したことで、より高度な作品制作が可能となっています。
■『ACTION GAME MAKER』発売最新情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/17099_1_6e886cd36d3da650d8853dd9ffce1e76.jpg?v=202506091226 ]
■関連サイトURL、公式Xアカウント
●RPG Maker Official： https://rpgmakerofficial.com/
●『ACTION GAME MAKER』Steamストアページ： https://store.steampowered.com/app/2987180/ACTION_GAME_MAKER/
●アクツク情報局 公式X： https://x.com/PGMMV_jp