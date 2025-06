PwCコンサルティング、AIによる新しい業務の在り方を体験し企業変革に向けた戦略的なAI活用を導くサービス「Technology Driven Enterprise」を提供開始

2025年6月9日

PwCコンサルティング合同会社



PwCコンサルティング、AIによる新しい業務の在り方を体験し

企業変革に向けた戦略的なAI活用を導くサービス

「Technology Driven Enterprise」を提供開始

AIエージェントでフルオートメーション化された業務や

多様なユースケースをオンラインで提示





PwCコンサルティング合同会社(東京都千代田区、代表執行役CEO:安井 正樹、以下「PwCコンサルティング」)は、オンライン上に展示されたさまざまなAIアセットを通じ、AIによってもたらされる新しい業務の在り方を体験いただき、戦略的なAI活用へと導くサービス「Technology Driven Enterprise」の提供を6月16日より開始します。本サービスにより、部門単位でのAIを活用した業務効率化を超え、企業が生成AIやエージェントといった最新のAI技術を活用しながら、業務全体を俯瞰した上での革新的なビジネスモデルの構築や業務改革を実現することを目指します。



世界的にAI導入が進む中、生成AIやAIエージェント(※1)といった新たなAI技術が断続的に登場しています。これにより、これまで人間が担ってきた業務の置き換えや代替に留まらず、ビジネスや業務、さらには企業の形を大きく変えるような変革がさまざまな業界で起こりつつあります。そのような中では、企業の競争力維持に向けて、AIを活用した破壊的な企業変革を加速させることがより一層求められます。しかしPwC Japanグループの調査によると、生成AI活用に対して「自社ビジネス効率化」や「自身や周囲の困りごとを解決」といった内向きな捉え方をしている層が過半数を占めています(※2)。こうした背景からPwCコンサルティングは、企業変革の実現には、最先端のAI技術を駆使した未来の業務の在り方を意思決定者が理解することが必要だと考え、本サービスを企画しました。

※1 具体的な指示をしなくてもAIが自律的にタスクを実行するシステム

※2 生成AIに関する実態調査2024 春:



Technology Driven Enterpriseのサービス概要

Technology Driven Enterpriseは、AIアセットが展示されたオンラインプラットフォーム「Technology Driven Hub(以下、本プラットフォーム)」を用いたワークショップを主体としており、ワークショップ後には、議論した内容を基に、業務課題解決に向けたAI活用を提案します。AIアセットには、AIエージェントでフルオートメーションの運営を行う「新しい会社」など複数のコンテンツを用意しているほか、商品企画、マーケティング、生産管理など業務ファンクションに応じたAI活用ユースケースも含まれており、デモも交えながら体験可能です。ワークショップでは、AI最新動向に関するレクチャーやこれらの体験を通じ、新しい業務の在り方に対するインスピレーションを得ていただいた後、クライアントが抱える課題やビジネス環境に応じたAIを活用したトランスフォーメーション(企業変革)について検討していきます。それぞれの業務やサービスごとに閉じず、業務全体を一貫したデジタルジャーニーとして提供することで、AI技術を活用した次世代の業務改革の構想をともに探索可能となります。サービス提供開始時点では、本サービス担当者が当社のオフィス環境より本プラットフォームにログインする仕様のため、完全招待制としています。ワークショップ以外にも、ミーティングやイベントでのご紹介も、クライアントのニーズに合わせて随時実施予定です。



今後も、本プラットフォームにて体験可能なコンテンツを拡充予定で、クライアントごとにオーダーメイドしたAIソリューションの提供を目指します。 図表1:Technology Driven Enterprise ワークショップの例(半日バージョン)

図表2:Technology Driven Hubでの「新しい会社」体験画面



※Technology Driven Enterpriseについてはこちらをご参照ください:

https://www.pwc.com/jp/ja/services/consulting/analytics/generative-ai/technology-driven-enterprise.html



以上

PwCコンサルティング合同会社について:https://www.pwc.com/jp/consultingPwCコンサルティング合同会社は、経営戦略の策定から実行まで総合的なコンサルティングサービスを提供しています。PwCグローバルネットワークと連携しながら、クライアントが直面する複雑で困難な経営課題の解決に取り組み、グローバル市場で競争力を高めることを支援します。PwC Japanグループについて:https://www.pwc.com/jpPwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社の総称です。各法人は独立した別法人として事業を行っています。複雑化・多様化する企業の経営課題に対し、PwC Japanグループでは、監査およびブローダーアシュアランスサービス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、そして法務における卓越した専門性を結集し、それらを有機的に協働させる体制を整えています。また、公認会計士、税理士、弁護士、その他専門スタッフ約12,700人を擁するプロフェッショナル・サービス・ネットワークとして、クライアントニーズにより的確に対応したサービスの提供に努めています。(c) 2025 PwC Consulting LLC. All rights reserved.PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.