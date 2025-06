【リラックマ×NEO森ガール】クローバー柄やドット柄など2025年のトレンドを掛け合わせた限定アイテムがSPINNSより新登場

株式会社ヒューマンフォーラム

アパレル事業を展開する株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区 代表取締役会長:出路雅明)が運営するアパレルブランド「SPINNS」はサンエックス株式会社の大人気キャラクター「リラックマ」とのコラボレーションアイテムを発売いたします。

今回のコラボレーションでは、今注目を集めている”NEO森ガール”テイストを取り入れたデザインが特徴。四葉のクローバーをはじめ、クローバーコアを象徴するモチーフや、ガーリーでとこか懐かしいドット柄など今の空気感をたっぷり閉じ込めたデザインが揃います。

リラックマの“ごゆるり”としたムードと、幸せの象徴であるクローバーの組み合わせは持っているだけで気持ちがほっと和らぐこと間違いなし。

今だけの特別なコラボレーションを、ぜひお楽しみください。

■アイテム一覧

■店舗限定♪購入特典

リラックマ×SPINNSのコラボレーション商品を税込5,000円お買い上げで1枚【ビニール素材ショッパー】をプレゼント。

※1会計につき1枚の配布となります。

※公式通販での配布はございません。

※数量限定のため、無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

○公式通販予約販売日

6/13(金)12時~6/22(日)23時59分

○店舗発売日

6/20(金)~

○発売店舗

*SPINNS札幌店/SPINNSイオンカテプリ新札幌店/*SPINNS仙台駅前イービーンズ店/*SPINNS SHIBUYA109店/*SPINNS町田ジョルナ店/*SPINNS大宮ARCHE店/SPINNS水戸オーパ店/SPINNS高崎オーパ店/SPINNSトナリエ宇都宮店/*SPINNS横浜ビブレ店/SPINNSららぽーと海老名店/*SPINNSイオンレイクタウンkaze店/*SPINNSイオンモールむさし村山店/*SPINNS名古屋店/SPINNSイオンモール高岡店/SPINNSマリエとやま店/*SEONGSU.河原町店/SPINNSピエリ守山店/SPINNSアメリカ村店/*SUPER SPINNS神戸三宮オーパ店/*SUPER SPINNS梅田HEP FIVE店/*SPINNS SHIBUYA109あべの店/SPINNSイオンモール橿原店/*SPINNSららぽーと堺店/SPINNSイオンモール大和郡山店/SPINNSイオンモール神戸北店/SPINNS松江イオン店/*SPINNSイオンモール岡山店/*SUPER SPINNS福岡PARCO店/*SPINNSアミュプラザくまもと店/*SPINNSイオンモール福岡店/SPINNSイオンモール宮崎店/SPINNS THE OUTLETS KITAKYUSYU店/SPINNSゆめタウン久留米店/*SPINNSイオンモール沖縄ライカム店/*SPINNS WEB STORE

■SPINNS

「ATTITUDE MAKES STYLE!」(主張がスタイルをつくる!)をコンセプトに常に時代のトレンドに沿いながらも、自分たちの主張を大切にした”スタイル提案“をし続ける”スタイルマーケット“・「NEW &VINTAGE STYLE MARKET」という言葉の通り、独自のスタイルを貫いたオリジナル商品に加え、新商品から中古商品までワールドワイドなセレクトによる幅広い商品を取り扱っています。その品揃えはファッションだけでなく、音楽、アートなど様々な”ユースカルチャー“をスピンズ風にミックスし、「ライフスタイル」として提案し続ける。まさにファッション、音楽、アート、人などの様々なユースカルチャーがスピンする(渦巻く)お店である。

公式サイト → https://www.spinns.com/

公式通販 → https://www.spinns.jp/

店舗一覧 → https://www.spinns.jp/f/shop

公式X → https://x.com/spinns_com

公式Instagram → https://www.instagram.com/spinns_official

【権利表記】

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.