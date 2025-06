ムーミン生誕80周年！この夏訪れたい、ムーミンの世界を満喫できるスポット9選

Visit Finland(フィンランド政府観光局)

クレジット:Moomin Characters, theme park created by Dennis Livson

1945年にトーベ・ヤンソンが執筆したムーミン小説の出版から、2025年で80年を迎えます。これを記念し、日本とフィンランドでは、ムーミンの世界観を感じられる特別なイベントや展覧会が多数開催されます。ムーミンはこれまで、約60か国語の言語に翻訳され、世代を超えて人々の心をつないできました。北ヨーロッパの自然や「自由」「多様性」「友情」「家族」といった普遍的なメッセージは、現代においてもなお、多くの人々に共感を呼び起こしています。

このアニバーサリーイヤーを記念し、Visit Finlandは、国内外のファンに向けて、この夏訪れるべきムーミン関連スポットを厳選してご紹介します。

<ムーミン生誕80周年を記念した、日本&フィンランドの注目イベント>

■日本:ムーミンの世界を体験できる、今行きたいスポット3選ムーミンバレーパーク(埼玉県・飯能市)クレジット:(C)Moomin Characters(TM)

ムーミンの物語の世界を追体験できるテーマパークです。2025年は、ムーミン80周年を記念したアンブレラスカイで物語の世界を表現した、傘のインスタレーションが彩るイベント「ムーミン谷とアンブレラ 」を開催中。色とりどりの傘が約1,000本・全長200メートルにわたって並ぶフォトジェニックな空間では、この時期だけの特別な体験を楽しめます。

期間:2025年4月12日(土)~

公式サイト: https://metsa-hanno.com/

ムーミンカウッパ(東京ドームシティ/東京・文京区)

ムーミン公式グッズを豊富に取りそろえたポップアップショップが期間限定で登場します。ぬいぐるみや文具、インテリア雑貨など、多彩なラインナップを展開し、ファンには見逃せないスポットです。

期間: 2025年7月12日(土)~8月31日(日)

公式サイト:https://www.tokyo-dome.co.jp/shops/s-moominkauppa.html

トーベとムーミン展 ~とっておきのものを探しに~(森アーツセンターギャラリー/東京・六本木)

原画、スケッチ、油彩など約300点に及ぶ作品を通じて、トーベ・ヤンソンの芸術的な側面に迫る回顧展です。ムーミン誕生の背景や創作過程を多角的に紹介し、彼女の多才な表現世界を体感できます。

期間:2025年7月16日(水)~9月17日(水)

公式サイト:https://macg.roppongihills.com/jp/exhibitions/tove-moomins-exhibit/

■フィンランド:ムーミンの原点にふれる、今行きたいスポット6選Moomin Museum/ムーミン美術館(Tampere|タンペレ)クレジット:Laura Vanzo / Visit Tampere(左)Laura Vanzo(右)

世界唯一のムーミン美術館で原画や立体展示などを通じてムーミンの物語世界を体感できます。8月9日(土)には、トーベの誕生日を祝う特別イベント「Moomin 80 - The Great Birthday Party」も開催されます。

開催日:2025年8月9日(土)

公式サイト: https://www.muumimuseo.fi/ja/etusivu-japani/(https://www.muumimuseo.fi/ja/etusivu-japani/)

Moomin World/ムーミンワールド(Naantali|ナーンタリ)クレジット:Moomin Characters, theme park created by Dennis Livson

ムーミンの仲間たちに出会えるサマーパークが、今年も夏季限定で6月10日(火)よりオープンします。80周年を記念したショーやパレードが多数予定されています。

期間:2025年6月10日(火)~8月17日(日)

公式サイト:https://ja.moominworld.fi

「Courage, Freedom, Love!」展(Maritime Centre Vellamo|ヴェッラモ海洋センター)クレジット:Jussi Hellsten / The National Museum of Finland and Moomin Characters Ltd

「勇気・自由・愛」をテーマに、トーベ・ヤンソンの創作の根底にある価値観を紐解く大型展覧は、

大人も深く共感できる内容となっています。

期間:通年

公式サイト: https://www.merikeskusvellamo.fi/en/

Helsinki Art Museum/HAM ヘルシンキ美術館(Helsinki|ヘルシンキ)クレジット:Tove Jansson on Klovharun. (C) Per Olov Jansson.

トーベ・ヤンソンが手がけた大規模なフレスコ画を常設展示しているほか、ムーミンの世界観を取り入れた絵画やインスタレーションも鑑賞できます。

2025年4月からは、彼女の公共芸術と絵本の世界が交差する展覧会「Tove Jansson: Frescoes and The Hobgoblin's Hat」を開催中。子どもも楽しめる体験型展示もあり、家族連れにもおすすめです。

期間:2025年4月25日(金)~2026年1月4日(日)(常設展示は通年)

公式サイト: https://www.hamhelsinki.fi/en/exhibitions/tove-jansson-frescoes-and-hobgoblins-hat/

Moomin Ice Cave/ムーミン 氷の洞窟(Leppavirta|レッパヴィルタ)クレジット:Moomin Ice Cave

氷でできた幻想的なムーミンの世界を楽しむことができます。光と音が織りなす体験型展示が人気で、夏の期間には80周年記念展示「MOOMIN 80 - The Moomins and the Great Flood」が開催予定です。ムーミンママとムーミントロールが洪水の中で新たな冒険と出会いを経験する物語を、氷の彫刻と光の演出で体感できます。

期間:2025年12月7日(日)まで

2025年9月1日(月)~9月4日(木)は休館となります。

公式サイト: https://www.icecave.fi/frontpage

ムーミンショップ・エスプラナーディ(Helsinki|ヘルシンキ)クレジット:Moomin Characters

ヘルシンキ中心部にある旗艦店で、限定グッズや記念商品を手に入れることができます。店内のインテリアはムーミンの物語の世界を感じさせる温かみのあるデザインで統一されており、訪れる人々を魅了します。また、ムーミンショップでは定期的に特別なイベントも開催されており、ファンにとっては見逃せない魅力のひとつとなっており、フィンランド旅行のお土産探しにも最適です。

期間:常設

公式サイト: https://www.moomin.com/en/blog/moomin-shop-espa/#b228d2b5

8月9日は「ムーミンの日」!

トーベ・ヤンソンの誕生日である8月9日は、毎年「ムーミンの日」として世界中で祝われています。2025年は80周年の節目として、各地で記念イベントが開催予定。限定グッズやファンイベントなど、ムーミン愛に満ちた1日になること間違いなしです。今年の夏は、ムーミン80周年を祝う特別なイベントに出かけて、子どもの頃に感じたあのワクワクをもう一度味わってみませんか?

